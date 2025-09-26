鸿蒙智行：尊界S800上市4个月大定超1.5万台

站长之家（ChinaZ.com）9月26日 消息:近日，鸿蒙智行官方宣布，旗下超豪华轿车尊界S800上市仅四个月，大定订单量已突破1.5万台，这一成绩在超豪华轿车市场引发强烈关注。数据显示，本月16日尊界S800大定订单尚为1.4万台，短短十天内便新增约1000台，日均订单达100台左右。对于一款起售价超70万元、顶配版超百万元的超豪华轿车而言，这样的市场表现堪称亮眼。

与2024年传统豪华品牌在华销量对比，尊界S800的市场热度更显突出。2024年，奔驰S级在中国市场销量为16121辆，宝马7系为10452辆，奥迪A8L为9022辆。而尊界S800仅用四个月便实现1.5万台大定，其市场增速远超同级竞品。

从用户画像来看，尊界S800的车主群体以高净值人群为主，男性占比达八成，年龄集中在40-50岁区间。其中，增购用户占比50%，换购用户占30%，且多数车主此前拥有劳斯莱斯、迈巴赫、保时捷等超豪华品牌车型。在车型选择上，4座星辉行政版最受欢迎，占比40%;顶配4座星耀行政版占20%;5座版本两款车型各占20%。

选配方面，用户对后排隐私保护与智能化体验尤为重视。隐私巨幕套件、后排智能交互系统、后排隐私光幕的选配比例均超70%，智能星空顶选配率也超过60%。购车对比车型中，半数用户将尊界S800与奔驰/迈巴赫S级进行对比，而最终选择尊界S800的理由，多源于对华为品牌的忠诚度、对智能化表现的认可，以及支持国货的情感因素。

作为D级行政轿车，尊界S800车身尺寸达548020001542mm，轴距3370mm，全系标配四驱系统，提供双电机和三电机两种动力版本，最大输出功率分别为390kW与635kW。技术层面，该车搭载多项华为首发技术，包括第二代途灵平台途灵龙行平台、首创时空推理悬架、智驾爆胎稳定控制辅助系统、HUAWEI ADS4.0全维融合感知系统（配备36个传感器）等，展现出强大的技术实力。

