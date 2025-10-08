雷军：小米17系列首销权益延续至10月31日

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:今日，小米创办人、董事长兼CEO雷军通过社交媒体发文，欣喜地透露小米17系列首销成绩远超预期。为回馈广大消费者的热情支持，小米决定将首销购机权益延续至10月31日，让更多用户能够享受到这份诚意。

据了解，小米17系列首销期间，为消费者准备了三大丰厚权益:2年碎屏险、2年背屏碎屏险以及365天只换不修服务。这一举措不仅展现了小米对产品质量的自信，也充分体现了对消费者需求的深刻洞察。此前，针对不少人对小米17Pro系列大背屏可能碎裂的担忧，小米直接推出2年碎屏险，成功打消了消费者的顾虑。

小米合伙人卢伟冰于10月2日发文证实，小米17系列销量已突破100万台大关，且这一佳绩的达成速度较往代产品更快。据小米官方公布的数据，小米17全系开售仅5分钟，便刷新了2025年国产智能手机全价位段的新机首销纪录。其中，小米17Pro Max单款机型更是打破了今年国产手机首销日的销量与销售额纪录，表现抢眼。

卢伟冰还透露，在小米17系列的三款机型中，Pro Max销量最佳，Pro机型紧随其后，且轻松跨越了6000元的价格门槛，实现了产品结构的历史性改善。他强调，小米17系列的大胆变阵与创新虽然伴随风险，但用户反馈与购买热情证明了这一策略的正确性，小米的创新得到了市场的认可。。

