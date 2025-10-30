微信升级：支持一次撤回全部消息、删好友能保留聊天记录等功能

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:今日，微信派官方公众号发布消息，宣布微信迎来一次重要升级，此次升级聚焦于聊天记录功能，为用户带来了期盼已久的三大实用新特性，旨在提升用户的沟通体验与信息管理效率。

首当其冲的是消息撤回功能的全面革新。以往，用户在群聊中不慎批量错发消息，尤其是涉及个人隐私的甜蜜合照时，往往因手速不够快而无法及时撤回，造成尴尬。如今，微信支持一次性撤回本次发送的全部消息，无论是多选转发的内容，还是批量发送的图片、视频和文件，均可一键撤回，让用户从从容容应对误发情况，告别以往的连滚带爬式撤回操作。

其次，微信针对群聊信息管理进行了贴心优化。对于那些设置了免打扰但偶尔仍需关注重要通知的群聊，用户现在可以在群消息免打扰状态下，选择性接收关键信息。通过点击群聊右上角的设置，用户可以勾选“@我”、“@所有人”以及“群公告”等选项，还能特别添加四位重要群成员，确保不错过他们的消息提醒。这一改变，让用户既能享受宁静的群聊环境，又能精准捕捉重要信息。

最后，微信在删除好友功能上也做出了人性化调整。考虑到用户在删除某些联系人时，可能仍希望保留与对方的聊天记录作为工作留痕或情感回忆，微信新增了“删除联系人同时清空聊天记录”的选项。若用户不勾选此选项，即便删除了联系人，也能在主界面中保留与其的聊天记录，让那些年少无知的感情或职场重要对话得以留存，实现“人走了，回忆留下”的温馨效果。

此次微信升级，无疑将为用户带来更加便捷、高效的沟通体验，让每一次聊天都更加得心应手。

