首页 > 业界 > 关键词  > 享界S9最新资讯  > 正文

焕新享界S9开卖72小时预订突破8000台

2025-11-10 15:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:上周五，新款享界S9正式开启预售，此次共推出四款车型，提供增程纯电两种动力选择，售价从31.8万元起。最新数据显示，该车开卖仅72小时，小定订单就突破了8000台，市场热度可见一斑。

在外观方面，新款享界S9进行了全面焕新。它换装了全新的寰宇之星车标，搭配璀璨星河大灯，视觉效果十分出众。全新样式的轮圈以及智能电子外后视镜的加入，进一步提升了车辆的科技感。车尾部分，全新的星云贯穿式尾灯组与车头形成视觉呼应，该尾灯组与S9T同款，为整车增添了一份独特魅力。

预售31. 8 万起 焕新享界S9 开卖 72 小时预订突破 8000 台

走进车内，新款享界S9同样带来了惊喜。内饰采用了S9T的设计风格，配备12.3英寸仪表、16.1英寸中控屏和12.3英寸副驾屏，营造出强烈的科技氛围。全车采用Nappa真皮和进口实木饰板，质感十足。此外，全系标配车载冰箱，且支持四座通风、加热、按摩功能，为乘客提供了舒适豪华的驾乘体验。

从车身尺寸来看，新款享界S9定位为中大型轿车，长宽高分别为5160/2005/1492mm，轴距达到3050mm，空间表现十分出色。同时，其风阻系数低至0.193，有助于提升车辆的续航和性能。新车升级到华为全新途灵平台，全系标配前双叉臂后多连杆悬架、空悬以及连续可变阻尼减振器，为车辆带来了出色的操控性和舒适性。

智能辅助驾驶是新款享界S9的一大亮点。它配备了4激光雷达，其中包括1个192线激光雷达和3个高精度固态激光雷达，还新增了3分布式4D毫米波雷达矩阵，拥有36个高精度传感器。搭载华为乾崑智驾ADS4系统，使得车辆的辅助驾驶能力和主动安全能力得到进一步提升。

动力方面，新款享界S9提供了纯电和增程两种能源形式。纯电版基于800V高压平台打造，提供后驱和四驱两种版本，标配100度三元锂电池，CLTC工况下续航里程分别为816km和721km。增程版车型搭载华为雪鸮智能增程系统，全系后驱，配备37kWh和53.4kWh电池组，纯电续航里程分别为260km和370km，CLTC综合续航里程超过1300公里，满足了不同消费者的出行需求。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华为鸿蒙智行新款享界S9开启预订：预售价31.8万起

    今日，华为常务董事余承东正式宣布，新款享界S9正式开启预订，预售价从31.8万元起。这款被誉为鸿蒙智行最美轿车的车型，凭借其优雅设计与强大性能，迅速吸引了市场的广泛关注。 新款享界S9在车身尺寸上进行了精心调整，长宽高分别为5160mm、2005mm和1492mm，轴距达到3050mm。与现款车型相比，新款车身宽度增加了18mm，高度提升了6mm，使得整车豪车气场更为充足。在设计上，

    ​享界S9 ​鸿蒙智行 ​寰宇美学

  • 鸿蒙智行新款享界S9官宣11月7日开订

    享界汽车正式发布鸿蒙智行年度压轴新品S9，将于11月7日开启预订。新车延续现款设计风格，细节升级，配备全新车标、尾灯和轮毂，外观更时尚。车身尺寸微增，提升舒适性。辅助驾驶重大升级，搭载4个激光雷达，支持乾崑智驾ADS 4.0系统，新增4D毫米波雷达，增强感知精度。个性化定制丰富，可选不同颜色车标、大灯样式等。动力提供增程和纯电两种选择，电池为100kWh三元锂电池组，纯电续航预计保持816公里与721公里版本。享界S9/T车型10月销量达6700辆，稳居豪华新能源轿车销冠，新款有望进一步强化市场竞争力。

    ​享界S9 ​鸿蒙智行 ​寰宇之星

  • 31.8万起 新款享界S9开售2小时小定突破3000台

    新款享界S9今日开启预售，推出四款车型，覆盖增程和纯电两种动力，售价31.8万元起。新车基于华为全新途灵平台，车身尺寸5160/2005/1492mm，轴距3050mm，风阻系数低至0.193。外观采用全新设计，内饰配备多块屏幕及豪华材质。智能驾驶搭载华为乾崑智驾ADS+4，配备4激光雷达和36个传感器。动力方面，纯电版基于800V平台，续航最高816km；增程版综合续航超1300公里。开售2小时订单突破3000台。

    ​享界S9预售 ​新款享界S9 ​华为途灵平台

  • 余承东曝鸿蒙智行新款享界S9将于11月上市

    华为终端BG CEO余承东宣布，鸿蒙智行旗舰9系新款享界S9将于11月上市。新车延续家族设计，融合科技与美学，外观豪华优雅。配置上搭载享界寰宇之星新车标、华为百万像素智慧大灯、全新星云尾灯等，支持选配智慧电动门、智能电子外后视镜。智能驾驶方面有望搭载华为乾崑智驾ADS4，配备4激光雷达和36个高精度传感器。动力提供纯电与增程两种选择，双电机系统前后电机最大功率分别为158kW和227kW，匹配三元锂电池组，性能强劲。

    ​鸿蒙智行 ​享界S9 ​华为汽车

  • OPPO Find X9 Pro卫星通信版开启预售：6999元

    今日，OPPO Find X9Pro卫星通信版正式拉开预售帷幕，这款备受瞩目的旗舰机型仅提供16GB+1TB这一种豪华配置，售价定为6999元。作为国产手机市场的又一力作，OPPO Find X9Pro卫星通信版在通信技术上实现了重大突破，成为首款支持eSIM服务的国产手机。 除了支持双Nano-SIM实体卡、发送北斗卫星短信等先进功能外，OPPO Find X9Pro卫星通信版还全面兼容中国移动、中国联通、中国电信三大运

    ​OPPO ​Find ​X9Pro

  • 何小鹏：小鹏X9超级增程是全球续航最长的大七座车

    小鹏汽车董事长何小鹏宣布，小鹏X9超级增程版综合续航达1602公里，成为全球续航最长的大七座车型。该车搭载63.3度大电池与60L油箱，支持800V超充技术，10分钟可充电313公里。车内配备穹顶氛围灯、AR-HUD等科技配置，采用全软包覆与阿尤斯真木材质，轴距达3160mm，二排独立座椅支持"零重力"模式。新车将于11月6日技术发布会揭晓更多细节，集长续航、高科技与豪华舒适于一身，有望成为市场新标杆。

    ​小鹏X9 ​超级增程 ​续航突破

  • 999元起！联想moto g100s开售：LCD护眼屏、支持微信/抖音6开

    联想官方今天宣布，moto g100s正式开售，定价是999元起。 这是近期少有的LCD手机，搭载6.72英寸LCD防蓝光无频闪护眼屏，支持120Hz高刷新率与全局DC调光，硬件级过滤蓝光、消除频闪，局部峰值亮度1050nits。 内置7000mAh超大容量电池，采用10%硅负极技术提升能量密度，电池循环寿命超1000次，6年使用后容量仍80%，支持30W有线快充 搭载第四代骁龙6s处理器，性能满足日常社交、短视�

    ​moto ​g100s ​LCD手机

  • 华为路由X3 Pro今日开启预售：售价1299元起

    今日，华为正式官宣其全新力作——华为路由X3Pro“日照金山”开启预售，这款被官方誉为“艺术路由”的产品，凭借其独特的设计和强大的性能，迅速吸引了众多消费者的目光。 华为路由X3Pro“日照金山”在价格上提供了多样化的选择。一母一子套装售价为1999元，满足家庭多设备联网需求;若仅需单个母路由，定价则为亲民的1299元;此外，用户还可根据需求继续增加子路由，�

    ​华为路由X3Pro ​日照金山 ​艺术路由

  • 7000mAh+1050尼特LCD屏！联想moto g100/s AI手机发布：999元起

    联想10月31日发布moto g100系列手机，主打LCD屏幕与长续航。配备6.72英寸120Hz自适应刷新率LCD屏，支持全程DC调光；搭载骁龙7s Gen2处理器，内置7000mAh大电池，支持30W快充。后置双摄组合满足日常拍摄，支持NFC、侧边指纹识别。moto g100售价1399元（12+256GB），moto g100s起售价999元，均提供四年质保服务。

    ​联想moto ​X70 ​Air

  • 阿里夸克AI眼镜S1宣布11月27日发布

    阿里巴巴旗下首款旗舰双显AI眼镜夸克AI眼镜S1将于11月27日上市。产品融合前沿显示、拍摄与交互技术，以双目光机二维衍射波导方案实现低反光率高透性视觉体验，支持环境光智能调节与自定义显示位置。搭载索尼IMX681传感器与1200万超广角镜头，具备极速抓拍、3K视频及超级夜景功能。创新双电池架构与MiniBag换电仓解决续航痛点，支持手势与语音双操作。集成高德导航、支付宝“看一看”支付及办公辅助工具，通过眨眼或语音即可完成路线查询与快捷支付，覆盖生活全场景智能生态。

    ​夸克AI眼镜S1 ​阿里巴巴 ​智能眼镜

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM