新Siri或明年春季发布 苹果公司或引入谷歌Gemini大模型 AI技术

站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:近日，有消息透露，因苹果自研大模型项目进展遭遇瓶颈，公司决定引入谷歌Gemini大模型为新版Siri提供技术支持，旨在让Siri变得更加智能、功能更为强大。为此，苹果拟每年向谷歌支付约10亿美元，以获取定制化Gemini模型的使用权，其中核心版本为拥有1.2万亿参数的Gemini2.5Pro。

据悉，Gemini2.5Pro模型将全面负责Siri的信息摘要、任务规划以及复杂多步指令执行等核心功能。相较于当前Siri所使用的1500亿参数云端模型，Gemini2.5Pro在处理能力和上下文理解深度上实现了质的飞跃，不仅支持多模态交互，还能处理长达128K token的超长文本。

苹果方面表示，升级后的Siri预计将于2026年春季随iOS26.4系统一同推送至用户手中。此后，该技术还将在2026年6月WWDC大会上预览的iOS27、macOS27等系统中得到进一步整合与优化。

在模型选择上，苹果此前对谷歌Gemini、OpenAI ChatGPT以及Anthropic Claude三大主流模型进行了全面测试。最终决定与谷歌合作，核心考量因素包括财务成本更为合理——Anthropic Claude的年合作成本超过15亿美元，远高于Gemini;双方拥有长期合作基础;以及Gemini2.5Pro在当前大型语言模型排行榜中的领先表现。

值得一提的是，Gemini大模型采用了混合专家架构，尽管总参数超过万亿级别，但每次查询仅激活部分参数，从而在保证庞大计算能力的同时，有效避免了过高的处理成本。

