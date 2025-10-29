鸿蒙智行：全新问界M7上市36天交付破20000台

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:今日，鸿蒙智行官方公布了全新问界M7 的最新动态。自 9 月 23 日上市以来，这款起售价27. 98 万元的新车迅速成为市场焦点，上市仅 24 小时订单便突破 4 万台，国庆 8 天假期更是揽获1. 5 万大定。上市 21 天后，其累计交付量便超过 10000 台，如今仅用时 36 天，交付数量已突破两万台，销量成绩斐然。

在产能方面，鸿蒙智行官方透露， 11 月全新问界M7 将开启产能爬坡进程，预计每月产能将提升至20000 -30000 台，以满足市场日益增长的需求。

针对近期网友热议的年底新能源汽车购置税减免政策可能退坡的问题，鸿蒙智行官方为用户贴心推出了跨年购置税补贴兜底方案。具体而言，若全新问界M7 用户在 11 月 3 日24: 00 前支付定金并锁单，因非用户原因导致车辆未及时到店交付，使得开票和车辆交付实际发生在 2026 年，用户最高可获得 15000 元补贴。

全新问界M7 在产品力上也有诸多升级。车身尺寸方面，长宽高为5080/1999/1780mm，轴距达3030mm，相比老款2820mm的轴距加长了210mm，空间表现更为出色。外观上，新车换装家族鲲鹏设计语言，车头样式与问界M8 类似，更具辨识度。车内中控屏从15. 6 英寸升级为16. 1 英寸，分辨率达到3K，显示效果更佳。同时，新增主驾零重力座椅，联动方向盘电动调节带来一键躺平新体验；后排配备吸顶娱乐屏，满足乘客的娱乐需求；还配备车载冷暖箱，方便实用。

底盘方面，全新问界M7 全面进化，全系配备全铝合金前双叉臂、后五连杆独立后悬，还提供双腔闭式空气悬架、连续可变阻尼减振器，支持 5 档高度可调，调节范围80mm，行驶稳定性与舒适性大幅提升。在智能驾驶领域，全系配备华为乾崑ADS4 辅助驾驶，其中Pro版行业首发舱内激光视觉，主动安全能力比纯视觉方案更上一层楼。

