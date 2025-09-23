OPPO Find X9系列外观公布：共有4款配色

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:今日上午，OPPO官方微博正式揭晓了备受期待的OPPO Find X9系列手机外观。这款新机以其独特的小矩阵相机DECO设计吸引了众多目光，并一次性推出了绒砂钛、绒光钛、霜白、雾黑四款时尚配色，满足了不同用户的个性化需求。

在外观设计上，OPPO Find X9系列展现了极高的工艺水准。其中，绒砂钛版本采用了全新的绒砂工艺，使得镜组与机身浑然一体，呈现出极致的精致感。正面则配备了一块极窄四等边的完美直屏，搭配金属直角边中框设计，整体质感十足，令人眼前一亮。

除了外观上的亮点，OPPO Find X9系列在核心配置上也毫不逊色。该系列手机搭载了联发科最新的天玑9500平台，这是联发科目前最强的手机芯片。天玑9500采用了第三代3纳米制程工艺，集成了全新全大核CPU、新一代旗舰GPU G1-Ultra以及Imagiq1190影像处理器，还配备了超性能和超能效双NPU，在性能、功耗、影像和AI等方面均实现了显著提升。据官方数据，其CPU在GeekBench测试中单核跑分高达4007，提升了32%;多核跑分则达到了11217，提升了17%。

值得一提的是，OPPO Find X9系列还首发搭载了全场景真1nit明眸护眼屏。这块屏幕从发光材料、驱动芯片到校准算法均由OPPO深度定制和研发，实现了端到端的屏幕显示素质把控，为用户带来更加舒适、健康的视觉体验。

（举报）