OPPO Find X9系列定档：10月16日发布

2025-09-30 11:09

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:今日，OPPO正式官宣，备受期待的OPPO Find X9系列将于10月16日19:00正式发布。此次发布会除了OPPO Find X9、OPPO Find X9Pro两款手机外，OPPO Pad5和OPPO Watch S也将同台亮相，为消费者带来一场科技新品盛宴。

OPPO Find X9系列在屏幕设计上独具匠心。全系采用直屏设计，延续了Find X8系列6.59英寸、6.78英寸的黄金握持尺寸，搭配超大弧度边框设计，有效消除了握持时边框带来的硌手感，让用户上手更圆润服帖。同时，该系列首发全场景1nit明眸护眼屏，在任何场景、任意App下均支持1nit显示，显示均匀度超越iPhone，还具备3840Hz超高频PWM护眼调光等功能，为用户带来更舒适的视觉体验。

OPPO Find X9 系列正式定档： 10 月 16 日见

影像方面，OPPO Find X9系列全系搭载哈苏四摄影像系统。在面积、凸起都极度克制的轻巧方形镜组下，实现了进光量的巨大提升，有望为用户带来更出色的拍照效果，无愧“OPPO哈苏画质王”的称号。

性能上，OPPO Find X9系列核心搭载联发科天玑9500处理器，此前官方晒出的跑分已经突破400万，性能表现值得期待。在影像与散热能力大幅升级的前提下，该系列全系配备7000mAh超大电量冰川电池，其中标准版拥有同档最强7025mAh电池，Pro版更是达到7500mAh，让用户无需为电量担忧。OPPO Find系列产品负责人周意保此前发文强调，要让用户能在一款旗舰里实现轻薄、影像、续航三者兼得，而OPPO Find X9系列做到了这一点。

除了手机，一同登场的OPPO Pad5号称“丝滑板王”，具备5年流畅耐用的特性，还支持5窗轻松同开，为用户带来更高效的多任务处理体验。OPPO Watch S则定位“轻薄表皇”，厚度不到9mm，是目前市面上最薄的智能圆表，厚度跟三枚硬币厚度相当，兼具轻薄与时尚。

  • 一图看懂OPPO Find X9系列影像系统 OPPO周意保：画质革命

    OPPO Find X9系列9月29日官宣影像系统，负责人周意保称将掀起移动影像画质革命。该系列在五大技术上突破：AOA主动光学校准、第四代徕卡色彩还原镜头、瞬时三曝光、满血版LYT-828传感器、LUMO超像素引擎并行异构计算，并首发3nm算力芯片。支持哈苏2亿像素直出、全焦段8K超清照片、4K超清实况照片及小红书分享链路。针对旅拍优化人像拍摄，配备专业增距镜等配件。视频支持4K 120fps杜比视界HDR、10bit Log格式及哈苏大师影调。10月16日发布，值得期待。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • OPPO Watch S官宣：轻薄表皇

    OPPO宣布将于10月16日推出OPPO Watch S智能手表，主打“轻薄表皇”设计，厚度不足9mm，号称目前市面上最薄的智能圆表。搭载全新智能手表系统，操作体验媲美手机，健康配置亦有惊喜。同时具备“健身教练”功能，可自动识别运动并提供超100种运动模式，专业记录数据。此外，发布会还将推出OPPO Find X9和X9 Pro旗舰手机，首批搭载联发科天玑9500平台，出厂预装全新ColorOS 16系统。

    ​OPPO ​Watch ​S

  • OPPO Find X9系列外观公布：共有4款配色

    9月23日，OPPO正式揭晓Find X9系列外观设计，采用独特小矩阵相机DECO，推出绒砂钛、绒光钛、霜白、雾黑四款配色。该系列工艺精湛，绒砂钛版实现镜组与机身一体感，正面配备极窄四等边直屏与金属直角边框。核心配置搭载联发科天玑9500平台，采用第三代3纳米工艺，集成全新CPU、GPU G1-Ultra及Imagiq 1190影像处理器，性能、功耗、影像和AI能力显著提升，GeekBench单核跑分达4007，多核11217。此外，首发搭载全场景真1nit明眸护眼屏，从材料到算法均由OPPO深度定制，实现端到端显示素质把控，提升视觉舒适度。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • ​OPPO Pad5官宣10月16日发布 首发ColorOS 16

    OPPO Pad5将于10月16日发布，搭载全新ColorOS 16系统，主打流畅体验。系统升级三大核心技术引擎，实现无缝动画效果，并首次将原生级流畅能力开放给第三方应用。硬件方面配备12.1英寸3K高刷屏和联发科天玑9400处理器，支持67W快充，兼顾高性能与长续航。针对海外用户优化虚拟键盘操作，提升切换效率。产品定位“丝滑板王”，旨在引领安卓平板体验新高度。

    ​OPPO ​Pad5 ​ColorOS16

  • OPPO Find X9系列官宣10月16日发布 搭载联发科天玑9500

    OPPO宣布Find X9系列将于10月16日全球发布，首发搭载联发科天玑9500旗舰处理器，采用台积电3nm工艺，安兔兔跑分突破400万。配备自研潮汐引擎技术，屏幕首发"全场景真1nit明眸护眼屏"，实现1nit最低亮度，大幅降低视觉疲劳。通过新一代光感方案提升暗光感知准确率50%，配合360度双光感融合算法优化显示效果。该系列将延续高端定位，包含标准版与Pro版双机型。

  • OPPO K13x/K13s首销：抗摔耐用 799元起

    OPPO于9月18日正式发布K13s和K13x两款新机。K13s起售价1499元，提供聚能蓝和超能白两种配色，搭载6.8英寸120Hz OLED直屏、第三代骁龙7处理器、7000mAh电池及80W快充，支持IP69/68/66防尘防水。K13x起售价799元，提供曜黑和钻白配色，配备6.67英寸全面屏、天玑6300处理器、5800mAh电池及45W快充，同样具备高级防护。两款机型均采用自研超耐摔金刚石结构，提升抗跌落能力。

    ​OPPO ​K13s ​OPPO

  • OPPO A6开售：售价1599元起 搭载7000mAh六年长寿电池

    OPPO A6于9月30日开售，起售价1599元。主打耐用性能，配备6.57英寸AMOLED柔性直屏，支持120Hz刷新率。搭载天玑6300处理器，承诺六年使用不卡顿。内置7000mAh大电池，支持80W超级闪充，续航强劲。机身轻薄，防护出色，通过IP69认证。后置双摄满足多样化拍摄需求，提供三种存储版本，最高售价2099元，兼顾性价比与大容量选择。

    ​OPPO ​A6 ​天玑6300

  • OPPO Find X9系列全球首发自研1nit明眸护眼屏：显示超越iPhone 成本极高

    OPPO Find X9系列将于10月发布，新机目前已进入预热节奏。 今日，OPPO Find系列产品负责人周意保宣布，OPPO从源头打造了一块自研护眼好屏，OPPO Find X9系列将全球首发全场景真1nit明眸护眼屏。 周意保称，OPPO找到了国内领先的屏厂、老字号国企：天马，独家定制、搭建了OPPO专属的最高规格屏幕产线。 同时，在OPPO自有的智能制造中心，行业顶尖的OPPO自研显示科学产线也迎来全新

    ​OPPO ​Find ​X9

  • 刷新历史记录！OPPO Find X9系列跑分首曝：404万

    OPPO Find系列产品负责人周意保今天发文晒图，公布了OPPO Find X9 Pro卫星通信版的跑分，安兔兔V11成绩4045997分，刷新手机行业历史记录。 该机将搭载天玑9500，周意保强调：天玑上限一直看OPPO就够了”。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • 亮相国际医药核心舞台，inne参展expopharm，彰显硬核科研实力

    2025年德国医药及制药展览会（Expopharm 2025）将于9月16日在杜塞尔多夫会展中心开幕。作为欧洲医药领域规模与影响力首屈一指的行业盛会，该展会以严格的参展审核机制和高标准的准入门槛闻名，被誉为欧洲医药市场的“风向标”。本届展会全面覆盖处方药、非处方药、膳食营养补充剂、医疗器械及数字健康解决方案等全产业链领域，为全球顶尖制药企业提供展示前沿创新成果与科研实力的高端平台。

    ​医药展览会 ​制药行业 ​欧洲医药市场

