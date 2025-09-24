微博上线“在线状态”功能：支持用户自主选择开启或关闭

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:今日，微博平台悄然上线“在线状态”功能，引发网友广泛关注与讨论。

不少用户发现，个人主页新增的在线状态标识可通过图标与文字结合的形式，展示自身当前心境与情绪状态，同时支持用户自主选择开启或关闭该功能。

据平台规则显示，开启“在线”状态后，用户界面将呈现绿色系标识，向他人传递“可及时回复消息”的信号;若选择关闭或处于离线状态，界面则转为灰蓝色系。

目前，该功能仅面向个人用户开放，媒体、组织机构及企业账号暂不支持使用或展示社交状态。

