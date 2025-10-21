REDMI K90 Pro Max搭载2.1立体声系统：双对称双扬设计

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:10月15日，REDMI官方正式宣布将于10月23日发布年度旗舰机型K90Pro Max。这款新机最大亮点在于突破性地将扬声器集成于后摄Deco区域，与Bose联合开发的2.1立体声系统成为行业首创。据官方透露，该机顶部与底部采用对称式1115规格超线性双扬声器，后摄旁特别配置1620超大尺寸低音单元，形成独特的三单元声学架构。

针对用户关注的防尘防水问题，REDMI产品经理笋寸在技术沟通会上明确表示，背部扬声器采用特殊防尘网设计，在保持IP68级防尘防水性能的同时，创新开发音频振动清灰功能，通过声波震动自动清除开孔积尘。这一解决方案既保证了声学表现，又解决了后置扬声器易积灰的行业痛点。

声学系统方面，REDMI与音频巨头Bose展开深度合作，通过"Sound by Bose"联合调音技术，实现低音饱满、中频细腻、高频通透的音质表现。实测数据显示，该系统低音下潜深度较传统双扬机型提升40%，人声清晰度提高25%，特别在观看电影和游戏场景中，能呈现更具沉浸感的立体声场。

核心配置上，K90Pro Max搭载第五代骁龙8至尊版处理器，配合AI独显芯片D2实现硬件级超分技术，配合6700mm²的3D冰封循环冷泵，确保持续高性能输出。屏幕采用与小米17Pro Max同款的6.9英寸超级像素屏，全RGB排列使子像素数量达到2K级水准，在保证414PPI像素密度的同时，功耗较传统2K屏降低18%。

影像系统迎来重大升级，主摄采用小米17同款光影猎人950传感器，1/1.31英寸超大底配合f/1.6大光圈，成为REDMI史上最强主摄。潜望式长焦镜头首次支持5倍光学变焦与10倍无损变焦，搭配双OIS光学防抖，实现全焦段高画质拍摄。

续航方面，该机内置7560mAh小米金沙江电池，支持100W有线秒充、50W无线快充及22.5W反向充电，兼容100W PPS通用快充协议。实验室数据显示，23分钟即可充满100%电量，无线充电场景下48分钟完成充电循环。

