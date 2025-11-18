华为Mate X7外观公布 搭载全新折叠玄武架构

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日，华为正式揭开Mate X7折叠屏手机的神秘面纱，不仅公布了其外观设计，还宣布新机将搭载全新超可靠折叠玄武架构，引发市场高度关注。

华为终端官方微博同步发布了两段视频，直观展示了Mate X7在抗跌落、抗冲击以及抗热水性能方面的全面升级。视频中，华为Mate X7在出厂前需历经多项极限可靠性检测，包括80℃热水喷淋、铁球冲击以及弯折测试等，彰显其卓越的耐用性。

从视频下方的小字信息中，我们进一步了解到，华为Mate X7在防护性能上同样表现出色，支持IP58和IP59级别的防尘、抗水功能。其中，Mate X7典藏版的外屏采用了第二代玄武钢化昆仑玻璃，相较于普通版本的第二代昆仑玻璃，其抗摔性能更为出色，为用户提供了更加安心的使用体验。

在ID设计方面，华为Mate X7延续了Mate X6的后置四摄与闪光灯布局，但在摄像头区域的设计与工艺上进行了精心升级，使得整体视觉辨识度得到了进一步提升，既保留了经典元素，又融入了创新设计。

此外，据知名数码博主“数码闲聊站”透露，华为Mate X7在硬件配置上同样不容小觑。该机将搭载麒麟9030芯片，提供12GB、16GB、20GB三种内存版本供用户选择，满足不同场景下的使用需求。在影像系统方面，Mate X7配备了5000万像素可变光圈主摄和潜望长焦镜头，三摄影像系统接近Mate80Pro，为用户带来更加出色的拍照体验。

