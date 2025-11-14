AI日报：李飞飞Marble 3D世界模型公测；OpenAI推出ChatGPT群聊功能；百度发布多模态 AI助手超能小度

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、李飞飞World Labs放大招！Marble 3D世界模型公测，文本/图片秒变可交互虚拟宇宙

李飞飞创立的World Labs推出了其首个商业产品Marble3D世界模型公测版，支持从文本、图像、视频等多模态输入生成可导航的3D虚拟世界。该工具具备实时交互编辑和多种格式导出功能，标志着AI生成内容向更沉浸式体验的迈进。

【AiBase提要:】 🌍 多模态输入：支持文本、图像、视频等多种方式生成3D虚拟世界。 🛠️ 交互式编辑：提供Chisel实验性3D编辑器，实现结构与风格分离设计。 📦 多格式导出：支持Gaussian splats、三角网格或视频格式，适用于多种应用场景。 详情链接:https://marble.worldlabs.ai/worlds

2、OpenAI 首次推出 ChatGPT 群聊功能，将在韩国与新西兰率先试点

OpenAI 在韩国和新西兰试点 ChatGPT 群聊功能，这是其首次支持多人共同与 AI 互动的对话形式。该功能基于 GPT-5.1 模型运行，允许用户在群聊中协作，并根据上下文决定发言时机。

【AiBase提要:】 🔥 OpenAI 首次推出 ChatGPT 群聊功能，支持多人协作与 AI 互动。 💡 群聊功能基于 GPT-5.1 模型，优化了速率限制机制。 🌐 支持自然互动方式，如表情符号回复和引用头像生成图片。

3、苹果更新App Store审核指南：第三方AI调用须明示并获用户许可

苹果公司更新了《App Store审核指南》，新增条款要求iOS应用在将用户数据传输给第三方AI模型前，必须明确告知用户数据接收方身份并获得授权。此举旨在加强用户隐私保护，并确保所有开发者遵循统一的隐私框架。

【AiBase提要:】 🍎 苹果要求应用在传输用户数据至第三方AI模型前，需明确告知用户并获得授权。 🔍 新规首次将第三方AI纳入监管范围，违规应用可能面临下架风险。 🔒 苹果强调隐私作为核心功能，新规符合GDPR等全球数据保护法规要求。

4、百度发布全新多模态 AI 助手 “超能小度”，数千万设备可免费升级！

百度在11月13日的百度世界大会上推出了升级版多模态AI助手“超能小度”，标志着公司在人机交互技术上的重要进步。该助手不仅具备语音和视觉识别功能，还能通过空间环境信息提升用户体验。数千万已售的小度设备将获得免费升级，让用户享受更智能的生活方式。

【AiBase提要:】 🧠 超能小度结合语音、视觉及空间环境信息，提升设备感知能力。 📱 用户可通过语音指令完成拍照、记录停车位等操作，增强实用性。 🏠 在家庭场景中，超能小度可提醒家长关注孩子成长，并帮助找回遗失物品。

5、LinkedIn 推出 AI 人脉搜索：为 13 亿用户提供更智能的连接方式

LinkedIn 推出了 AI 驱动的人脉搜索功能，用户可通过自然语言查询找到相关专家。新系统能够理解搜索意图，识别相关领域的专业人士，推荐更精准的结果。团队开发了高效的技术框架，缩减模型参数以提升处理速度，优化用户体验。基础设施也进行了重要转型，将检索系统从基于 CPU 的架构转移到 GPU 架构，以应对庞大的数据量和更快的响应需求。

【AiBase提要:】 🧠 新功能通过自然语言查询，精准推荐相关专家。 ⚙️ 技术框架“食谱”优化模型参数，提升处理速度。 🚀 基础设施转型至GPU架构，提高响应效率。

6、编程领域新贵！Cursor 融资 23 亿美元，估值飙升至 293 亿美元

Cursor在AI编程领域取得显著进展，融资23亿美元后估值达到293亿美元，计划利用资金发展自研模型并扩大市场影响力。

【AiBase提要:】 🚀 Cursor融资23亿美元，估值飙升至293亿美元。 🧠 用于开发自研模型Composer，以减少对外部算力的依赖。 📈 计划扩大企业版销售及全球部署规模，为竞争储备资源。

7、Character AI 与耶鲁大学携手推出 Ovi，实现音画完美同步视频生成

Character AI 与耶鲁大学合作推出的 Ovi 技术在音画同步方面实现了重大突破，通过创新的双骨干交叉模态融合架构，使音频和视频能够实时互动并保持完美同步。该技术不仅解决了传统音画不同步的问题，还通过高质量的数据集提升了生成效果。

【AiBase提要:】 🎥 采用双骨干交叉模态融合架构，实现音频与视频的实时互动和完美同步。 📊 团队构建了高质量、多样化的数据集，以支持 Ovi 的训练和应用。 🌟 Ovi 是 Character AI 与耶鲁大学联合开发的一款开源音画同步视频生成技术。 详情链接:https://github.com/character-ai/Ovi

8、Google NotebookLM上线Deep Research功能并新增多格式文件支持

Google推出了NotebookLM的Deep Research工具，使用户能够自动完成复杂的在线调研，并扩展支持多种文件类型。该功能旨在帮助用户构建体系化的知识库。

【AiBase提要:】 ✅ Deep Research提供快速与深度两种模式，满足不同需求。 📁 支持Google Sheets、Drive链接、PDF及Microsoft Word等文件类型。 🔗 用户可直接通过URL导入文件，并对表格数据进行统计或摘要。

（举报）