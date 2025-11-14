首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：李飞飞Marble 3D世界模型公测；OpenAI推出ChatGPT群聊功能；百度发布多模态 AI助手超能小度

2025-11-14 16:24 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、李飞飞World Labs放大招！Marble 3D世界模型公测，文本/图片秒变可交互虚拟宇宙

李飞飞创立的World Labs推出了其首个商业产品Marble3D世界模型公测版，支持从文本、图像、视频等多模态输入生成可导航的3D虚拟世界。该工具具备实时交互编辑和多种格式导出功能，标志着AI生成内容向更沉浸式体验的迈进。

QQ20251113-163008.jpg

【AiBase提要:】

🌍 多模态输入：支持文本、图像、视频等多种方式生成3D虚拟世界。

🛠️ 交互式编辑：提供Chisel实验性3D编辑器，实现结构与风格分离设计。

📦 多格式导出：支持Gaussian splats、三角网格或视频格式，适用于多种应用场景。

详情链接:https://marble.worldlabs.ai/worlds

2、OpenAI 首次推出 ChatGPT 群聊功能，将在韩国与新西兰率先试点

OpenAI 在韩国和新西兰试点 ChatGPT 群聊功能，这是其首次支持多人共同与 AI 互动的对话形式。该功能基于 GPT-5.1 模型运行，允许用户在群聊中协作，并根据上下文决定发言时机。

【AiBase提要:】

🔥 OpenAI 首次推出 ChatGPT 群聊功能，支持多人协作与 AI 互动。

💡 群聊功能基于 GPT-5.1 模型，优化了速率限制机制。

🌐 支持自然互动方式，如表情符号回复和引用头像生成图片。

3、苹果更新App Store审核指南：第三方AI调用须明示并获用户许可

苹果公司更新了《App Store审核指南》，新增条款要求iOS应用在将用户数据传输给第三方AI模型前，必须明确告知用户数据接收方身份并获得授权。此举旨在加强用户隐私保护，并确保所有开发者遵循统一的隐私框架。

【AiBase提要:】

🍎 苹果要求应用在传输用户数据至第三方AI模型前，需明确告知用户并获得授权。

🔍 新规首次将第三方AI纳入监管范围，违规应用可能面临下架风险。

🔒 苹果强调隐私作为核心功能，新规符合GDPR等全球数据保护法规要求。

4、百度发布全新多模态 AI 助手 “超能小度”，数千万设备可免费升级！

百度在11月13日的百度世界大会上推出了升级版多模态AI助手“超能小度”，标志着公司在人机交互技术上的重要进步。该助手不仅具备语音和视觉识别功能，还能通过空间环境信息提升用户体验。数千万已售的小度设备将获得免费升级，让用户享受更智能的生活方式。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 超能小度结合语音、视觉及空间环境信息，提升设备感知能力。

📱 用户可通过语音指令完成拍照、记录停车位等操作，增强实用性。

🏠 在家庭场景中，超能小度可提醒家长关注孩子成长，并帮助找回遗失物品。

5、LinkedIn 推出 AI 人脉搜索：为 13 亿用户提供更智能的连接方式

LinkedIn 推出了 AI 驱动的人脉搜索功能，用户可通过自然语言查询找到相关专家。新系统能够理解搜索意图，识别相关领域的专业人士，推荐更精准的结果。团队开发了高效的技术框架，缩减模型参数以提升处理速度，优化用户体验。基础设施也进行了重要转型，将检索系统从基于 CPU 的架构转移到 GPU 架构，以应对庞大的数据量和更快的响应需求。

【AiBase提要:】

🧠 新功能通过自然语言查询，精准推荐相关专家。

⚙️ 技术框架“食谱”优化模型参数，提升处理速度。

🚀 基础设施转型至GPU架构，提高响应效率。

6、编程领域新贵！Cursor 融资 23 亿美元，估值飙升至 293 亿美元

Cursor在AI编程领域取得显著进展，融资23亿美元后估值达到293亿美元，计划利用资金发展自研模型并扩大市场影响力。

【AiBase提要:】

🚀 Cursor融资23亿美元，估值飙升至293亿美元。

🧠 用于开发自研模型Composer，以减少对外部算力的依赖。

📈 计划扩大企业版销售及全球部署规模，为竞争储备资源。

7、Character AI 与耶鲁大学携手推出 Ovi，实现音画完美同步视频生成

Character AI 与耶鲁大学合作推出的 Ovi 技术在音画同步方面实现了重大突破，通过创新的双骨干交叉模态融合架构，使音频和视频能够实时互动并保持完美同步。该技术不仅解决了传统音画不同步的问题，还通过高质量的数据集提升了生成效果。

image.png

【AiBase提要:】

🎥 采用双骨干交叉模态融合架构，实现音频与视频的实时互动和完美同步。

📊 团队构建了高质量、多样化的数据集，以支持 Ovi 的训练和应用。

🌟 Ovi 是 Character AI 与耶鲁大学联合开发的一款开源音画同步视频生成技术。

详情链接:https://github.com/character-ai/Ovi

8、Google NotebookLM上线Deep Research功能并新增多格式文件支持

Google推出了NotebookLM的Deep Research工具，使用户能够自动完成复杂的在线调研，并扩展支持多种文件类型。该功能旨在帮助用户构建体系化的知识库。

image.png

【AiBase提要:】

✅ Deep Research提供快速与深度两种模式，满足不同需求。

📁 支持Google Sheets、Drive链接、PDF及Microsoft Word等文件类型。

🔗 用户可直接通过URL导入文件，并对表格数据进行统计或摘要。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华为Mate 80标准版首次支持3D人脸识别：看齐Pro

    博主数码闲聊站爆料，华为Mate 80全系支持3D人脸识别，包括标准版，这在Mate系列史上还是第一次。 已知Mate 70 Pro系列支持3D人脸识别，其正面采用三挖孔形态，预计Mate 80系列正面也将是三挖孔设计，而且该机还将支持侧边指纹识别。 据悉，全新的华为Mate 80系列共有4款机型，分别是Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max、Mate 80 RS非凡大师。 其中Mate 80和Mate 80 Pro屏幕尺寸是6.75英寸，M

    ​华为Mate ​80 ​3D人脸识别

  • 1299元起售！iPhone Pocket发布：采用3D 针织一体结构

    今日下午，苹果发文称，三宅一生携手苹果正式推出新配件iPhone Pocket。 其中短带款提供八种色彩外观：柠檬色、柑橘色、紫色、粉色、孔雀绿色、宝石蓝色、肉桂色和黑色。 长带款提供三种色彩外观：宝石蓝色、肉桂色和黑色。 短带款iPhone Pocket售价为1299元，长带款售价为1899元。

    ​苹果 ​iPhone ​Pocket

  • 告别电脑与线缆！Toucan无线一体式3D扫描仪双十一首发特惠，锁定11550元尝鲜价

    积木易搭发布新款无线一体式3D扫描仪Toucan，已在京东、天猫旗舰店首发上线。新品具备无线一体设计，无需连接电脑即可独立完成扫描建模全流程，支持大、中、小不同幅面物体扫描，精度达0.03mm，并搭载双镜头模组与双功率模式，适应多种作业场景。首发期间优惠价11550元，活动持续至11月30日，助力3D创作者高效完成数字内容制作。

    ​3D扫描仪 ​新品首发 ​无线一体式

  • Mate史上第一次！华为Mate 80全系支持3D人脸识别

    据数码博主爆料，华为Mate 80系列有望全系标配3D人脸识别，采用国产方案，核心组件均来自国内顶级供应商。该系列将提供四款机型，搭载全新鸿蒙6系统并首发麒麟9030芯片，成为华为史上最强Mate旗舰，最快或于11月亮相。

    ​华为Mate ​80 ​3D人脸识别

  • 千元卧室投影推荐：实测大眼橙C3D画质/性能/体验都能打

    大眼橙C3D投影仪专为卧室场景设计，小巧机身节省空间，支持自动对焦和梯形校正，操作便捷。配备一体化云台，可360°旋转调节角度，轻松适配不同观影姿势。画质表现优秀，1080P分辨率兼容4K解码，850CVIA亮度确保开灯环境下画面清晰，MEMC运动补偿避免拖影。内置低噪音设计和卧室模式，兼顾安静与舒适观影体验，结合腾讯视频AI语音助手，实现智能操控。整体精准契合卧室娱乐需求，提升幸福感。

    ​双11购物清单 ​提升卧室幸福感 ​卧室投影仪

  • 小米智能门锁M40 Pro发布：售价3229元起 33D人脸+掌静脉

    小米正式发布智能门锁M40 Pro，预售价3229.15元，叠加补贴后低至2880.4元。配备5英寸高清大屏与AI双摄全景猫眼，实现无死角监控；搭载6颗夜视补光灯，支持多种夜视模式。提供12种开锁方式，包括创新AI掌静脉识别（解决老人指纹磨损问题）和AI 3D人脸识别（防伪检测）。采用自研降噪全自动锁体，支持双电池供电（总续航10.5个月），新增门内长时插线充电功能，支持Type-C应急供电和手机无线反向充电。

    ​小米智能门锁 ​M40Pro预售 ​智能门锁优惠

  • 百度搜索AI API全面开放 绝大多数结果由AI生成

    11月13日，百度创始人李彦宏在2025百度世界大会上宣布，百度搜索已实现绝大多数结果由AI生成，首条结果富媒体覆盖率高达70%。他强调，百度正通过AI技术深度重构搜索结果页，从传统文字链接模式转向以图片、视频等富媒体内容为核心的AI应用。李彦宏指出，百度是全球搜索引擎中对AI化改造最激进的，正引领行业进入全新时代。他还表示，企业需善用AI方能立于不败之地，个人也需掌握AI技能以掌控未来。目前，百度已通过AI+API开放搜索能力，与三星、荣耀、vivo等主流厂商建立合作，共同探索AI搜索的无限可能。

    ​百度世界大会 ​AI生成 ​富媒体

  • 京东11.11直播技术全面升级，立影3D技术、JoyAI大模型重构沉浸式购物体验

    京东在双11期间升级直播技术，推出“立体3D技术”和“JoyAI大模型”等创新。立体3D技术实现裸眼360度商品展示，用户无需额外设备即可旋转查看产品细节；JoyAI生成虚拟偶像Aura，与真人明星跨次元互动，提升趣味性。AI工具还简化直播运营，支持智能脚本和选品。这些技术打破传统直播边界，增强沉浸感和互动效率，引领电商直播创新方向。

    ​京东11.11 ​立影3D技术 ​JoyAI大模型

  • 大朋AI眼镜1349元起加入AI墨镜热潮，以更高质价比回应行业关注

    11月13日，Rokid与暴龙联合发布BOLON AI智能眼镜（2199元起），推动AI穿戴成为行业热点。同时，大朋AI眼镜以更实用定位和1349元起的价格策略，成为舆论对比焦点。两者发布叠加热度，共同验证AI眼镜正向“户外实用型”赛道转型。大朋明确切入户外场景，定位“年轻人潮流装备”，强调真实佩戴与第一视角记录功能。千元价格带形成品类竞争分水岭，被视为“普及路径”与“高端探索”的首次正面交锋。行业观察指出，大朋让AI眼镜从尝鲜产品转向“可真戴、真用、真买”的消费品，契合户外活动升温趋势。目前该产品已在京东开启预约，将于11月进入放量阶段，被视为最有机会在大众市场率先跑通的品牌之一。

    ​AI智能眼镜 ​Rokid ​暴龙

  • 超30余项目实测验证，海尔首创AI多联机节能约20%

    2025年建筑环境与能源应用技术交流大会在福州召开，聚焦智能化推动建筑节能降碳。海尔智慧楼宇分享的AI多联机方案引发关注：经全国30多个项目实测，平均节能约20%，相当于电费打八折。该产品首创MCU+NPU双芯设计，实现自主优化运行，在杭州南湖科技园对比测试中节能率达21.3%。其“五不四省”无感焕新方案已应用于200余项目，通过芯片级协同设计，无需云端指挥即可自主分析数据、优化运行，展现出强劲技术引领力。

    ​建筑节能 ​智能化 ​AI多联机

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM