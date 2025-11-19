首页 > 原创 > 关键词  > 华为Mate最新资讯  > 正文

华为Mate X7开启预订：全系配色、存储方案公布

2025-11-19 13:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:今日12:08，华为新一代折叠屏旗舰Mate X7正式开启预订，并将于11月25日发布会上正式亮相。目前华为官网已公布全系配色与存储规格，用户可提前锁定心仪版本。

存储配置方面，Mate X7提供标准版与典藏版双选择。标准版包含12GB+256GB、12GB+512GB两个版本，典藏版则推出16GB+512GB、16GB+1TB组合。值得注意的是，此前备受期待的20GB超大内存版本并未出现在此次配置中。配色上，全系统一提供曜石黑、云锦蓝、云锦白、寰宇红、幻影紫五款方案，满足多样化审美需求。

华为Mate X7 开启预订：全系配色/存储方案公布 无缘20GB内存

影像系统成为Mate X7的核心亮点之一。该机搭载第二代红枫影像技术，即便在复杂光线环境下也能精准捕捉色彩细节。据爆料，其配备5000万像素可变光圈主摄与潜望长焦镜头，组成三摄影像模组，规格接近华为Mate80Pro，进一步夯实旗舰影像地位。

性能层面，Mate X7核心搭载麒麟9030芯片，并延续华为“芯片与内存绑定”策略:标准版采用麒麟9030，典藏版升级至9030Pro，与Mate80Pro包装盒曝光信息一致。这一差异化配置或为用户提供更精准的性能选择。

耐用性方面，新机采用全新超可靠折叠玄武架构，在抗跌落、抗冲击及抗热水性能上实现全面升级，同时支持IP58/IP59级防尘抗水，为日常使用提供全方位防护。从影像到性能，再到结构设计，华为Mate X7通过多维创新重新定义折叠屏旗舰标准，今日预订开启后市场表现值得期待。

