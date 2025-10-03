理想汽车推出焕新版L系限时优惠 10 月 8 日前享1.5万置换补贴

站长之家(ChinaZ.com) 10月3日 消息:理想汽车对外宣布了一项针对理想智能焕新版L系列SUV的限时官方置换补贴活动。

据悉，该活动自即日起持续至 2025 年 10 月 8 日24:00，在此期间，消费者定购理想L6、L7、L8、L9 等智能焕新版SUV，将可享受高达1. 5 万元的置换补贴。不仅如此，购车者还可叠加享受首付 0 元起以及1.99%的超低金融年费率优惠，进一步降低购车门槛。

除了面向新购车用户的优惠外，理想汽车还为老车主准备了复购权益。其中，理想汽车全系车型的首任车主复购理想L7，将可获得 30000 积分； 20 款理想ONE车主在复购时，可享受 10000 元的尾款减免；而理想ONE全系车主在复购时，则可享受质保转移权益，让老车主在换购新车时更加无忧。

在销售数据方面，理想汽车公布了其 2025 年 9 月的交付情况。数据显示，该月理想汽车共交付新车 33951 辆，相较于 8 月份环比增长了19%。

理想汽车在今年第三季度的表现依然可圈可点，共交付了 93211 辆新车。截至 2025 年 9 月 30 日，理想汽车的历史累计交付量已达到 1431021 辆。

