首页 > 原创 > 关键词  > 理想汽车最新资讯  > 正文

理想汽车推出焕新版L系限时优惠 10 月 8 日前享1.5万置换补贴

2025-10-03 09:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月3日 消息:理想汽车对外宣布了一项针对理想智能焕新版L系列SUV的限时官方置换补贴活动。

据悉，该活动自即日起持续至 2025 年 10 月 8 日24:00，在此期间，消费者定购理想L6、L7、L8、L9 等智能焕新版SUV，将可享受高达1. 5 万元的置换补贴。不仅如此，购车者还可叠加享受首付 0 元起以及1.99%的超低金融年费率优惠，进一步降低购车门槛。

除了面向新购车用户的优惠外，理想汽车还为老车主准备了复购权益。其中，理想汽车全系车型的首任车主复购理想L7，将可获得 30000 积分； 20 款理想ONE车主在复购时，可享受 10000 元的尾款减免；而理想ONE全系车主在复购时，则可享受质保转移权益，让老车主在换购新车时更加无忧。

在销售数据方面，理想汽车公布了其 2025 年 9 月的交付情况。数据显示，该月理想汽车共交付新车 33951 辆，相较于 8 月份环比增长了19%。

理想汽车在今年第三季度的表现依然可圈可点，共交付了 93211 辆新车。截至 2025 年 9 月 30 日，理想汽车的历史累计交付量已达到 1431021 辆。

理想：10月8日前购买焕新版L系SUV官方置换补贴1.5万元

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 理想汽车官宣首位品牌代言人：00后影帝易烊千玺

    9月26日，理想汽车宣布易烊千玺成为品牌首位代言人。当天下午3点，理想i6发布会也将是品牌首场代言人TVC发布活动。理想CEO李想表示，易烊千玺作为中国最年轻“百亿影帝”，其影响力将助力吸引年轻用户群体。李想曾公开称赞易烊千玺演技全面，是心目中理想的演员人选。理想i6预计成为品牌首款定位年轻用户的车型，易烊千玺的代言有望提升其市场吸引力。

    ​理想汽车 ​易烊千玺 ​品牌代言人

  • 理想汽车CEO李想谈iPhone 17：不会买Pro Max 实在太丑了

    理想汽车CEO李想9月23日发布视频，谈及苹果最新iPhone 17系列。他最喜欢iPhone Air，认为其轻薄设计回归手机便携本质，类似经典iPhone X。过去五年他每年购买iPhone Pro Max，但今年因外观太丑不再选择。李想分析，iPhone 17标准版将是销量主力，而Pro系列定位更清晰，专注高端摄影设备市场，更像专业影像手机。iPhone 17 Pro外观大改，背部采用玻璃+铝合金拼接工艺，抗摔性提升4倍且更薄，四周为航空级铝合金机身，散热优于前代钛金属材质。

    ​理想汽车 ​iPhone ​17

  • 李想：感谢雷军赞美理想L9、推荐理想i6 “67Y”一起加电

    9月25日，雷军在2025年度演讲中介绍了小米YU7，并高度赞赏理想汽车，特别称赞理想L9的冰箱彩电大沙发设计。他建议不买小米YU7的消费者可考虑特斯拉Model Y或理想i6。理想创始人李想迅速回应，感谢雷军对L9的赞美及i6的推荐，并称小米YU7、特斯拉Model Y和理想i6均为优秀五座纯电SUV，强调双方在智能电动车领域虽有竞争，但保持良性互动与支持。李想还提到雷军团队在理想遇到困难时提供帮助，体现合作精神。

    ​小米YU7 ​理想L9 ​特斯拉Model

  • 理想汽车品牌代言人预告 网友猜测为00后百亿票房影帝易烊千玺

    理想汽车于9月25日宣布首位品牌代言人易烊千玺，旨在为即将上市的纯电SUV理想i6造势。这款跨界风格车型主打年轻消费者，弱化家用概念，强调“悦己”定位。易烊千玺作为00后百亿影帝，契合目标群体，有望提升i6热度，助推销量突破，成为25万级畅销纯电SUV。此举打破理想一贯家用形象，通过明星代言实现破圈营销。

    ​理想汽车 ​品牌代言人 ​易烊千玺

  • 李想：没有“理想i7”这个车型 请大家不要等了

    9月22日，理想汽车CEO李想发文回应i7传闻，明确表示没有i7车型，并强调理想坚持“少而精”的产品策略，避免内部竞争。目前理想增程车型有L6-L9四款，纯电车型有i6、i8和MEGA三款，价格覆盖不同区间。i6价格将于9月26日公布，预计低于23万元，创理想价格新低，用户可根据预算直接选择i6或i8，无需等待中间车型。

    ​理想i6 ​理想i7 ​纯电车型

  • 北京山谷：破解80后人生平衡难题的理想栖居地

    北京山谷项目精准回应80后群体在事业上升期面临的工作与家庭平衡难题，通过"近山+泉+医"规划理念，打造"周末通勤度假、带娃省心、父母照料无忧"的创新生活模式。项目以便捷交通实现"离尘不离城"，配备亲子空间与生态康养环境，楼下医疗中心解决父母就医需求，防洪工程构建双重安全保障，为都市人创造了兼顾城市便利与自然宁静的理想居所。

  • 李想感谢雷军夸理想： “67Y”一起加电

    在2025年度演讲中，小米创始人雷军不仅介绍了小米YU7的最新进展，还高度评价理想汽车旗下车型，尤其称赞理想L9的“冰箱彩电大沙发”设计带来极致驾乘体验。他建议消费者关注小米YU7、特斯拉Model Y及即将发布的理想i6，认为这三款五座纯电SUV均为优秀选择。理想创始人李想积极回应，感谢雷军对理想产品的认可，并期待三款车型共同“加油”，为用户提供更优质电动车选项。此次互动展现企业家间的惺惺相惜，也折射出中国新能源车行业在竞争与合作中共同成长的良性态势，市场有望迎来新一轮产品创新高潮。

  • 理想i6正式上市：首销直减1万 限时售价23.98万元

    理想汽车全新纯电SUV i6于9月26日正式上市，售价24.98万元，首销期优惠至23.98万元。该车定位中大型五座SUV，车身尺寸4950×1935×1655mm，轴距3000mm，提供超大车内空间。内饰延续家族设计，配备一体式连屏、舒适座椅及丰富配置，智能化搭载MindGPT-4o模型和理想AD Max辅助驾驶系统，支持全场景自动泊车。动力方面标配单电机后驱，可选双电机四驱，零百加速4.5秒，搭载87.3度电池，CLTC续航720公里，支持800V超快充，10分钟补能500公里。安全配置全面，配备激光雷达和多气囊，主打高性价比与科技感。

    ​理想i6 ​纯电SUV ​中大型五座

  • 雷军：再次向李想本人表示崇高敬意 不少车企都是摸着理想过河

    9月26日，小米CEO雷军在年度演讲后接受采访，谈及与蔚来、理想等车企关系。他表示，顺为资本和小米很荣幸成为蔚来、小鹏的早期投资人，虽未投资理想，但双方合作紧密。雷军高度赞赏理想为新能源车行业做出的贡献，称其开创了大空间增程SUV路线，并公开称赞理想L9的冰箱彩电大沙发设计。他还建议消费者若不买小米SU7，可考虑特斯拉Model Y和理想L6。理想创始人李想随后回应，感谢雷军对理想产品的认可与推荐。

    ​雷军 ​小米 ​理想汽车

  • 雷军大方推荐友商产品：不买YU7 可以考虑Model Y和理想i6

    小米创始人雷军在2025年度演讲中透露，新款纯电SUV YU7的研发历程与亮点。团队为提升续航能力，将原定标准版620公里续航取消，转而将长续航Pro版（835公里）调整为标准版，续航提升超200公里，定价不变，打造“最强标准版”纯电SUV。雷军称，YU7在续航和性价比上均优于特斯拉Model Y，并展现出开放态度，透露团队今年购入三辆Model Y进行拆解学习。他还提到理想汽车即将发布的新车型i6值得期待，强调用户支持是推动新能源行业发展的关键。

    ​小米汽车 ​雷军 ​YU7

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM