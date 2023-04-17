Gurman：苹果将于 6 月 WWDC 推出多款新品 watchOS系 统将带来大更新

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日消息:彭博社 Mark Gurman 在其 PowerOn 时事通讯中撰文指出，苹果公司将于 6 月举办的全球开发者大会将是该公司历史上最关键的事件之一——这是一个预示后 iPhone 时代的机会，同时也使其现有设备更具吸引力。

或被命名为 Reality 头显的苹果 MR 混合现实头显将是此次大会的亮点，但也将推出其他产品。 据悉，这包括新款 Mac 笔记本电脑，以及自 2015 年推出首个版本以来对 Apple Watch 软件的最大更新。

Gurman 在今天的时事通讯中表示，WWDC 上推出的新款 MacBook「可能不会」配备苹果的下一代 M3 芯片，而是采用「与」M2 芯片「一致」的处理器。该信息表明 15 英寸 MacBook Air 将采用 M2 芯片，但尚不完全清楚这对 13 英寸 MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro 意味着什么，因为这些型号已经配备了 M2 芯片.

15 英寸 MacBook Air 的传言始于 2021 年初，而且这款笔记本电脑似乎即将发布。据报道，Apple 的供应商已经提高了笔记本电脑 15 英寸显示面板的产量，该机器最近出现在 App Store 开发者日志中。

总的来说，苹果公司正计划推出：Reality 头显，近十年来苹果首个主要新品类别；全新 xrOS 操作系统和软件开发工具包；新款 MacBook 设备；iOS 17；iPadOS 17；macOS 14；watchOS 10。其中，iOS 和 iPadOS 更新版本不太可能提供主要的新功能；全新 Apple Watch 操作系统将带来更大改进，包括全新界面。

Gurman 表示，下一代 Apple Watch 型号计划进行最小的硬件更改，因此 watchOS 10 显然将成为今年的主要焦点。第一个 watchOS 10 beta 应该会在 WWDC 主题演讲后不久向 Apple Developer Program 成员提供，而第一个公开 beta 可能会在 7 月发布给那些加入 Apple 免费 Beta 软件计划的人。

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