华为Mate 80/Pro/Pro Max/RS开启预约：全系直屏设计

2025-11-17 14:05

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:1今日12:08，华为Mate80系列新机在华为商城等平台同步开启预约，引发了消费者的广泛关注。目前，Mate80系列四款新机——Mate80、Mate80Pro、Mate80Pro Max以及Mate80RS，均已悉数上架官网，供消费者选择。

在配色与存储方面，各款机型各有千秋。Mate80提供了曜石黑、雪域白、晨曦金、云杉绿四种时尚配色，并有12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB三种存储组合满足不同需求。Mate80Pro同样拥有这四款配色，存储选择则更为丰富，增加了16GB+1TB的超大容量选项。Mate80Pro Max则以极夜黑、极地银、极昼金、极光青四款独特配色亮相，提供16GB+512GB和16GB+1TB两种存储方案。而顶配版的Mate80RS非凡大师，则带来了玄黑、皓白、槿紫三款高端配色，以及业内独家的20GB+512GB和20GB+1TB国产定制内存方案。

外观上，Mate80系列延续了Mate40的经典星环设计语言，顶部闪光灯与主摄、超广角、长焦镜头巧妙分布在圆环之内，下方则是无线充电圈，整体设计极具辨识度。值得一提的是，此次Mate80全系四款机型均采用了直边直屏方案，并全部标配了先进的3D人脸识别技术，为用户带来更加便捷、安全的解锁体验。

在核心配置方面，Mate80系列更是亮点纷呈。全系将首发搭载新一代麒麟9030处理器，性能强劲，为用户带来流畅的使用体验。其中，Mate80RS非凡大师的20GB内存方案更是国产定制，彰显了华为在技术研发上的深厚实力。

