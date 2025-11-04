AI日报：昆仑万维SkyReels V3模型上线；月之暗面推Kimi Linear模型；MiniMax Music 2.0 发布

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、昆仑万维SkyReels V3模型上线!一站式聚合Sora2、Veo3.1等顶尖AI视频能力

昆仑万维旗下SkyReels平台焕新上线，推出V3模型及多项核心功能升级，为用户提供强大的AI视频创作工具。

【AiBase提要:】 🎥 SkyReels V3模型支持基于图片、音频和视频参考的多模态视频生成。 🌐 平台聚合了Google Veo3.1、Sora2等全球顶尖AI多模态模型。 💡 提供一站式服务，涵盖图片生成、视频生成、数字人和音乐生成等功能。

2、月之暗面推Kimi Linear模型：处理长上下文速度提高了2.9倍

月之暗面团队推出的Kimi Linear模型在长上下文处理方面取得了重大突破，其速度提高了2.9倍，解码速度提升了6倍。该模型采用了Kimi Delta Attention（KDA）机制，优化了信息的遗忘与保留，同时结合Moonlight架构实现了高效的计算与性能平衡。

【AiBase提要:】 🧠 Kimi Linear 模型通过KDA机制优化了长序列的记忆管理能力。 ⚡ 提升了处理长上下文的速度和解码效率，性能显著增强。 🔄 采用3:1混合架构设计，在计算效率与模型性能之间取得平衡。

3、MiniMax Music 2.0 正式发布，音乐创作迎来新纪元

MiniMax Music 2.0的发布标志着音乐创作进入了一个新时代。该模型在人声表现、旋律与编曲方面表现出色，支持多种唱法和情感风格的切换，并能生成结构完整的歌曲。它不仅为专业音乐人提供了高效的辅助，也降低了普通用户的创作门槛，让每个人都能轻松创造属于自己的音乐。

【AiBase提要:】 🎧 通过提示词控制音色与演唱方式，实现“一声千变”的创作效果。 🎵 支持多种唱法与情感风格的灵活切换，提升音乐表达力。 🎹 允许对多种乐器进行精细的独立控制，呈现层次丰富的音乐作品。

4、字节跳动新举措！推出豆包股激励计划，吸引大模型人才

字节跳动推出豆包股激励计划，通过虚拟股机制吸引和留住大模型领域的人才，增强员工对公司未来发展的信心和参与感，同时推动科技创新和行业进步。

【AiBase提要:】 💼 豆包股激励计划旨在吸引和留住AI及大模型技术人才。 📈 员工股权与公司绩效挂钩，提高积极性和参与感。 🚀 字节跳动通过该计划推动科技创新并为行业发展贡献力量。

5、苹果 iOS 27 开发进展：AI 功能将迎来重大升级

苹果正在积极开发 iOS 27，并计划在明年6月的全球开发者大会上首次亮相。该系统将涵盖多个操作系统，其中 Apple Intelligence 的更新备受关注。尽管 iOS 26 已引入多项 Apple Intelligence 功能，但并未被视为 AI 领域的重大突破。iOS 26.4 将推出个性化 Siri，提升智能助手的精准度和功能。

【AiBase提要:】 🍎 苹果正在积极开发 iOS 27，预计将在明年6月的全球开发者大会上首次亮相。 💻 iOS 27 将涵盖 macOS 27、watchOS 27等多个操作系统，Apple Intelligence 成为焦点。 🎙️ iOS 26.4 将推出个性化 Siri，提升智能助手的精准度和功能。

6、Arc的幽灵重生！6.1亿美元收购案后，Dia浏览器确认继承“前辈”衣钵，AI架构融合经典设计

文章介绍了Dia浏览器如何从Arc的失败中汲取灵感，并将其标志性功能与AI技术结合，以打造更强大的浏览器。同时提到Dia在被Atlassian收购后将继续独立运营，并计划与更多应用深度集成。

【AiBase提要:】 🌟 Dia浏览器将继承Arc的标志性功能，如侧边栏模式和Spaces，同时融入AI原生功能。 💡 Arc因过于复杂而未能广泛普及，但其经验为Dia提供了宝贵的用户洞察。 🚀 Atlassian收购The Browser Company后，Dia将保持独立运营并开发更多浏览器基础功能。

7、文心魔法漫画功能上线：一句话一张图，两分钟生成连载！

文心AI漫画工具的发布，使得普通用户也能轻松创作出结构连贯、情节完整的漫画作品，极大拓展了创作的边界。

【AiBase提要:】 🧠 AI漫画工具让创作门槛降低，用户只需一句话和一张照片即可生成漫画。 🎨 用户可选择不同风格（如吉卜力、二次元或水墨）并进行续写与改编。 🔄 文心APP通过文生文和文生图技术实现创作的简单化，推动人人可创作。

8、AI一键变身PPT神器！Gemini Canvas新功能上线，职场人瞬间解放

谷歌Gemini AI的Canvas工具新增PPT生成功能，用户可通过提示词或文档快速生成专业演示文稿，极大提升制作效率。该功能由Gemini2.5Pro模型驱动，支持实时修改和导出，适用于职场与学术场景。

【AiBase提要:】 ✨ 支持文本提示或文档上传生成结构完整的PPT。 📊 自动匹配主题色调、布局设计并嵌入相关图像。 🔄 生成后可实时迭代并导出为PDF或PPTX格式。

