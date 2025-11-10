焕新享界S9开卖72小时预订突破8000台

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:上周五，新款享界S9正式开启预售，此次共推出四款车型，提供增程和纯电两种动力选择，售价从31.8万元起。最新数据显示，该车开卖仅72小时，小定订单就突破了8000台，市场热度可见一斑。

在外观方面，新款享界S9进行了全面焕新。它换装了全新的寰宇之星车标，搭配璀璨星河大灯，视觉效果十分出众。全新样式的轮圈以及智能电子外后视镜的加入，进一步提升了车辆的科技感。车尾部分，全新的星云贯穿式尾灯组与车头形成视觉呼应，该尾灯组与S9T同款，为整车增添了一份独特魅力。

走进车内，新款享界S9同样带来了惊喜。内饰采用了S9T的设计风格，配备12.3英寸仪表、16.1英寸中控屏和12.3英寸副驾屏，营造出强烈的科技氛围。全车采用Nappa真皮和进口实木饰板，质感十足。此外，全系标配车载冰箱，且支持四座通风、加热、按摩功能，为乘客提供了舒适豪华的驾乘体验。

从车身尺寸来看，新款享界S9定位为中大型轿车，长宽高分别为5160/2005/1492mm，轴距达到3050mm，空间表现十分出色。同时，其风阻系数低至0.193，有助于提升车辆的续航和性能。新车升级到华为全新途灵平台，全系标配前双叉臂后多连杆悬架、空悬以及连续可变阻尼减振器，为车辆带来了出色的操控性和舒适性。

智能辅助驾驶是新款享界S9的一大亮点。它配备了4激光雷达，其中包括1个192线激光雷达和3个高精度固态激光雷达，还新增了3分布式4D毫米波雷达矩阵，拥有36个高精度传感器。搭载华为乾崑智驾ADS4系统，使得车辆的辅助驾驶能力和主动安全能力得到进一步提升。

动力方面，新款享界S9提供了纯电和增程两种能源形式。纯电版基于800V高压平台打造，提供后驱和四驱两种版本，标配100度三元锂电池，CLTC工况下续航里程分别为816km和721km。增程版车型搭载华为雪鸮智能增程系统，全系后驱，配备37kWh和53.4kWh电池组，纯电续航里程分别为260km和370km，CLTC综合续航里程超过1300公里，满足了不同消费者的出行需求。

