iPhone Pocket正式开售：联名三宅一生 售价1299元起

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:今日，苹果与知名设计师品牌三宅一生携手推出的全新配件——iPhone Pocket正式登陆市场，短带款定价1299元，长带款则高达1899元，引发广泛关注。据悉，这款新品在中国大陆地区仅通过上海Apple静安零售店及苹果官网限量发售，售完即止。

iPhone Pocket的设计理念别具一格，其灵感源自一块布，运用了创新的3D针织一体结构，不仅适配所有型号的iPhone，还能轻松容纳其他随身小物。苹果官方宣称，这款配件以一种新颖而美妙的方式，让iPhone能够随身穿戴，为用户带来前所未有的便捷体验。

该配件在拉伸时，织物会微微透出内部物品，方便用户随时查看iPhone屏幕。同时，它支持多种佩戴方式，既可手持，也可系在包上，甚至直接佩戴在身上，满足不同场景下的使用需求。

然而，iPhone Pocket的发布并未赢得所有网友的掌声。不少网友对其设计提出质疑，有人戏称其为“杯套”，也有人觉得它像长筒袜，吐槽声此起彼伏。此外，其高昂的售价也引发了广泛讨论，许多消费者认为价格偏高。

针对网友的反馈，苹果客服回应称，苹果很少推出“包包”类配件，而这款iPhone Pocket不仅支持多种佩戴方式，还提供了丰富的颜色选择。作为联名款产品，其定价通常较高，这也是考虑到其独特的设计和品牌价值。

尽管争议不断，但iPhone Pocket的独特设计和创新理念仍吸引了不少消费者的目光。这款新品能否在市场上站稳脚跟，赢得消费者的青睐，仍有待观察。

