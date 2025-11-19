谷歌发布Gemini 3 数学能力堪称全球

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:谷歌正式推出其最新一代推理模型Gemini3.0Pro，并在Google AI Studio同步上线预览版，开放API接口，该模型还将陆续登陆谷歌旗下各类产品。

Gemini3.0Pro一经发布便在各大评测榜单上大放异彩。在LMArena大模型竞技场中，它以1501的Elo得分强势登顶榜首。在数学能力方面，谷歌公布的测试数据显示，Gemini3.0Pro堪称全球最强。在被称为“地狱难度”的数学竞赛基准MathArena中，当GPT -5.1等其他大模型成绩还在1%左右徘徊时，Gemini3.0Pro一举达到23.4%，优势显著。

编程能力上，Gemini3.0Pro虽在SWE - Bench上未取得SOTA成绩，但稳居第一梯队。在Live Code Bench中，其Elo得分突破2400分，在工具调用与终端操作基准测试中也排名第一。视觉理解能力更是令人惊叹，对屏幕截图的理解准确率高达72.7%，达到现有最先进水平的两倍，有望彻底重塑AI操作计算机的交互模式，让AI Agent不再是“视觉障碍者”。

谷歌还同期发布了自家的Agentic编程平台Google Antigravity，为技术发展再添助力。根据Model Card披露，Gemini3.0Pro在推理、多模态、Agent工具使用等关键基准测试中全面领先。

硬件层面，Gemini3.0Pro基于谷歌自研的张量处理单元（TPU）训练。TPU在处理大语言模型所需的大规模计算时速度比CPU更快，配备的大容量高带宽内存使其能够高效运行超大模型与批量数据。

在实际应用方面，最新发布的Gemini Agent实验功能已能自主执行多步骤复杂流程。例如，用户提出“整理一下我的收件箱”，它就能自动优先安排待办事项，并起草邮件回复供用户确认。

目前，Gemini3预览版正逐步开放。所有用户可通过Gemini应用使用;Google AI Pro与Ultra订阅用户可在搜索的AI模式中体验;开发者可通过Gemini API、Google Antigravity及Gemini CLI访问;企业用户则通过Vertex AI与Gemini Enterprise获取服务。

