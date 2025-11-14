1899元苹果手机包卖完了！iPhone Pocket在吐槽声中销售火爆

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:今日，苹果与三宅一生（ISSEY MIYAKE）携手打造的全新配件iPhone Pocket正式登陆国内市场。尽管这款产品自曝光以来就因外观和价格饱受争议，被不少人吐槽“丑、贵”，但实际销售情况却出乎意料地火爆。

目前，苹果官网信息显示，售价1899元的长款iPhone Pocket已显示售罄。这一现象表明，即便外界评价褒贬不一，消费者对其的热情依旧高涨。

在二手交易和潮流购物平台得物App上，iPhone Pocket的市场价格更是水涨船高。数据显示，长款的市场价已飙升至2399元，短款也涨到了1699元，最高溢价达500元。不仅如此，苹果官宣后，iPhone Pocket话题迅速在得物社区登上热榜，成为众多用户热议的焦点，进一步凸显了其在国内市场的热度。

从产品本身来看，iPhone Pocket的设计灵感源自“一块布”，采用了独特的3D针织一体结构。这种设计不仅独具匠心，而且具有很强的实用性，能够适配所有iPhone机型以及其他随身小物。苹果官方表示，这款配件以一种美妙的方式将iPhone随身穿戴。当用户拉伸织物时，能微微透出内部物品，方便查看iPhone屏幕;同时，它还可以手持、系在包上，或者直接佩戴在身上，为用户提供了多样化的使用方式。

