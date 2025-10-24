华为nova Flip S小折叠开售：首发3388元起

站长之家（ChinaZ.com）10月24日 消息:今日，华为旗下新款小折叠屏手机nova Flip S正式开启销售，以3488元起的官方指导价，搭配首发优惠100元的活动，消费者实际到手价仅需3388元起，这一价格使其成为华为目前最便宜的折叠屏手机。

据华为客服提供的参数对比信息，nova Flip S在延续nova Flip外观设计的基础上，新增了天青蓝、羽砂黑两款时尚配色，为消费者提供了更多选择。该机出厂即预装鸿蒙OS5.1操作系统，带来更加流畅和智能的使用体验，其他规格则基本与nova Flip保持一致。

在屏幕配置方面，nova Flip S表现不俗。其外屏为2.14英寸的1:1方形设计，分辨率达到480480，支持通话趣显、可爱萌宠、DIY壁纸、效率桌面以及外屏实况窗等多种功能，既实用又富有趣味性。内屏则采用了6.94英寸的OLED屏，拥有26901136的高分辨率，并支持1-120Hz LTPO自适应刷新率和1440Hz高频PWM调光，确保了画面的流畅度和视觉舒适度。

铰链技术方面，nova Flip S采用了先进的玄武水滴铰链系统，并获得了瑞士SGS的120万次弯折耐久认证，这意味着该机在折叠耐用性方面有着出色的表现。

续航和拍照能力上，nova Flip S同样不容小觑。它内置了4400mAh的大容量电池，并支持66W有线快充，能够满足用户长时间使用的需求。在拍照方面，该机后置了5000万像素和800万像素的双摄组合，为用户提供了清晰的拍摄效果。

