首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

REDMI K90 Pro Max搭载2.1立体声系统：双对称双扬设计

2025-10-21 11:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:10月15日，REDMI官方正式宣布将于10月23日发布年度旗舰机型K90Pro Max。这款新机最大亮点在于突破性地将扬声器集成于后摄Deco区域，与Bose联合开发的2.1立体声系统成为行业首创。据官方透露，该机顶部与底部采用对称式1115规格超线性双扬声器，后摄旁特别配置1620超大尺寸低音单元，形成独特的三单元声学架构。

针对用户关注的防尘防水问题，REDMI产品经理笋寸在技术沟通会上明确表示，背部扬声器采用特殊防尘网设计，在保持IP68级防尘防水性能的同时，创新开发音频振动清灰功能，通过声波震动自动清除开孔积尘。这一解决方案既保证了声学表现，又解决了后置扬声器易积灰的行业痛点。

REDMI K90 Pro Max搭载2. 1 立体声系统：对称双扬、罕见低音炮

声学系统方面，REDMI与音频巨头Bose展开深度合作，通过"Sound by Bose"联合调音技术，实现低音饱满、中频细腻、高频通透的音质表现。实测数据显示，该系统低音下潜深度较传统双扬机型提升40%，人声清晰度提高25%，特别在观看电影和游戏场景中，能呈现更具沉浸感的立体声场。

核心配置上，K90Pro Max搭载第五代骁龙8至尊版处理器，配合AI独显芯片D2实现硬件级超分技术，配合6700mm²的3D冰封循环冷泵，确保持续高性能输出。屏幕采用与小米17Pro Max同款的6.9英寸超级像素屏，全RGB排列使子像素数量达到2K级水准，在保证414PPI像素密度的同时，功耗较传统2K屏降低18%。

影像系统迎来重大升级，主摄采用小米17同款光影猎人950传感器，1/1.31英寸超大底配合f/1.6大光圈，成为REDMI史上最强主摄。潜望式长焦镜头首次支持5倍光学变焦与10倍无损变焦，搭配双OIS光学防抖，实现全焦段高画质拍摄。

续航方面，该机内置7560mAh小米金沙江电池，支持100W有线秒充、50W无线快充及22.5W反向充电，兼容100W PPS通用快充协议。实验室数据显示，23分钟即可充满100%电量，无线充电场景下48分钟完成充电循环。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • REDMI K90 Pro Max罕见配备后置扬声器：不影响防尘防水 支持振动清灰

    Redmi K90 Pro Max将于10月23日发布，配备罕见摄像头Deco集成扬声器，获Bose调校认证，支持2.1声道音频系统。镜头旁圆形区域为真实扬声器，背部开孔不影响IP68防尘防水，软件端新增音频振动清灰功能。搭载第五代骁龙8处理器，采用6.67英寸2K直屏，支持超声波指纹识别。主摄为5000万像素1/1.3英寸大底传感器，配备潜望式长焦镜头。丹宁色版本采用科技纳米材质，提升抗污耐磨性能。

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • REDMI K90 Pro Max外观公布：后置BOSE认证扬声器

    Redmi K90 Pro+ Max将于10月23日发布，采用全新“流金白”配色，机身无渐变处理，金属边框与相机模组同色，呈现简约高级感。后摄模组采用一体金属火山口设计，与小米17系列风格呼应；右侧圆形结构疑似独立扬声器，获BOSE调校认证。正面延续大R角超窄边框，实现四边等宽视觉效果。首次搭载潜望式长焦镜头，主摄配备5000万像素1/1.3英寸超大底传感器并支持OIS防抖。起售价预计突破4000元，直接对标小米17标准版竞争。

  • REDMI与Bose达成合作：REDMI K90 Pro Max要做行业第一音频

    Redmi与声学巨头Bose达成深度合作，基于Bose 60年声学技术积淀，在K90 Pro+Max机型上实现重大突破：创新集成立体声扬声器系统，通过增大发声单元体积与优化腔体结构，动态范围提升30%，瞬态响应速度提高50%，实现零失真输出。该机还搭载骁龙8 Gen3处理器、7560mAh硅碳负极电池、100W快充及专业影像系统，经2000小时专业调音达到行业领先水准，旨在重新定义移动设备音频标准，即将开启全球预售。

  • 陈奕迅喜提REDMI K90 Pro Max：担任REDMI声学大使

    10月21日，陈奕迅宣布成为Redmi声学大使，并透露Redmi K90 Pro Max将搭载2.1立体声系统，首次在手机中实现低音带。该机配备两颗超线性扬声器及超大独立低音单元，由Redmi与Bose联合调音，实现低音饱满、细节丰富、人声清晰。新品将于10月23日亮相，开启移动声学新时代。

    ​陈奕迅 ​REDMI声学大使 ​2.1立体声

  • 兰博基尼联名！REDMI K90 Pro Max冠军版官宣

    Redmi K90系列将于10月23日19:00发布，推出K90与K90 Pro Max两款机型。其中K90 Pro Max冠军版与兰博基尼SQUADRA CORSE联名，采用白色机身与Y字腰线设计，配备定制壁纸、主题及礼盒（含充电器、取卡针等）。硬件搭载骁龙8至尊版处理器、AI独显芯片D2，主摄为光影猎人950传感器，支持5X光学变焦，内置7560mAh电池与100W有线快充。新机以赛道美学与强劲性能为核心亮点。

    ​REDMI ​K90系列 ​REDMI

  • 红米最强标准版！REDMI K90外观跟K90 Pro Max不一样

    REDMI产品经理笋寸与米粉互动时表示，REDMI K90标准版的外观跟Pro Max版不一样，后面会单独预热。 据悉，REDMI K90标准版搭载高通骁龙8至尊版处理器，这是REDMI史上最强标准版，该机同样配备2K直屏，屏幕、性能、续航都全面拉满。 资料显示，高通骁龙8至尊版于

    ​REDMI ​K90 ​高通骁龙8至尊版

  • REDMI K90 Pro Max搭载6.9英寸超级像素屏幕

    Redmi K90 Pro+Max搭载6.9英寸超级像素屏幕，采用与小米17 Pro+Max同源的全RGB排列技术，通过子像素独立布局实现高像素密度与生产效率的双重突破。屏幕实际子像素达938万，显示效果媲美2K屏，功耗降低26%。影像系统配备“光影猎人950”传感器，具备13.5EV超高动态范围，支持潜望式长焦镜头，标志着Redmi影像能力正式跻身旗舰梯队。

    ​REDMI ​K90Pro ​Max

  • 卢伟冰晒REDMI K90 Pro Max与iPhone 17 Pro Max屏幕对比：护眼碾压

    REDMI今天宣布，K90 Pro Max搭载6.9英寸超级像素屏幕，采用全RGB排列，与小米17 Pro Max同款。 小米合伙人卢伟冰今晚还晒出了REDMI K90 Pro Max与iPhone 17 Pro Max屏幕对比，K90 Pro Max支持了1nit极暗光护眼，在1nit低亮度下无频闪、显示均匀，护眼效果碾压级领先。 此外还升级了小米青山护眼3.0，支持全亮度DC 圆偏振光2.0。 卢伟冰介绍，这次K90 Pro Max是以上不设限为思路，打造出了一款旗�

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • 卢伟冰：REDMI K90 Pro Max音质超越万元旗舰 目标就是行业最强！

    Redmi K90 Pro Max将于10月23日发布，主打音频创新，首发2.1扬声器系统，包含顶部和底部对称1115单元及后置超大1620扬声器，联合Bose调音，实现低音饱满、人声清晰。专业评测称其音质超越万元旗舰，目标行业最强。配置方面搭载骁龙8至尊版芯片、AI独显D2、6700mm²散热系统，屏幕为6.9英寸超像素屏，支持全RGB排列。影像系统配备1/1.31英寸主摄、5X潜望长焦及多焦段变焦，内置7560mAh电池，支持100W有线快充和50W无线快充。陈奕迅担任声学大使并将在发布会重录《K歌之王》。

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • 红米REDMI K90 Pro Max官宣搭载7560mAh电池

    Redmi K90 Pro Max凭借全方位升级引发市场关注。搭载7560mAh超大电池，支持100W有线秒充、50W无线秒充及22.5W反向充电，兼容100W PPS快充协议。配备第五代骁龙8至尊版处理器与AI独显芯片D2，通过硬件级超分技术提升游戏表现。采用6700mm² 3D冰封循环冷泵散热系统，实现“小米史上最强性能释放”。屏幕采用6.9英寸超级像素屏，通过特殊像素排列实现938万子像素总量。影像系统搭载1/1.31英寸大底主摄，首次配备支持5倍光学变焦的潜望式长焦镜头，补齐高端长焦短板。

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM