乔布斯逝世14周年 库克发文缅怀：我们深切怀念你

站长之家(ChinaZ.com) 10月5日 消息:在乔布斯逝世14周年之际，苹果现任首席执行官蒂姆·库克第一时间发文，对这位科技巨擘表达了深切的缅怀之情。

库克在文中写道:“Steve 始终坚信未来光明且充满无限可能，他的信念如明灯照亮我们前行的道路，激励着每一个人不断奋进。我们深切怀念你，我的朋友。”

回溯历史，1997年乔布斯回归濒临困境的苹果公司，次年便推出了具有划时代意义的iMac，不仅让苹果产品重新焕发生机，更助力公司成功度过了财务危机。然而，2011年8月24日，乔布斯宣布辞去首席执行官职务，将接力棒交到了蒂姆·库克手中。同年10月5日，这位科技界的传奇人物因胰腺神经内分泌肿瘤不幸逝世，享年56岁，留给世界无尽的遗憾与思考。

乔布斯在苹果的职业生涯中，主导开发了众多具有里程碑意义的产品。从Macintosh个人电脑到iPod数字音乐播放器，再到iPhone智能手机，每一款产品都推动了相关领域的技术变革。特别是iPhone的诞生，不仅开启了移动互联网时代，更重新定义了智能手机的概念;而iPod则彻底革新了人们的音乐消费方式。此外，乔布斯的创新理念还对平板电脑、数字出版产业等产生了深远影响，重构了这些领域的生态格局。

如今，乔布斯虽已离世多年，但他在科技界留下的遗产依然熠熠生辉。苹果公司在库克的带领下继续前行，然而，人们不禁会问:苹果还是那个曾经的苹果吗?在乔布斯逝世14周年的特殊时刻，这一问题再次引发了广泛热议。

