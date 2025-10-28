小米17 Pro系列妙享背屏新功能上线：包括对话翻译、新游戏等

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:今日，小米手机正式对外宣布，备受期待的小米17系列妙享背屏全新功能将于明日正式与广大用户见面。此次更新涵盖了动态大头贴、对话翻译、新款动态壁纸以及新款掌机游戏四大亮点功能，旨在为用户带来更加丰富多元的使用体验。

据介绍，动态大头贴模式支持用户拍摄动态照片，生动还原每一个难忘瞬间，并新增了明亮风格模板，让照片更具个性与活力。而对话翻译功能则实现了正屏中文输入，背屏即刻显示外语译文，无论是海外旅行还是工作社交，都能轻松应对语言障碍，展现出了极高的实用性和便捷性。

除了上述功能外，小米17系列妙享背屏还为用户准备了新款动态壁纸，让手机界面更加生动有趣。同时，搭配游戏手机壳，这块2.66英寸的妙享背屏还能化身掌机，畅玩《愤怒的小鸟》《贪吃蛇》等经典小游戏，为用户带来别样的娱乐体验。

值得一提的是，小米17Pro系列的妙享背屏不仅功能强大，其尺寸也恰到好处，支持倒计时、接打电话、音乐控制、航班值机信息展示、打车信息展示、后摄自拍预览和操控等多种实用功能。此前，小米集团总裁卢伟冰曾透露，这块背屏是小米斥巨资打造的，投入高达10亿元，足见小米对用户需求的重视和对产品品质的极致追求。

