首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：视觉中国与多家大模型公司达成合作；OpenAI紧急暂停Sora生成已故名人；谷歌推出Gemini地图数据集成工具

2025-10-20 15:57 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、视觉中国与多家AI公司合作开发可商用视觉大模型：已获阿里、微软等订单

视觉中国在AI业务方面取得进展，与多家AIGC企业合作研发可商用且可溯源的视觉创意行业大模型，并获得阿里、微软等公司的合规数据服务订单。其定位是为AI模型训练提供高质量、版权合规的数据资源，拥有超过7亿条内容数据。视觉中国强调数据的可商用和可溯源特性，以解决AI行业的版权问题。同时，该战略面临数据价值持续性、商业模式可持续性和对传统图片库业务冲击等挑战。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 视觉中国与多家AIGC企业合作开发可商用+可溯源的视觉创意行业大模型

🔒 数据具备可商用和可溯源特性，规避版权纠纷并满足监管要求

🌐 面对AI训练数据合规化趋势，视觉中国寻求与技术公司合作打造AI工具

2、OpenAI 紧急暂停 Sora生成马丁・路德・金形象，AI 视频生成引发热议！

OpenAI因用户生成的不当视频而暂停Sora模型对马丁・路德・金形象的生成，引发关于AI内容安全和伦理的讨论。

【AiBase提要:】

🤖 OpenAI暂停Sora生成马丁・路德・金形象，以应对不当视频的出现。

⚖️ AI生成视频的安全性和保护措施成为热议话题。

🌐 OpenAI探索新技术运用，在创新与责任之间寻求平衡。

3、AI模型在加密货币交易平台同台竞技:DeepSeek暂时领先,总资产增长130%

最近，一场以AI模型为主角的加密货币交易实验正在去中心化交易平台Hyperliquid上演。多款主流AI模型各自获得 1 万美元启动资金和统一交易指令，在真实市场环境中自主执行交易决策，展开一场关于AI金融应用能力的实战测试。

1.jpg

【AiBase提要:】

🧠 AI模型在Hyperliquid平台上进行加密货币交易测试，展示其金融应用能力。

📈 实验结果显示AI账户总资产增长130%，DeepSeek表现最佳

⚠️ 实验存在资金规模小、周期短等局限性，且无法完全反映AI在极端市场情况下的表现。

详情链接:https://www.aibase.com/zh/tool/39130

4、WhatsApp禁止第三方通用AI聊天机器人：2026年1月生效，仅保留Meta AI

WhatsApp更新了商业API政策，禁止通用聊天机器人在其平台上运行，这将影响多家公司提供的AI助手服务。新政策将于2026年1月15日生效，旨在防止平台被用作聊天机器人分发渠道。

【AiBase提要:】

🚫 WhatsApp禁止通用AI聊天机器人在平台上运行，限制第三方AI助手的使用。

💼 新政策旨在确保WhatsApp商业API专注于企业客户服务，而非作为聊天机器人分发平台。

💰 Meta通过此政策巩固自家AI产品在WhatsApp生态中的独占地位，以实现商业化目标。

5、宇树科技推出 Unitree H2人形机器人：身高180 仿生人脸与惊人协调性

宇树科技发布了新一代仿生人形机器人Unitree H2，其身高180厘米，体重70公斤，外形设计高度拟人化，并具备出色的运动性能和仿生人脸设计。该机器人旨在成为未来的服务型伙伴，为人类提供帮助与陪伴。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 Unitree H2拥有180厘米的身高和70公斤的体重，外形高度拟人化。

💃 运动性能飞跃式提升，能够完成复杂的舞蹈和武术动作。

🧠 新增仿生人脸设计，形象更贴近科幻作品中对未来人形机器人的想象。

6、谷歌推出Gemini地图数据集成工具：AI可直接访问2.5亿地点的实时信息

谷歌为Gemini API推出了Grounding with Google Maps新工具，将AI推理能力与Google Maps的地理数据深度整合。该功能允许Gemini模型直接访问超过2.5亿个地点的结构化信息，包括地址、营业时间、用户评价和照片等，用于生成基于真实数据的地理空间回答。

image.png

【AiBase提要:】

🌍 谷歌推出Grounding with Google Maps工具，增强Gemini AI的地理数据处理能力。

📊 该工具支持多种Gemini模型，开发者可通过API轻松集成。

🔒 需要注意数据准确性责任和隐私问题，同时可能强化谷歌在地理信息领域的优势。

7、Opera 推出 Neon 浏览器，三款 AI 助手共舞引发用户混淆

Opera 推出的 Neon 浏览器集成了三款 AI 助手，旨在提升用户体验，但用户在使用过程中感到困惑。Chat 助手虽然能提供信息，但回答冗长且有时错误；Do 助手虽能完成任务，但反应速度慢且缺乏灵活性；Make 助手允许创建工具，但操作笨拙。尽管 Opera 鼓励用户反馈，但市场接受度仍需观察。

【AiBase提要:】

🧠 Neon 浏览器集成三款 AI 助手，用户体验显得复杂。

💬 Chat 助手提供信息，但有时会出现冗长和错误的回答。

📅 Do 助手帮助完成任务，但缺乏灵活性和实时反馈。

8、Facebook在美加推出AI照片编辑建议功能：可访问相机胶卷中未分享的照片

Meta推出了Facebook的AI照片编辑建议功能，允许AI分析用户手机中的未分享照片并提供创意编辑建议，同时引发了关于隐私和数据使用的讨论。

image.png

【AiBase提要:】

🖼️ Facebook AI照片编辑建议功能已向美国和加拿大用户推出，允许AI访问未分享的照片并提供编辑建议。

🔒 用户可随时禁用该功能，并在设置中管理权限，但隐私问题仍引发关注。

📊 Meta通过此功能提升用户参与度并积累AI训练数据，但也面临数据使用和隐私争议。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 告别税务焦虑：领星ERP以业财一体化，引领跨境合规新篇章

    跨境电商面临复杂税务合规挑战，全球税务规则收紧使合规成为生存关键。传统手工记账方式易导致数据错误、申报失误，引发巨额罚款和法律风险。领星ERP提供智能化解决方案：内置税务引擎自动计算多国税费，业财一体化构建完整数据链，确保每笔交易可追溯。系统已服务超70万跨境企业，帮助降低合规风险、优化业务流程，实现安全高效的全球化扩张。

    ​跨境税务合规 ​VAT改革 ​关税政策

  • 充电后占位94分钟被收438元 法院判了：收费合规

    上海车主顾女士因充电后未及时挪车，被收取438.4元超时占位费后起诉车企。法院二审认定，车企通过现场告示、APP等多渠道明确公示收费标准（每分钟4.66元）及豁免条款（如闲时免收费、首次超时免罚），已尽到告知义务。收费旨在通过经济杠杆提高充电桩周转效率，符合公共资源管理原则，判决驳回车主诉请。此案明确运营方有权设置合理经济措施保障资源公平利用，提醒用户使用专用车位时需主动关注服务条款。

    ​充电站超时费 ​新能源车纠纷 ​占位费诉讼

  • 贸易通与法大大签署战略合作协议，推动香港跨境合规电子签署解决方案

    10月20日，香港贸易通与法大大达成战略合作，共同推动电子签名服务在香港落地。贸易通将成为法大大旗下Nota Sign全球签署平台的香港独家经销商，聚焦本地客户需求。双方将基于贸易通T+数字平台开展系统集成，优化跨境文档签署流程，提升企业合规管理能力。此次合作整合了法大大的全球产品优势与贸易通的可信数字身份认证能力，旨在为香港及区域企业提供安全、合规、高效的跨境数字签约解决方案。

    ​电子签名 ​数字服务 ​战略合作

  • 密码筑基，合规护航——香港·内地数字资产交流会成功举办

    10月17日，香港中资银行业协会、德勤与信安世纪联合主办的"数字资产交流会"在港举行。会议聚焦密码技术在构建数字资产安全底座、保障业务合规中的核心价值，探讨了稳定 币等数字资产在发行、托管及跨境支付全周期的安全与合规问题。信安世纪专家指出，密码技术是数字资产信任体系的基石，并分析了商用密码在数字人民币、跨境支付等金融场景的应用实践，为

    ​数字资产 ​密码技术 ​金融安全

  • 颠覆行业！欧税通上线LinkSafe，用AI重新定义跨境合规！

    欧税通推出业内首款AI智能合规检测工具LinkSafe，通过"一个链接"输入即可秒级检测产品在全球200多个国家地区的合规性。该工具融合全球合规数据库与AI技术，覆盖税务、知识产权等六大维度，精准识别10万+法规条文和50万+高风险关键词，可视化呈现风险图谱并提供整改建议，帮助跨境卖家从被动应对转向主动防范，显著降低合规成本与风险。

  • 聚焦 AI 时代机遇：视觉中国以优质数据与创新服务赋能企业发展

    近年来AIGC技术崛起冲击传统视觉内容行业。视觉中国敏锐把握AI机遇，在保持主营业务稳健的同时，积极布局AI领域，确立“AI智能+内容数据+应用场景”战略规划。依托超7亿条覆盖图片、音视频、3D模型的多模态基础数据集，启动数据结构化升级工程，通过“AI预标注+人工精校”提升数据价值。作为领先的多模态数据授权商，构建了覆盖数据采集、标注、审核、认证及授权的全链路服务方案，并创新推出“价值贡献度”数据收益分成模式，加速向AI数据服务商转型。

    ​AIGC ​视觉中国 ​多模态数据集

  • 火山 AI 搜索引擎升级：大模型时代重塑用户体验与业务增长

    火山引擎近日升级企业级AI搜索助手，底层模型升级至豆包大模型1.6，全面提升搜索、推荐、问答能力。该平台支持“开箱即用”，企业可快速构建专属对话式搜索助手，已在电商导购、视频新闻、AI搜图、智能硬件等多场景落地，帮助优化产品体验，为业务增长注入新动能。

    ​火山AI搜索引擎 ​豆包大模型1.6 ​企业级搜推AI助手

  • REDMI K90标准版外观公布：屏幕视觉四等边

    10月22日，Redmi正式开启K90标准版预热活动，公布新机外观并宣布10月23日发布。官方称K90是Redmi史上最精致的K系列标准版，采用包裹式金属中框设计，配备6.59英寸高屏占比屏幕。新机提供紫、白两种配色，背部搭载超大矩阵三摄模组，并印有Bose音响标识。产品经理表示，K90尺寸设计兼顾手感，是系列向高端旗舰学习的关键一步，标准版还拥有与Pro+ Max同款的Bose联合调音技术。

    ​REDMI ​K90 ​新机发布

  • AI日报：OpenAI发布浏览器Atlas；通义Qwen3-VL新增2B、32B两个模型尺寸；百川发布循环证据增强大模型

    本文汇总AI领域最新动态：OpenAI推出集成ChatGPT的Atlas浏览器，实现多任务自主处理；阿里通义千问新增2B/32B视觉语言模型，手机可流畅运行；谷歌AI Studio升级Vibe Coding功能，简化应用开发流程；百川发布医疗大模型M2Plus，通过循证推理降低误诊率；奇瑞墨甲机器人实现L3级技术突破，计划多行业应用；YouTube推出AI肖像识别工具，打击虚假内容；三星宣布2026年推出AI眼镜，融合AR与语音助手；Claude客户端更新，支持截图分析和语音交互功能。

    ​AI ​OpenAI ​ChatGPT

  • AI防护，与时俱进：信通院X电子科大X腾讯云共话大模型安全

    大模型技术推动人工智能成为生产力核心，但也放大数字风险。专家指出AI安全需构建覆盖模型安全、交互检测、权限管控的智能底座，通过标准化体系实现全生命周期防护。腾讯云等企业正通过网关架构、红队演练等方式提升安全能力，强调需政企学研协同构建开放生态，在创新中守住安全底线。

    ​大模型技术 ​智能体应用 ​人工智能

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM