华为Mate X7今日开启预订 搭载第二代红枫影像等配置

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:今日，华为官方宣布，旗下最新折叠屏旗舰华为Mate X7将于12:08在华为商城、授权电商、华为体验店等渠道正式开启预订。这款被寄予厚望的产品，集多项前沿科技于一身，有望再次刷新折叠屏手机体验标准。

影像能力一直是华为手机的强项，此次Mate X7搭载第二代红枫影像系统，即便在复杂光线环境下，也能精准捕捉并还原真实色彩，为用户带来所见即所得的拍摄体验。据爆料，该机配备5000万像素可变光圈主摄与潜望长焦镜头，组成三摄影像系统，整体规格接近华为Mate80Pro，进一步夯实其影像旗舰地位。

性能方面，Mate X7搭载满血版麒麟9030芯片，顶配版更提供高达20GB的超大内存，无论是多任务处理还是大型游戏运行，都能游刃有余。作为华为目前最强的折叠屏机型，该机在耐用性上也实现全面升级——采用全新超可靠折叠玄武架构，抗跌落、抗冲击及抗热水能力显著提升。其中典藏版外屏采用第二代玄武钢化昆仑玻璃，抗摔性能更强，同时支持IP58/IP59级防尘防水，为日常使用提供全方位保护。

值得一提的是，华为Mate X7在外观设计上融入传统文化元素，背面有望采用具有1600年历史的云锦非遗工艺，通过云锦材质的加持，机身质感与艺术气息得到进一步提升。从影像到性能，从耐用性到设计美学，华为Mate X7以全方位的创新，重新定义折叠屏旗舰标杆，今日预订开启后市场表现值得期待。

