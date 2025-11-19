AI日报：谷歌Gemini 3 Pro Preview模型上线；Cloudflare文件异常致全球宕机；百度Q3 AI收入96亿元

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、谷歌 Gemini 3 Pro Preview模型上线 AI Studio 开发者可灵活调整参数

谷歌宣布其最新大型语言模型Gemini3即将发布，并在AI Studio平台上线了Gemini3Pro Preview模型，供开发者和研究人员提前体验。该模型允许用户灵活调整上下文长度、温度等关键参数，以优化应用性能。此外，Gemini3Pro版本也已出现在Vertex AI中，为用户提供更多开发可能性。

【AiBase提要:】 🌟 Gemini3Pro Preview 模型已在谷歌 AI Studio 上线，开发者可提前体验。 ⚙️ AI Studio 允许灵活调整模型参数，提升应用开发效率。 🚀 Gemini3将逐步向公众开放，展现更强大的 AI 功能。

2、谷歌突然放大招！Gemini 3 加持的 Antigravity AI IDE 来了，直接碾压 Cursor 和 Claude？

谷歌发布新一代旗舰大模型 Gemini 3，并推出全新的 AI 原生集成开发环境（IDE）——Google Antigravity。该平台以‘代理优先’设计理念为核心，将 AI 从代码助手升级为‘主动合作伙伴’，提升开发者效率并解决信任问题。

【AiBase提要:】 🧠 **代理优先设计**：开发者只需描述高层次任务，智能体自动制定计划、提出架构建议并异步运行多个任务。 🔍 **可验证产物机制**：智能体生成任务清单、截图和录屏等产物，确保代码质量可信度。 🖌️ **视觉化协作反馈**：支持在网页截图上标注修改意见，实现类似 Figma 的流畅人机协作体验。 详情链接:https://antigravity.google/download

3、Cloudflare自动配置文件异常致全球宕机，6小时内恢复

Cloudflare因威胁流量自动生成配置文件数量超预期导致系统崩溃，引发多个知名服务中断。故障高峰时收到超过210万份异常报告，公司于6小时内恢复核心服务。

【AiBase提要:】 🚨 Cloudflare因配置文件异常导致全球网络崩溃，影响多个重要服务。 ⏱️ 故障高峰时收到超210万份异常报告，修复耗时约6小时。 🌐 公司强调事件与网络攻击无关，后续将发布详细技术分析。

4、微软Win11测试“AI文件连接器”：Claude可直接请求本地文件

微软在Windows 11最新预览版中测试MCP（模型上下文协议）连接器，允许Claude等第三方AI通过文件资源管理器申请本地文件访问权限，无需上传云端即可读取内容并完成任务。该技术采用JSON-RPC2.0消息机制，支持本地stdio与远程HTTP两种传输方式，AI端通过标准化接口声明所需文件类型，Windows返回文件句柄与只读流，确保数据留在本机。

【AiBase提要:】 🧠 MCP连接器允许第三方AI如Claude直接请求本地文件访问权限，无需上传云端。 🌐 技术基于JSON-RPC2.0，支持本地和远程传输，确保数据安全。 🔒 虽然功能强大，但媒体提醒AI可能因幻觉访问敏感文件，引发隐私担忧。

5、百度Q3 AI收入96亿元同比增50%，萝卜快跑出行量翻倍

百度第三季度AI相关业务表现亮眼，智能云、AI应用和AI原生营销三大板块合计收入达96亿元，同比增长超50%。同时，自动驾驶出行平台‘萝卜快跑’订单量增长显著，显示出百度在AI领域的持续投入与成果。

【AiBase提要:】 🧠 百度AI业务收入大幅增长，显示其在人工智能领域的强劲发展势头。 🚗 ‘萝卜快跑’订单量翻倍，凸显百度在自动驾驶技术上的突破。 💼 百度加速向非广告业务转型，目标是三年内AI收入占比过半。

6、小米 AI 眼镜固件更新：直播、语音控制新功能齐上阵

小米AI眼镜的固件更新带来了多项新功能，包括支持抖音直播、小爱同学控车以及英语口语陪练，进一步提升了设备的智能化和用户体验。

【AiBase提要:】 🗣️ 新增语音控制小米汽车功能，提升车主智能体验。 🌐 支持英语口语陪练，助力用户语言学习。 📱 新增抖音直播功能，方便用户线上分享。

7、TikTok 推出新功能:用户可自主调节看到的 AI 内容推荐

TikTok 推出了一个新功能，允许用户在 '为你推荐' 页面上自主选择希望看到的 AI 生成内容（AIGC）数量。该功能旨在提升用户的内容体验，让用户根据个人喜好调整 AI 内容的展示频率。

【AiBase提要:】 🔥 TikTok 允许用户自主调节 AI 生成内容的推送比例。 💡 用户可以通过 '主题管理' 工具选择感兴趣的内容主题并调整 AI 内容的推送比例。 🌐 TikTok 表示这一调整不会完全移除或替换某一类内容，而是让用户享受更符合自己偏好的推荐。

8、微软 Copilot AI 全面入驻 Office：助力办公效率升级

微软在 Ignite2025 活动中宣布了一系列针对 Microsoft365Copilot 的更新，旨在将办公环境推向智能化时代。这些更新包括将智能体模式全面应用于 Office 三大核心软件，如 Excel、Word 和 PowerPoint，同时升级了 Copilot 的聊天功能，并推出了新的商业版。

【AiBase提要:】 📊 新增的 Excel 智能体可自动分析和可视化数据，提升财务决策能力。 📝 Word 智能体能快速总结文档并改写内容，助力高效创作与理解。 🌟 90% 的财富500强企业已开始使用 Microsoft365Copilot，推动办公智能化转型。

9、Google 推出 Generative UI:AI 将实时生成交互界面

Google Research 发布了 Generative UI 技术，使 AI 能够实时生成交互式界面，提升用户对复杂信息的理解和操作体验。

【AiBase提要:】 🌟 Generative UI 是 Google 推出的全新技术，AI 能够实时生成交互界面。 📊 用户通过简单指令，AI 将生成动态可视化体验，提升理解效率。 🔧 该技术依赖多个核心机制，推动人机交互向更智能化的方向发展。 详情链接:https://generativeui.github.io/

10、Manus推出Browser Operator：把任何浏览器变成AI浏览器

Manus推出了Browser Operator功能，将浏览器升级为全功能AI代理浏览器，利用真实IP和登录状态实现高效自动化操作，解决了传统云端工具的痛点。

【AiBase提要:】 🌍 本地优先：AI操作完全在用户的浏览器中运行，使用真实IP和已登录会话，避免验证码和反爬机制。 ⚙️ 高效自动化：支持付费数据库、CRM、内网系统等场景，提升工作效率。 🔒 安全控制：用户始终掌握控制权，所有行为都在本地完成，确保数据安全。 详情链接:https://manus.im/zh-tw/features/manus-browser-operator

