首页 > 原创 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

iPhone Pocket正式开售：联名三宅一生 售价1299元起

2025-11-14 08:56 · 稿源： 站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:今日，苹果与知名设计师品牌三宅一生携手推出的全新配件——iPhone Pocket正式登陆市场，短带款定价1299元，长带款则高达1899元，引发广泛关注。据悉，这款新品在中国大陆地区仅通过上海Apple静安零售店及苹果官网限量发售，售完即止。

iPhone Pocket的设计理念别具一格，其灵感源自一块布，运用了创新的3D针织一体结构，不仅适配所有型号的iPhone，还能轻松容纳其他随身小物。苹果官方宣称，这款配件以一种新颖而美妙的方式，让iPhone能够随身穿戴，为用户带来前所未有的便捷体验。

微信截图_20251114085453.png

该配件在拉伸时，织物会微微透出内部物品，方便用户随时查看iPhone屏幕。同时，它支持多种佩戴方式，既可手持，也可系在包上，甚至直接佩戴在身上，满足不同场景下的使用需求。

然而，iPhone Pocket的发布并未赢得所有网友的掌声。不少网友对其设计提出质疑，有人戏称其为“杯套”，也有人觉得它像长筒袜，吐槽声此起彼伏。此外，其高昂的售价也引发了广泛讨论，许多消费者认为价格偏高。

针对网友的反馈，苹果客服回应称，苹果很少推出“包包”类配件，而这款iPhone Pocket不仅支持多种佩戴方式，还提供了丰富的颜色选择。作为联名款产品，其定价通常较高，这也是考虑到其独特的设计和品牌价值。

尽管争议不断，但iPhone Pocket的独特设计和创新理念仍吸引了不少消费者的目光。这款新品能否在市场上站稳脚跟，赢得消费者的青睐，仍有待观察。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 1299元起联名三宅一生！苹果iPhone Pocket开售 创始人曾为乔布斯设计经典毛衣

    今日，苹果与三宅一生（ISSEY MIYAKE）联合推出的全新配件iPhone Pocket正式开售，短带款售价1299元、长带款售价1899元。 中国大陆仅在上海Apple静安零售店和苹果官网有售，数量有限，售完为止。 据了解，iPhone Pocket基于苹果和三宅一生在设计理念上的相互尊重与共鸣，以一块布料”的构想为设计灵感，采用一体式3D 针织工艺，采用罗纹网状结构，承袭三宅一生获得专利的原创褶�

    ​苹果联名 ​iPhone ​Pocket

  • iPhone Pocket被吐槽像保温水瓶套 网友：韭菜太好割

    苹果联合日本设计师品牌三宅一生推出iPhone Pocket配件，售价1299元。产品采用3D针织工艺，支持七种佩戴方式，但被质疑与普通手机套功能无异。社交媒体上“1299元买块会变形的布”引发热议，消费者对比9.9元帆布手机套直指苹果收割粉丝。支持者认为定价符合奢侈品逻辑，反对者则拒绝为设计概念支付溢价。该产品在设计价值与实用功能间引发两极争议。

  • 苹果新配件iPhone Pocket 1299元起售

    苹果公司与三宅一生合作推出iPhone收纳包配件“iPhone Pocket”，11月14日正式发售。产品以“一块布”为设计灵感，采用3D针织一体结构，适配所有iPhone型号，可收纳钥匙、卡片等小物，支持手提、系包或贴身佩戴。短带款售价1299元（八色可选），长带款1899元（三色可选）。高定价引发争议：部分用户赞赏其设计独特性，认为联名值得购买；更多网友质疑性价比，称其为“智商税”。产品命名因与华为折叠屏手机“华为Pocket”相近，一度引发消费者误解，相关话题冲上热搜。

    ​苹果 ​三宅一生 ​iPhone

  • 苹果“一块布”卖1299元：iPhone Pocket数量有限 售完为止

    本周苹果推出了一款配件iPhone Pocket，短带款售价1299元，长带款售价1899元。 苹果官网底部小字显示，iPhone Pocket by ISSEY MIYAKE于Apple Store零售店和apple.com.cn有售，数量有限，售完为止。

    ​iPhone ​Pocket ​苹果配件

  • 1899元苹果手机包卖完了！iPhone Pocket在吐槽声中销售火爆

    今日，苹果与三宅一生（ISSEY MIYAKE）携手打造的全新配件iPhone Pocket正式登陆国内市场。尽管这款产品自曝光以来就因外观和价格饱受争议，被不少人吐槽“丑、贵”，但实际销售情况却出乎意料地火爆。 目前，苹果官网信息显示，售价1899元的长款iPhone Pocket已显示售罄。这一现象表明，即便外界评价褒贬不一，消费者对其的热情依旧高涨。

    ​苹果 ​三宅一生 ​iPhone

  • 1299元起售！iPhone Pocket发布：采用3D 针织一体结构

    今日下午，苹果发文称，三宅一生携手苹果正式推出新配件iPhone Pocket。 其中短带款提供八种色彩外观：柠檬色、柑橘色、紫色、粉色、孔雀绿色、宝石蓝色、肉桂色和黑色。 长带款提供三种色彩外观：宝石蓝色、肉桂色和黑色。 短带款iPhone Pocket售价为1299元，长带款售价为1899元。

    ​苹果 ​iPhone ​Pocket

  • 荣耀提前出了iPhone Air 2：荣耀500弥补了苹果的影像短板

    微博话题荣耀提前出了iPhone Air 2”引发热议。此前博主数码闲聊站爆料，iPhone Air 2可能会多一个镜头，弥补iPhone Air的影像短板。 如今荣耀500系列即将发布，该机采用一体冷雕玻璃工艺背板，背部是横置相机DECO，不仅配备主摄，还有长焦和超广角，提供海蓝宝、星光粉、曜石黑以及月光银等多彩配色。 有网友表示，网传的iPhone Air 2居然被荣耀提前实现了。

    ​荣耀500系列 ​iPhone ​Air

  • iPhone 17通讯录一夜之间多出20个“爸爸” 苹果客服回应

    近日，有网友称购买iPhone 17后，手机一夜之间多出6000多个陌生联系人，其中包括20多个“爸爸”和30多个“老公”。该用户怀疑苹果iCloud系统错乱导致信息泄露，甚至可能同步了其他用户数据。苹果客服回应称可能与账户系统有关，需验证身份并调查账户异常，尝试解决问题。网友无奈调侃：“现在买苹果手机还送爸爸、送老公吗？”

    ​iPhone ​17 ​iCloud系统错乱

  • 果半斤来了！iPhone 18 Pro Max重量超240g：果粉健身器材

    明年苹果将发布一款更实用的健身器材iPhone 18 Pro Max，整机重量将会超过240g，成为史上最重iPhone，而且机身也会比现在略厚一点点。 回顾过去的三代iPhone，从iPhone 15 Pro Max到iPhone 17 Pro Max，其重量分别是221g、227g和231g，呈现逐年递增的趋势。

    ​iPhone ​18 ​Pro

  • iPhone 18 Pro或缩小灵动岛 苹果正测试特殊挖孔方案

    据站长之家报道，iPhone 18 Pro系列正进行屏幕形态革新，测试HIAA挖孔方案，将显著缩小沿用多年的灵动岛设计，提升屏占比与视觉简洁度。同时硬件升级包括：测试可变光圈技术以优化拍照；Pro+Max版采用钢壳电池增强耐用性与安全性；新增透明版本提供个性化选择。超透镜技术的研发旨在缩小Face ID组件体积，确保识别精度，进一步压缩灵动岛区域，提升交互流畅性。

    ​iPhone18Pro ​HIAA挖孔方案 ​灵动岛设计

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM