腾讯回应QQ群最早是为了员工约饭：是一个朴实无华的需求

站长之家(ChinaZ.com) 11月11日 消息:今日，互联网巨头腾讯迎来了其 27 岁的生日。自 1998 年 11 月 11 日由马化腾、张志东、许晨晔、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立以来，腾讯已发展成为全球知名的科技企业。

为庆祝这一特殊日子，腾讯官方特别发布了一篇题为《腾讯 27 岁，生日快乐！》的文章，不仅回顾了公司 27 年来的发展历程，还首次公开回应了一些广为流传的有趣传闻。其中，最引人注目的莫过于关于QQ群功能起源的揭秘。

有传闻称，QQ群这一如今广受欢迎的功能，其最初的设计灵感竟源自于解决员工约饭的难题。对此，腾讯官方给予了肯定答复：“这是真的！”据官方介绍，QQ群的诞生源于一个朴实无华的需求——解决“今天中午吃什么”这一历史性难题。

在QQ群功能诞生之前，腾讯员工们习惯于通过邮件来讨论午饭的去向。然而，这种方式效率低下，意见难以统一，常常让员工们陷入无尽的讨论之中。面对这一状况，当时的一位产品经理感到十分困扰，他突发奇想：能否在QQ上创建一个固定的名单，让名单里的人都能实时聊天，从而快速达成共识呢？

正是这个为了“约饭”而生的点子，最终催生了后来的QQ群功能。如今，QQ群已经成为人们日常生活中不可或缺的沟通工具，无论是工作交流、学习讨论还是兴趣分享，都离不开它的支持。

腾讯此次公开QQ群的诞生趣事，不仅展现了公司轻松幽默的企业文化，也让人们更加深入地了解了这家科技巨头的成长历程。在庆祝 27 岁生日的同时，腾讯也继续着其创新发展的步伐，为全球用户带来更多优质的产品和服务。

