微博上线“在线状态”功能：支持用户自主选择开启或关闭

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:今日，微博平台悄然上线“在线状态”功能，引发网友广泛关注与讨论。
不少用户发现，个人主页新增的在线状态标识可通过图标与文字结合的形式，展示自身当前心境与情绪状态，同时支持用户自主选择开启或关闭该功能。
据平台规则显示，开启“在线”状态后，用户界面将呈现绿色系标识，向他人传递“可及时回复消息”的信号;若选择关闭或处于离线状态，界面则转为灰蓝色系。
目前，该功能仅面向个人用户开放，媒体、组织机构及企业账号暂不支持使用或展示社交状态。
（举报）
美国波士顿一场酷玩乐队（Coldplay）演唱会意外成为婚外情风波导火索。7月16日演出中，"Kiss Cam"环节捕捉到新创公司Astronomer前首席执行官安迪·拜伦与前人力资源主管克莉丝汀·卡博特亲密互动画面，相关视频在网络引发超5000万次播放后，牵出系列家庭危机。 据新罕布什尔州法院文件显示，52岁的克莉丝汀于8月13日正式提交离婚申请，要求结束与60岁丈夫安德鲁·卡博�
网信部门近日约谈微博等社交平台，指出其热搜榜单管理存在疏漏，要求整改。微博官方迅速回应，表示诚恳接受批评，立即成立专项整改小组，承诺以最高标准完善热搜生态治理，强化内容管理主体责任。平台将优化算法机制，提升榜单公众属性和正确价值导向，并邀请社会各界监督整改。微博强调将坚守法律法规，维护清朗网络空间。
当AI 化身职场军师、创作助手、学习搭子，展现出一种前所未有的「人类角色外包」特质。于是，更多人开始期待，AI伴侣。 这符合商业历史规律，不管互联网处于哪一阶段，社交都是最为关键的基础产品。这更是人类天性使然，彼此连接，对抗孤独的心理与生俱来。AI应用落地大潮中，社交自然也是最为关注的变革方向。 AI 社交原生应用大多是大模型公司探索的产物，工具
Soul平台洞察到当代年轻人快节奏生活与原子化社交趋势下的情感需求，推出AI虚拟伴侣功能。该功能凭借"活人感"设计，通过自然对话、个性化互动填补情感缺口，超六成用户已拥有虚拟伴侣。平台持续研发语音、视频通话技术，未来将实现更真实的陪伴体验，助力年轻人社交技能提升与情感满足，引领社交新潮流。
明星基础，赚钱方式就不基础。 最近，乘上直播带货东风的明星伊能静和向太陈岚，又盯上知识付费赛道开始卖起课了。 两人先后推出了售价399元的付费课程，伊能静主打“高能量女性成长”，向太则卖起了“向上闺蜜圈”。
针对小米汽车召回一事，官方正式作出回应。此次召回主要涉及小米SU7标准版，旨在通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆免费升级软件，以进一步提升其辅助驾驶功能的可靠性。 据小米汽车官方介绍，若车辆在本次召回范围内，车主只需将车机版本升级至Xiaomi HyperOS1.10.0，即可完成OTA召回升级。此次升级涵盖了多项关键改进，包括优化辅助驾驶速度控制策略，�
小米集团总裁卢伟冰宣布，将于9月19日19:00举行小米17系列剧透直播，届时将在线解答消费者最关心的17个核心问题。本次将发布三款机型：小米17、小米17 Pro和小米17 Pro Max，分别定位为史上最强标准版旗舰、小尺寸科技影像旗舰和巅峰科技影像旗舰。其中Pro系列配备创新"妙享背屏"设计，影像系统搭载5000万像素超大底三摄，支持等效5X光学变焦。此次升级旨在为手机行业注入新活力。
AI日报今日聚焦多项技术突破：可灵AI推出图片转视频功能，腾讯混元SRPO技术提升图像真实感，IBM开源文档处理模型Granite-Docling-258M。Meta发布带屏AI眼镜Ray-Ban，DeepSeek论文登《Nature》封面。OpenAI新增GPT-5思考时长调节功能，抖音上线“AI求真”辟谣工具，通用DeepResearch开源模型性能超越国际知名模型。
抖音上线AI"求真"功能，通过AI技术识别和澄清误导性内容与谣言。该功能在视频下方提供"AI求真"标记，点击可查看完整信息或提示信息未证实。抖音副总裁李亮表示，谣言治理是平台今年重点工作之一，AI识谣辟谣是新尝试，将持续优化。平台谣言曝光量已下降67%，欢迎用户多体验并提供反馈。
在竞争白热化的跨境电商领域，高质量产品图片是吸引买家点击、促成转化的关键。然而，传统拍摄流程成本高、周期长，严重影响新品上架和营销效率。领星ERP推出的AI生图功能，通过“文生图”和“图生图”两种模式，让卖家仅需输入简单描述或上传草图，即可快速生成专业级商业图片，大幅降低门槛。该功能支持自由编辑提示词、批量出图和预设模板，并能与ERP系统深度集成，实现图片自动关联SKU、一键引用至商品Listing，形成从素材生成到应用管理的闭环。这不仅解决了视觉素材制作痛点，还提升了运营效率，助力跨境卖家降本增效。