OPPO Find X9系列定档：10月16日发布

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:今日，OPPO正式官宣，备受期待的OPPO Find X9系列将于10月16日19:00正式发布。此次发布会除了OPPO Find X9、OPPO Find X9Pro两款手机外，OPPO Pad5和OPPO Watch S也将同台亮相，为消费者带来一场科技新品盛宴。

OPPO Find X9系列在屏幕设计上独具匠心。全系采用直屏设计，延续了Find X8系列6.59英寸、6.78英寸的黄金握持尺寸，搭配超大弧度边框设计，有效消除了握持时边框带来的硌手感，让用户上手更圆润服帖。同时，该系列首发全场景1nit明眸护眼屏，在任何场景、任意App下均支持1nit显示，显示均匀度超越iPhone，还具备3840Hz超高频PWM护眼调光等功能，为用户带来更舒适的视觉体验。

影像方面，OPPO Find X9系列全系搭载哈苏四摄影像系统。在面积、凸起都极度克制的轻巧方形镜组下，实现了进光量的巨大提升，有望为用户带来更出色的拍照效果，无愧“OPPO哈苏画质王”的称号。

性能上，OPPO Find X9系列核心搭载联发科天玑9500处理器，此前官方晒出的跑分已经突破400万，性能表现值得期待。在影像与散热能力大幅升级的前提下，该系列全系配备7000mAh超大电量冰川电池，其中标准版拥有同档最强7025mAh电池，Pro版更是达到7500mAh，让用户无需为电量担忧。OPPO Find系列产品负责人周意保此前发文强调，要让用户能在一款旗舰里实现轻薄、影像、续航三者兼得，而OPPO Find X9系列做到了这一点。

除了手机，一同登场的OPPO Pad5号称“丝滑板王”，具备5年流畅耐用的特性，还支持5窗轻松同开，为用户带来更高效的多任务处理体验。OPPO Watch S则定位“轻薄表皇”，厚度不到9mm，是目前市面上最薄的智能圆表，厚度跟三枚硬币厚度相当，兼具轻薄与时尚。

