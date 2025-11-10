首页 > 原创 > 关键词  > 华为Mate70Air最新资讯  > 正文

华为Mate 70 Air维修备件价格公布：换主板2499元

2025-11-10 08:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:11月6日10:08，华为Mate70Air已正式开启预售，并将于明日迎来正式开售，起售价定为4199元。随着新机发售日期的临近，华为官网同步公布了Mate70Air的维修备件价格，为消费者提供了更为透明的售后成本参考。

在公布的维修备件价格中，屏幕单体以759元的亲民价格脱颖而出，而包含屏幕单体、中框及电池的屏幕组件，正常售价为1679元，若选择留件（即更换下来的配件回收），则价格可降至1079元。电池单独更换需199元，后壳则为379元。

华为手机、华为HUAWEI Mate 70 Air

主板作为手机的核心部件，其维修或更换成本最高，达到了2499元。在摄像头方面，Mate70Air整机配备了前后共5颗摄像头，其中后置主摄更换费用为519元，而红枫原色摄像头以其独特功能，更换价格达到了299元，成为除主板外最贵的部件。广角和长焦摄像头的更换费用分别为127元和259元，前置主摄则为269元。

此外，华为还公布了其他配件的维修价格，如卡托仅需7元，数据线69元，适配器139元。受话器、摄像头镜片、指纹组件等小部件的更换费用也均在百元以内，分别为83元、91元和93元。上下扬声器的更换费用分别为95元和105元，充电接口则为122元。

