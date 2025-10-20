欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、视觉中国与多家AI公司合作开发可商用视觉大模型：已获阿里、微软等订单

视觉中国在AI业务方面取得进展，与多家AIGC企业合作研发可商用且可溯源的视觉创意行业大模型，并获得阿里、微软等公司的合规数据服务订单。其定位是为AI模型训练提供高质量、版权合规的数据资源，拥有超过7亿条内容数据。视觉中国强调数据的可商用和可溯源特性，以解决AI行业的版权问题。同时，该战略面临数据价值持续性、商业模式可持续性和对传统图片库业务冲击等挑战。

【AiBase提要:】 🧠 视觉中国与多家AIGC企业合作开发可商用+可溯源的视觉创意行业大模型 🔒 数据具备可商用和可溯源特性，规避版权纠纷并满足监管要求 🌐 面对AI训练数据合规化趋势，视觉中国寻求与技术公司合作打造AI工具

2、OpenAI 紧急暂停 Sora生成马丁・路德・金形象，AI 视频生成引发热议！

OpenAI因用户生成的不当视频而暂停Sora模型对马丁・路德・金形象的生成，引发关于AI内容安全和伦理的讨论。

【AiBase提要:】 🤖 OpenAI暂停Sora生成马丁・路德・金形象，以应对不当视频的出现。 ⚖️ AI生成视频的安全性和保护措施成为热议话题。 🌐 OpenAI探索新技术运用，在创新与责任之间寻求平衡。

3、AI模型在加密货币交易平台同台竞技:DeepSeek暂时领先,总资产增长130%

最近，一场以AI模型为主角的加密货币交易实验正在去中心化交易平台Hyperliquid上演。多款主流AI模型各自获得 1 万美元启动资金和统一交易指令，在真实市场环境中自主执行交易决策，展开一场关于AI金融应用能力的实战测试。

【AiBase提要:】 🧠 AI模型在Hyperliquid平台上进行加密货币交易测试，展示其金融应用能力。 📈 实验结果显示AI账户总资产增长130%，DeepSeek表现最佳。 ⚠️ 实验存在资金规模小、周期短等局限性，且无法完全反映AI在极端市场情况下的表现。 详情链接:https://www.aibase.com/zh/tool/39130

4、WhatsApp禁止第三方通用AI聊天机器人：2026年1月生效，仅保留Meta AI

WhatsApp更新了商业API政策，禁止通用聊天机器人在其平台上运行，这将影响多家公司提供的AI助手服务。新政策将于2026年1月15日生效，旨在防止平台被用作聊天机器人分发渠道。

【AiBase提要:】 🚫 WhatsApp禁止通用AI聊天机器人在平台上运行，限制第三方AI助手的使用。 💼 新政策旨在确保WhatsApp商业API专注于企业客户服务，而非作为聊天机器人分发平台。 💰 Meta通过此政策巩固自家AI产品在WhatsApp生态中的独占地位，以实现商业化目标。

5、宇树科技推出 Unitree H2人形机器人：身高180 仿生人脸与惊人协调性

宇树科技发布了新一代仿生人形机器人Unitree H2，其身高180厘米，体重70公斤，外形设计高度拟人化，并具备出色的运动性能和仿生人脸设计。该机器人旨在成为未来的服务型伙伴，为人类提供帮助与陪伴。

【AiBase提要:】 🤖 Unitree H2拥有180厘米的身高和70公斤的体重，外形高度拟人化。 💃 运动性能飞跃式提升，能够完成复杂的舞蹈和武术动作。 🧠 新增仿生人脸设计，形象更贴近科幻作品中对未来人形机器人的想象。

6、谷歌推出Gemini地图数据集成工具：AI可直接访问2.5亿地点的实时信息

谷歌为Gemini API推出了Grounding with Google Maps新工具，将AI推理能力与Google Maps的地理数据深度整合。该功能允许Gemini模型直接访问超过2.5亿个地点的结构化信息，包括地址、营业时间、用户评价和照片等，用于生成基于真实数据的地理空间回答。

【AiBase提要:】 🌍 谷歌推出Grounding with Google Maps工具，增强Gemini AI的地理数据处理能力。 📊 该工具支持多种Gemini模型，开发者可通过API轻松集成。 🔒 需要注意数据准确性责任和隐私问题，同时可能强化谷歌在地理信息领域的优势。

7、Opera 推出 Neon 浏览器，三款 AI 助手共舞引发用户混淆

Opera 推出的 Neon 浏览器集成了三款 AI 助手，旨在提升用户体验，但用户在使用过程中感到困惑。Chat 助手虽然能提供信息，但回答冗长且有时错误；Do 助手虽能完成任务，但反应速度慢且缺乏灵活性；Make 助手允许创建工具，但操作笨拙。尽管 Opera 鼓励用户反馈，但市场接受度仍需观察。

【AiBase提要:】 🧠 Neon 浏览器集成三款 AI 助手，用户体验显得复杂。 💬 Chat 助手提供信息，但有时会出现冗长和错误的回答。 📅 Do 助手帮助完成任务，但缺乏灵活性和实时反馈。

8、Facebook在美加推出AI照片编辑建议功能：可访问相机胶卷中未分享的照片

Meta推出了Facebook的AI照片编辑建议功能，允许AI分析用户手机中的未分享照片并提供创意编辑建议，同时引发了关于隐私和数据使用的讨论。

【AiBase提要:】 🖼️ Facebook AI照片编辑建议功能已向美国和加拿大用户推出，允许AI访问未分享的照片并提供编辑建议。 🔒 用户可随时禁用该功能，并在设置中管理权限，但隐私问题仍引发关注。 📊 Meta通过此功能提升用户参与度并积累AI训练数据，但也面临数据使用和隐私争议。

