AI日报：Sora正式登陆Android；网易云音乐推AI调音大师；谷歌将推Nano Banana2

2025-11-05 15:45 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、OpenAI Sora 正式登陆 Android 并推“付费角色”新功能

OpenAI 的 AI 视频应用 Sora 已正式登陆 Android 平台，扩展了其在全球短视频创作领域的影响力。该应用在 Google Play 商店上架，并引入了‘角色 Cameo’功能以应对深伪和版权问题，同时计划未来实现商业化。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 Sora 在 Android 平台上推出，拓展了全球短视频创作领域。

🎥 引入‘角色 Cameo’功能，允许用户创建可重复使用的虚拟角色。

💰 OpenAI 计划通过角色商业化，为创作者生态系统提供新商业模式。

详情链接:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openai.sora&pli=1

2、网易云音乐正式推出大模型音效“AI调音大师”

网易云音乐推出的“AI调音大师”功能，利用AI技术动态解析歌曲特征，实现智能适配音效。用户可实时查看音效波谱，并根据个人喜好选择不同的调音关键词，提升听感体验。

image.png

【AiBase提要:】

✨ AI技术解析歌曲特征，智能适配音效。

📊 用户可实时查看音效波谱并进行个性化调节。

🎧 提供“厚重”、“清亮”等调音关键词，满足不同需求。

3、字节火山引擎启动高薪招聘，实质性进军“人形具身机器人”赛道

字节跳动通过火山引擎团队启动高薪招聘，显示出其在人形具身机器人领域的实质性布局。该职位要求极高，薪资远超行业平均水平，表明字节跳动正积极争夺顶尖人才，以推动具身智能的发展。

【AiBase提要:】

🔥 字节跳动启动高薪招聘，聚焦人形具身机器人研发。

💰 薪资高达9.5万至12万元，凸显对顶尖人才的重视。

🚀 布局具身智能，与特斯拉、OpenAI等科技巨头竞争。

4、谷歌Gemini平台即将推出Nano Banana2，图像生成技术再升级

谷歌Gemini平台即将推出Nano Banana2，图像生成技术再升级。该模型将优化视觉生成速度与艺术风格多样性，同时与Gemini3.0系列深度整合，进一步提升多模态处理能力。此外，所有生成图像都将标注水印以确保透明度和合规性。

image.png

【AiBase提要:】

🍎 Nano Banana2将优化视觉生成速度与艺术风格多样性，满足专业创作者需求。

🖼️ 与Gemini3.0系列深度整合，提升多模态处理能力。

🔒 所有生成图像均标注水印，确保透明度和合规性。

5、llama.cpp彻底进化！本地AI迎来多模态革命，Ollama恐被“降维打击”

llama.cpp通过史诗级更新，实现了多模态输入、结构化输出与并行交互等突破，重新定义了本地大模型的使用体验。其现代化Web界面和强大的功能使其成为普通用户也能轻松上手的全能AI工作台。

【AiBase提要:】

🖼️ 多模态能力全面落地，支持图片、音频、PDF等文件解析。

💬 交互体验优化，支持并行聊天、Prompt编辑及移动端友好设计。

⚙️ 创新功能如URL直连对话和JSON结构化输出提升效率。

6、马斯克秘密实验室：收集人类行为数据以训练机器人

特斯拉在加州帕洛阿尔托的秘密实验室正在通过大量数据收集来训练其优化型机器人Optimus。数据收集者每天重复执行各种日常任务，以帮助提升机器人的性能。尽管目前的演示效果不佳，但马斯克计划到年底生产5000台Optimus机器人。

【AiBase提要:】

🤖 特斯拉秘密实验室正在收集人类行为数据，以训练其优化型机器人Optimus。

📋 数据收集者每天重复多次执行日常任务，工作内容包括擦桌子、举杯等。

🚀 马斯克计划到年底生产5000台Optimus机器人，但目前的演示效果不佳，通常需要远程操控。

7、上海首例AI著作权案落槌，美杜莎形象抄袭惹争议

上海首例人工智能大模型著作权侵权案判决结果公布，法院认定被告李某侵犯了原告公司《斗破苍穹》中‘美杜莎’角色的著作权，并要求其停止侵权行为并赔偿经济损失。此案为未来AI创作和著作权保护提供了重要的法律依据。

【AiBase提要:】

📌 被告李某利用平台功能生成与‘美杜莎’角色相似的图片模型，被判定侵犯著作权。

📌 法院认为‘美杜莎’一词不具备独特的商品名称保护，驳回部分原告诉求。

📌 判决结果对AI创作和著作权保护具有重要参考意义。

8、微软正式推出首款自家 AI 图像生成器 MAI-Image-1

微软推出了其首款自主研发的 AI 图像生成器 MAI-Image-1，已在 Bing 图像创作工具和 Copilot 平台上线。该模型在食品、自然场景以及光影效果上表现出色，并且在速度和质量之间取得了平衡，提升了用户的创意实现效率。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 微软推出了首款自家开发的 AI 图像生成器 MAI-Image-1，现已在 Bing 和 Copilot 中上线。

🍔 MAI-Image-1特别擅长生成食品和自然场景的图像，并且在光影效果上表现优异。

🔄 微软的 Copilot 正逐步转向使用自家 AI 模型，减少对 OpenAI 的依赖。

详情链接:https://www.bing.com/images/create

