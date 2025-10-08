首页 > 原创 > 关键词  > 小米17系列最新资讯  > 正文

雷军：小米17系列首销权益延续至10月31日

2025-10-08 09:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:今日，小米创办人、董事长兼CEO雷军通过社交媒体发文，欣喜地透露小米17系列首销成绩远超预期。为回馈广大消费者的热情支持，小米决定将首销购机权益延续至10月31日，让更多用户能够享受到这份诚意。

据了解，小米17系列首销期间，为消费者准备了三大丰厚权益:2年碎屏险、2年背屏碎屏险以及365天只换不修服务。这一举措不仅展现了小米对产品质量的自信，也充分体现了对消费者需求的深刻洞察。此前，针对不少人对小米17Pro系列大背屏可能碎裂的担忧，小米直接推出2年碎屏险，成功打消了消费者的顾虑。

雷军：小米 17 系列首销成绩远超预期！首销权益延续至 10 月 31 日

小米合伙人卢伟冰于10月2日发文证实，小米17系列销量已突破100万台大关，且这一佳绩的达成速度较往代产品更快。据小米官方公布的数据，小米17全系开售仅5分钟，便刷新了2025年国产智能手机全价位段的新机首销纪录。其中，小米17Pro Max单款机型更是打破了今年国产手机首销日的销量与销售额纪录，表现抢眼。

卢伟冰还透露，在小米17系列的三款机型中，Pro Max销量最佳，Pro机型紧随其后，且轻松跨越了6000元的价格门槛，实现了产品结构的历史性改善。他强调，小米17系列的大胆变阵与创新虽然伴随风险，但用户反馈与购买热情证明了这一策略的正确性，小米的创新得到了市场的认可。

  • 备货不足！小米17系列卖脱销了 卢伟冰道歉：首销购机权益将延续到10月31日

    小米17系列首销成绩远超预期，5分钟刷新国产手机销售纪录，5天销量破百万台。卢伟冰致歉称备货不足造成不便，同时宣布首销购机权益延长至10月31日。该系列凭借"妙享背屏"创新设计及影像能力受热捧，央视报道称其带动科技新消费。小米还紧急投产17标准版1TB版本，售价5299元，较前代更优惠。

    ​小米17系列 ​首销成绩 ​购机权益

  • 雷军：小米17系列开售仅5天销量破100万台

    小米17系列手机上市后市场反响热烈，5天内销量突破100万台，远超往代产品。其凭借"妙享背屏"创新设计、卓越影像能力等亮点，迅速成为消费者新宠。小米正全力提升生产效率、增加备货，力求满足市场需求。部分热门版本已出现缺货现象，线上线下均供不应求。其中17 Pro Max单机型表现尤为抢眼，打破今年国产手机首销日销量与销售额纪录，彰显小米在智能手机市场的强大竞争力。

    ​小米17系列 ​雷军 ​销量突破

  • 小米17系列取消赠送电池保：权衡售后与服务

    小米17系列首批尊享服务取消电池保，仅保留碎屏保、背屏保（仅Pro系列）及365天只换不修。原因有二：一是新款采用超长寿命电池，经2000次循环后容量仍超80%，电池保意义不大；二是异形叠片电池成本高，赠送将推高售后成本。该系列搭载骁龙8至尊版移动平台，采用3nm工艺与全大核CPU架构，屏幕首发新型红色发光材料M10，峰值亮度达3500nit，支持1-120Hz动态刷新率。电池容量大幅提升，标准版7000mAh，Pro版6200mAh，Pro+ Max版7500mAh，全系支持100W有线秒充与50W无线秒充。此举是产品服务与成本的综合考量，属正常商业选择。

    ​小米17系列 ​尊享服务 ​电池保取消

  • 小米17系列开售5分钟 破25年国产手机首销纪录

    9月27日上午10点，小米17系列三款新机正式开售，起售价4499元，迅速引发市场热潮。开售仅5分钟便刷新2025年国产手机全价位段新机首销纪录，展现强劲市场竞争力。全系采用纯直屏设计，屏幕边缘无弧度，提升视觉体验且便于贴膜，实用性优于iPhone的2.5D屏幕。性能方面搭载第五代骁龙8至尊版处理器，确保流畅操作。三款机型在尺寸、屏幕、影像及续航配置上各有侧重，满足不同用户需求：小米17与17Pro配备6.3英寸小直屏，适合小屏爱好者；17Pro Max配备6.9英寸大屏，直接对标iPhone17系列，综合配置显著提升。价格覆盖4499元至6999元，提供从入门到高端的丰富选择，性价比突出。

    ​小米17 ​首销纪录 ​纯直屏设计

  • 十一假期小米17系列更火爆！卢伟冰：销量非常棒

    小米17系列在十一假期首日销售火爆，5分钟刷新2025年国产手机全价位新机首销纪录。其中17 Pro Max打破今年国产全价位段首销全天销量和销售额纪录，占系列销量超50%。创新亮点包括可设置时钟、AI人像的妙享背屏，支持后置主摄自拍和一键贴屏功能。起售价分别为4999元（Pro）和5999元（Pro Max）。卢伟冰表示大胆创新虽有风险，但用户反馈和销量证明值得，预计销量将超越前代。

    ​小米17系列 ​卢伟冰 ​雷军

  • 卢伟冰称小米17首销结果很不错 并回应小米17为何最初无1TB

    小米17系列手机近日正式开售，销售表现亮眼，多地线下门店出现断货。该系列明确对标苹果，通过新增Pro/Max版本实现产品升档，起售价突破6000元，并采用背屏设计等创新。创始人雷军透露，首销两天成绩不俗，Pro/Max版本销量最佳。针对用户对标准版缺1TB版本的批评，小米迅速响应，决定增产并于10月5日交付。雷军强调，大胆创新虽有风险，但市场反馈证明值得。小米对销量超越前代充满信心，并否认削减订单计划，预计整体订单将增加。

    ​小米17系列 ​手机销售 ​苹果交锋

  • 澎湃OS 3正式版内测招募开启：覆盖小米17系列、REDMI K80至尊版等机型

    小米17系列、REDMI K80至尊版、小米平板8系列等机型已经开启澎湃OS 3正式版内测招募，有需求的用户可以在小米社区报名。 澎湃OS系统主要存在三种版本，分别是Beta版、正式版内测、正式版，开放程度依次递增。 Beta版：面向发烧友用户测试新功能，收集反馈并修复问题。

    ​小米17系列 ​REDMI ​K80至尊版

  • 卢伟冰确认小米17系列销量超过100万：比往代速度更快

    小米合伙人卢伟冰10月2日确认，小米17系列销量已突破100万台，刷新国产智能机首销纪录。其中Pro Max单款打破今年国产手机日销纪录。产品供不应求，部分版本缺货，公司正加紧生产备货。卢伟冰强调系列大胆创新获市场认可，同时回应首销缺1TB版本问题，宣布10月5日将开售5299元的1TB版本，比前代同配置便宜200元。

    ​小米17系列 ​销量 ​卢伟冰

  • 卢伟冰称小米17系列开售第二天依然火爆 Pro版太受欢迎

    小米17系列正式开售，5分钟刷新2025年国产手机全价位段新机首销纪录。小米总裁卢伟冰称，Pro版尤其火爆，其斥资10亿打造的背屏设计可定制壁纸、同步打车等超级岛信息，旨在打破同质化。该系列全面对标iPhone，其中17为最强标准版旗舰，17 Pro是最精湛小尺寸影像旗舰，17 Pro+是巅峰科技影像旗舰。

    ​小米17系列 ​背屏设计 ​首销纪录

  • 最贵的最抢手！雷军：小米17 Pro Max首销占比超50%打破国产手机单机记录

    小米17系列今天上午10点首销，起售价4499元，这次共三款机型，分别是小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max。 其中，小米17和小米17 Pro是6.3英寸小直屏，小米17 Pro Max是6.9英寸大直屏。 值得注意的是，按照前两代的经验来看，应该是小屏版本更受欢迎，销量更高，而这次却是一反常态，最贵的大直屏销量更高。

    ​小米17系列 ​首销 ​销量纪录

