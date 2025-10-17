首页 > 原创 > 关键词  > 正文

REDMI K90 Pro Max外观公布：后置BOSE认证扬声器

2025-10-17 11:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:近日，REDMI官方正式宣布，全新旗舰机型K90Pro Max将于10月23日正式发布，并率先公布了新机的全方位外观图，引发市场高度关注。这款新机在配色设计上突破K系列传统，采用名为"流金白"的典雅纯色方案，机身通体无渐变处理，金属边框与相机Deco区域均保持同色系，呈现出简约而不失高级的视觉效果。

后摄模块采用一体金属火山口设计，与小米17系列及iPhone17Pro系列的风格形成呼应，但REDMI早在K70系列就已尝试类似方案，此次通过工艺升级实现更精致的呈现。后摄右侧的圆形结构成为最大亮点，虽官方尚未公布具体功能，但据外观判断应为独立扬声器单元，且获得BOSE调教认证，有望在音质表现上树立行业新标杆。

REDMI K90 Pro Max全方位外观公布：罕见后置扬声器、BOSE认证

正面设计延续小米17系列的大R角超窄边框方案，实现四边等宽的视觉效果，屏幕观感与机身质感均达到K系列历史巅峰。金属边框采用与小米17同款的包边工艺，直角设计配合自然过渡处理，有效提升握持舒适度。

技术升级方面，REDMI K90Pro Max首次搭载潜望式长焦镜头，实现影像系统的史诗级突破。据爆料，主摄将配备5000万像素1/1.3英寸超大底传感器，并支持OIS光学防抖功能。价格定位上，该机型起售价预计将突破4000元大关，直接与小米17标准版形成竞争态势。

