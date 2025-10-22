首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

五大升级！红米REDMI K90标准版采用6.59英寸黄金中尺寸

2025-10-22

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:今日，REDMI品牌正式揭晓了其最新力作——REDMI K90，官方盛赞其为REDMI史上最强标准版。据产品经理胡馨心介绍，K90此次创新性地采用了6.59英寸屏幕，这一尺寸被誉为“鱼和熊掌可以兼得”的黄金中尺寸

REDMI最强标准版！K90 采用6. 59 英寸黄金中尺寸 鱼和熊掌兼得

在前期调研阶段，REDMI团队精心打造了从6.1到7.04英寸共7个不同尺寸的样机，并面对面访谈了上百位用户。调研结果显示，在3K价位段，用户最迫切的需求是找到一款既方便单手操作握持，又能享受沉浸娱乐体验，同时具备高性能和大电池的手机。经过层层筛选，6.59英寸凭借其均衡性高票胜出，成为最终的最优尺寸。

基于这一全新尺寸，REDMI K90不仅带来了惊艳的质感与更好的手感，更在更小更薄的机身中实现了综合配置的领先。除了尺寸上的突破，K90还实现了五大升级:采用与iPhone17同款的一体冷雕工艺，质感大幅跃升;屏幕搭载小米17Pro Max同款的超级像素技术，视觉体验更上一层楼;音质方面配备1115对称双扬，并由Bose联合调音，带来震撼音效;影像系统首次在K系列标准版中搭载2.5X黄金长焦，拍照能力显著提升;续航方面则配备7100mAh小米金沙江电池，支持100W有线秒充，让用户告别电量焦虑。

