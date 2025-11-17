一加Ace 6T官宣将于本月发布：首发骁龙8 Gen5

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:近日，一加中国区总裁李杰正式宣布，一加即将震撼发布全新性能旗舰机型——一加Ace6T。这款新机不仅承载着一加对性能的极致追求，更将全球首发搭载高通年度旗舰芯片骁龙8Gen5（第五代骁龙8），为用户带来前所未有的强劲性能体验。

李杰在介绍中强调，一加Ace6T绝非一款普通的性能手机，它的诞生旨在重新定义性能旗舰的标准。除了首发搭载骁龙8Gen5这一亮点外，Ace6T还致力于在多个维度实现突破。它不仅要轻松驾驭165超高帧游戏，确保玩家畅享丝滑流畅的游戏体验;更要拥有远超想象的续航电量，让用户告别频繁充电的烦恼。一加Ace6T的目标是打造一部全面旗舰配置的性能手机，以“性能狠Pro，续航超Max”的姿态，成为与其他性能手机有着本质不同的新选择。

据内部爆料，骁龙8Gen5芯片由一加与高通联合定义，采用了台积电最先进的3nm工艺（N3P）制程。这颗芯片配备了强大的Oryon CPU，由2颗3.8GHz超大核和6颗3.32GHz大核组成，并集成了Adreno840GPU，性能表现堪称卓越。

除了首发骁龙8Gen5这一重量级配置外，一加Ace6T还配备了超8000mAh的超大电池，确保用户在享受极致性能的同时，也能拥有持久的续航体验。一加Ace6T的发布，无疑将为性能手机市场树立新的标杆，引领行业迈向更加辉煌的未来。

