腾讯QQ闪传功能上线 支持单文件10GB传输

2025-09-30 14:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:随着国庆假期日益临近，旅游、婚礼vlog以及批量照片、视频等大文件的传输需求愈发迫切。就在今日，腾讯QQ公众号发布文章，正式揭开了QQ闪传功能的神秘面纱，详细介绍了其诸多亮点。

据介绍，QQ闪传在文件传输方面表现出色。它不仅支持单个文件最大10G的传输，而且多个10G文件同时上传也不在话下，大文件无需压缩即可传输，还能实现多个文件同时分享，大大节省了用户的时间和精力。同时，该功能还支持文件在线预览，用户可以直接选择需要的照片进行下载，这对于处理合照P图等场景来说极为方便。

腾讯QQ闪传功能官宣！单文件最大10GB传输、不怕微信压缩视频画质

对于手机中存储的多张旅游高清原图或旅行vlog，用户以往想要分享给微信等其他平台的好友时，常常会担心图片或视频画质被压缩以及聊天刷屏的问题。而现在，QQ闪传功能完美解决了这一困扰。它支持将文件生成链接或二维码进行分享，一条消息就能轻松搞定，无需担心画质压缩，而且接收方无需登录QQ即可获取文件。

此外，QQ闪传还具备同QQ账号闪传记录多端同步的实用功能。用户可以在PC端上传文件，然后在手机端进行下载，实现了跨设备的无缝衔接。在其他方面，闪传同样表现出众，支持大文件极速传输、文件夹直发、同文件秒传以及视频边传边看等功能，满足了用户在不同场景下的文件传输需求。

用户只需在QQ打开聊天列表右上角，即可轻松找到QQ闪传功能，开启便捷的大文件传输之旅。

