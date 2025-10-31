苹果客服回应iPhone或自动拨号：设置或其他问题

首页 > 原创 > 关键词  > iPhone自动拨号最新资讯  > 正文

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:近日，多名iPhone用户反映，他们的手机在锁屏状态下于半夜自动拨号给陌生人，甚至包括最近通话记录中的最后一位联系人，引发广泛关注和用户吐槽。

iPhone17Pro Max用户表示，自己使用iPhone多年，首次遇到此类情况，凌晨三点多手机突然自动外呼陌生号码，令人惊愕不已。另有用户称，半夜被手机自动拨号的声音惊醒，发现是打给了无法接通的号码，吓得不敢动弹，甚至怀疑有人偷翻手机。

iPhone13Pro图片来源苹果

针对这一异常现象，苹果客服回应称，目前尚未收到大批量用户反馈iPhone手机自动拨号的问题。客服解释，iPhone本身并不具备完全自动拨出电话的功能，用户所描述的“手机自动拨号”情况，可能源于误触、不知情设置的快捷指令或紧急呼叫等某项动作的响应。具体原因需根据每个用户的实际使用情况进行排查判断。

据媒体报道及网友反馈，不仅新款iPhone17系列存在此类问题，部分老款iPhone用户也反映遭遇了半夜自动拨号的情况。更有用户指出，早在2024年就已有类似问题被反映，但至今仍未得到有效解决。

苹果客服建议，遇到此类问题的用户可检查手机设置，确认是否有误触或快捷指令等可能导致自动拨号的情况，并尝试关闭相关功能以避免问题再次发生。若问题依旧存在，用户可联系苹果官方客服或前往苹果授权服务中心进行进一步检测和维修。

