WPS会员体系升级 将推出「WPS会员」以及单项权益包

站长之家（ChinaZ.com）4月17日 消息:金山办公WPS宣布会员体系全新升级，原「WPS会员」、「稻壳会员」及「超级会员」合并、升级，推出全新的「WPS超级会员」，并提供基础和Pro两个套餐。

相比基础套餐，Pro套餐再额外增加了专项权益。如云空间总量从365G扩大至1T，新增了教学权益包和个人商用权益包，全文翻译页数从每月100页扩增至每月500页。

如果用户只想单独为某类功能付费，WPS后续将推出单项权益包，服务。比如: 你可以单独购买PDF权益包，其中包含全部PDF相关权益。权益包服务将于4月18日陆续上线，价格低至69元/年。

在旧升新过程中，WPS面向个人用户推出以下措施:

如果你此刻是原“超级会员，你可以免费升级至全新 WPS超级会员-Pro套餐。

如果你此刻是5年内（2018.1.1-2023.4.17）购买过 WPS会员，或稻壳会员的用户，你将会在账户内收到一张价值50元的代金券

如果你此刻是原WPS会员，或稻壳会员，且剩余有效期超过5年的用户，你可以免费升级至全新WPS超级会员-基础套餐，

需要注意的是，原会员不升级新会员，可以一直正常使用，直至有效期结束。但新增的权益将只有新会员可以使用。

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