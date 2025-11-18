首页 > 原创 > 关键词  > 华为Mate最新资讯  > 正文

华为Mate X7外观公布 搭载全新折叠玄武架构

2025-11-18 11:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日，华为正式揭开Mate X7折叠屏手机的神秘面纱，不仅公布了其外观设计，还宣布新机将搭载全新超可靠折叠玄武架构，引发市场高度关注。

华为终端官方微博同步发布了两段视频，直观展示了Mate X7在抗跌落、抗冲击以及抗热水性能方面的全面升级。视频中，华为Mate X7在出厂前需历经多项极限可靠性检测，包括80℃热水喷淋、铁球冲击以及弯折测试等，彰显其卓越的耐用性。

微信截图_20251118112354.png

从视频下方的小字信息中，我们进一步了解到，华为Mate X7在防护性能上同样表现出色，支持IP58和IP59级别的防尘、抗水功能。其中，Mate X7典藏版的外屏采用了第二代玄武钢化昆仑玻璃，相较于普通版本的第二代昆仑玻璃，其抗摔性能更为出色，为用户提供了更加安心的使用体验。

在ID设计方面，华为Mate X7延续了Mate X6的后置四摄与闪光灯布局，但在摄像头区域的设计与工艺上进行了精心升级，使得整体视觉辨识度得到了进一步提升，既保留了经典元素，又融入了创新设计。

此外，据知名数码博主“数码闲聊站”透露，华为Mate X7在硬件配置上同样不容小觑。该机将搭载麒麟9030芯片，提供12GB、16GB、20GB三种内存版本供用户选择，满足不同场景下的使用需求。在影像系统方面，Mate X7配备了5000万像素可变光圈主摄和潜望长焦镜头，三摄影像系统接近Mate80Pro，为用户带来更加出色的拍照体验。

  • 华为Mate X7开启预订：全系配色、存储方案公布

    华为新一代折叠屏旗舰Mate X7今日开启预订，11月25日正式发布。提供曜石黑、云锦蓝等五款配色，存储含标准版（12GB+256GB/512GB）与典藏版（16GB+512GB/1TB）。影像系统搭载第二代红枫技术，配备5000万像素三摄模组。核心采用麒麟9030系列芯片，典藏版升级至9030 Pro。全新折叠架构支持IP58/59防护，实现抗跌落、抗冲击等全面升级，重新定义折叠旗舰标准。

    ​华为Mate ​X7 ​折叠屏旗舰

  • 华为Mate X7今日开启预订 搭载第二代红枫影像等配置

    华为Mate X7折叠屏旗舰今日开启预订，搭载第二代红枫影像系统，配备5000万像素可变光圈主摄与潜望长焦，复杂光线也能精准还原色彩。性能上采用满血版麒麟9030芯片，顶配版提供20GB超大内存，多任务与大型游戏运行流畅。耐用性全面升级，采用超可靠折叠玄武架构，抗跌落、抗冲击及抗热水能力显著提升，典藏版外屏采用第二代昆仑玻璃，支持IP58/IP59级防护。设计融入传统云锦工艺，机身质感与艺术气息兼具。该机以全方位创新重新定义折叠屏旗舰标杆。

    ​华为Mate ​X7 ​折叠屏旗舰

  • 华为Mate 80系列、Mate X7定档11月25日发布

    华为将于11月25日14:30举行新品发布会，推出Mate80系列和Mate X7折叠旗舰。Mate80系列包括四款机型，搭载全新麒麟9030处理器和鸿蒙OS6系统，性能与流畅度显著提升，并提供多样配色。Mate X7配备7.95英寸2K内屏，采用UTG超薄柔性玻璃，搭载麒麟9030处理器，电池容量更大，影像能力升级，拥有五款时尚配色。新品引发科技圈和消费者高度期待。

    ​华为Mate80 ​麒麟9030 ​鸿蒙OS6

  • 华为Mate X7四配色官图发布：独一无二新设计 最强辨识度

    华为Mate X7今天正式公布，将在11月25日的发布会上与Mate 80系列同台发布。 华为官微公布了Mate X7的四配色真机图，展示了独一无二的全新设计，后摄Deco辨识度非常高，工艺似乎也有全新升级。 根据爆料，Mate X7内屏尺寸为7.95英寸，支持2K分辨率，配备UTG超薄柔性玻璃。 Mate X7典藏版外屏采用第二代玄武钢化昆仑玻璃，抗摔性能更出色，其他版本外屏为第二代昆仑玻璃。

    ​华为Mate ​X7 ​麒麟9030芯片

  • 华为Mate X7首发定制20GB内存：本月见

    博主定焦数码爆料，华为Mate X7将会首发定制20GB超大内存，这是华为史上内存最大的折叠屏旗舰。 在AI时代，AI手机需要充足的运行内存，运行内存可以随时读写，其响应速度比硬盘等长期存储介质快得多。因此，若想实现手机快速调用AI功能的效果，最高效的方法是让AI模型一直在运行内存中加载，即时刻准备着”。 这次华为Mate X7配备了20GB超大内存，比安卓阵营普遍采用的1

    ​华为Mate ​X7 ​20GB内存

  • 华为第一款Pro Max！华为Mate 80 Pro Max四色官图公布

    华为Mate 80系列已经官宣11月25日发布，同时还揭晓这次的四款机型，分别是分别是Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max、Mate 80 RS非凡大师。 其中，Mate 80 Pro Max是全新版本，取代了以往的Pro 系列。 从官网信息来看，Mate 80和Mate 80 Pro应该差距较小，两款机型配备了完全一样的四款配色。

    ​华为Mate ​80 ​Mate

  • 华为Mate 80系列下周预热：史上最强Mate 四剑齐发

    博主定焦数码暗示，华为Mate 80系列将在11月18日预热，11月25日正式发布。 据悉，华为Mate 80系列将推出4款旗舰，包括Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max和Mate 80 RS非凡大师。 其中Mate 80和Mate 80 Pro是6.75英寸1.5K屏，Mate 80 Pro Max和Mate 80 RS非凡大师是6.89英寸1.5K屏，四款机型全部支持3D人脸识别，这是Mate系列旗舰第一次全系标配3D人脸识别。 核心配置上，Mate 80系列首发全新的麒麟

    ​华为Mate ​80 ​麒麟9030芯片

  • 华为Mate 80系列首发户外探索模式 实现14天极限续航

    华为Mate80系列11月20日全球首发户外探索模式，通过三大技术突破实现14天极限续航：搭载麒麟9030芯片提升能效25%，系统级功耗优化算法智能识别户外场景自动关闭后台，低温电池技术在-20℃保持85%续航。配备6000mAh硅碳负极电池，在模拟户外连续导航、卫星通信等测试中持续使用336小时。卫星通信支持北斗三号短报文与天通一号双模连接，无信号区域可同时发送文字、语音及位置信息，救援响应速度提升40%。系列含四款机型，全系直屏设计支持3D人脸识别，背部采用纳米微晶陶瓷工艺提升质感。

    ​华为Mate80 ​户外探索模式 ​极限续航

  • 华为Mate 80/Pro/Pro Max/RS开启预约：全系直屏设计

    华为Mate80系列今日开启预约，四款机型亮相官网。全系延续星环设计语言，采用直边直屏方案，配备3D人脸识别技术。核心搭载新一代麒麟9030处理器，性能强劲。配色与存储选择丰富：Mate80提供四色及三种存储组合；Mate80 Pro增加16GB+1TB选项；Mate80 Pro+Max以四款独特配色亮相；顶配Mate80 RS大师版则带来三款高端配色及独家20GB定制内存方案，彰显技术实力。

    ​华为Mate80 ​新机预约 ​华为商城

  • 最强Mate旗舰！华为Mate 80本月下旬亮相

    华为Mate 80系列会在11月25日前后发布，这将是史上最强Mate旗舰。 据悉，本次发布会将会推出Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro 和Mate 80 RS四款旗舰，其中标准版代号Voyager，支持66W有线快充；Pro、Pro 及RS版统一采用Sagittarius代号，支持100W有线充电。

    ​华为Mate ​80 ​麒麟9030芯片

