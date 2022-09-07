特斯拉在提高 4680 电池组产量方面仍存在问题

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日消息:据electrek报道，特斯拉在提高其4680电池量产上遇到了问题，特别是干涂技术方面。报道称，通过电池组的干涂技术可以去掉大多数的制造步骤，从而降低电池制作成本，但据消息人士称，4680电池小批量生产可以实现，在大规模生产时，因为这一技术，良率出现了问题。

electrek援引路透社发布的一份关于特斯拉努力提高其4680电池单元产量的新报告。在路透社采访的12位电池专家中，有9位与特斯拉关系密切，其中3位通过拆解检查了特斯拉的新旧电池技术的内部和外部。据这些专家的说法，特斯拉在提高4680电池单元产量方面仍有问题，而干式涂层技术仍是一个重要的瓶颈。

与此同时，特斯拉正在享受来自4680电池的其他改进。例如，路透社解释说，使用旧技术，特斯拉需要约4400个电池为Model Y供电，需要焊接17600个点--每个电池4个--以创建一个可以集成到汽车上的电池组。4680电池组只需要830个电池，特斯拉已经改变了设计，使每个电池只有两个焊接点，将焊接点削减到1660个，从而大大节省了成本。

首席执行官埃隆·马斯克最近反复强调，特斯拉今年不需要4680个电池来实现其生产目标，但该汽车制造商明年将需要它们来提高新车型的产量，比如电动卡车。

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