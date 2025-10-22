首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：OpenAI发布浏览器Atlas；通义Qwen3-VL新增2B、32B两个模型尺寸；百川发布循环证据增强大模型

2025-10-22

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、OpenAI发布浏览器Atlas的Agent操作模式，直击Chrome霸主地位

OpenAI推出的ChatGPT Atlas浏览器标志着其从聊天助手向全面互联网平台的战略转型。该浏览器将ChatGPT嵌入每个标签页，提供实时内容总结、产品比较和数据分析功能，并引入了实验性Agent模式，允许AI自主执行多步骤任务。

【AiBase提要:】

🌍 OpenAI推出ChatGPT Atlas浏览器，将ChatGPT嵌入每个标签页，提供实时内容总结与数据分析功能。

🤖 Agent模式允许AI自主执行多步骤任务，如规划旅行并预订机票，提升自动化效率。

🔒 强调安全与隐私保障，确保用户对AI行为的控制权，同时限制数据训练以保护用户隐私。

详情链接:https://openai.com/index/introducing-chatgpt-atlas/

2、阿里通义 Qwen3-VL 新增 2B、32B 两个模型尺寸，手机也能轻松运行

阿里通义千问宣布 Qwen3-VL 家族新增了 2B 和 32B 两种模型尺寸，扩展了视觉语言理解场景的覆盖范围。这些模型在手机等设备上运行，方便开发者使用，并且在性能上表现出色，尤其在多个领域超越了市场上的竞争对手。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 新增模型: 阿里通义 Qwen3-VL 家族新增 2B 和 32B 两种密集模型尺寸。

📱 设备兼容: 新模型可在手机等设备上运行，便于开发者使用。

🏆 性能卓越: Qwen3-VL-32B 在多领域表现优于许多竞争对手。

3、谷歌AI Studio 新推出的 Vibe Coding 功能，简化 AI 应用开发流程

谷歌对 AI Studio 进行全面升级，推出 Vibe Coding 功能，旨在降低 AI 应用开发门槛，提升开发者、初创企业及非技术人员的使用体验。新增功能包括应用库、秘密变量支持、超级能力模块化设计以及一键部署到谷歌云等。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 谷歌全新 AI Studio 升级，新推出的 Vibe Coding 功能，降低 AI 应用开发门槛。

🔑 新增应用库与秘密变量支持，增强安全性与便捷性。

🚀 一键部署应用至谷歌云，实现快速上线与分享。

4、百川发布循环证据增强大模型 M2Plus 打造“医生版 ChatGPT”

百川大模型发布了医疗大模型 Baichuan-M2Plus，该模型通过六源循证推理范式，显著降低了医疗幻觉率，并在USMLE考试中取得97分的优异成绩，展现了其在医学知识运用上的卓越能力。

image.png

【AiBase提要:】

✨ Baichuan-M2Plus 是一款创新的医疗大模型，采用六源循证推理（EAR）范式，提升了医疗决策的可信性和科学性。

🔍 该模型通过 PICO 框架将医疗查询转化为结构化问题，确保检索信息精准可靠，有效避免了随意生成信息的情况。

🏆 在美国执业医师资格考试（USMLE）中，M2Plus 取得了97分的佳绩，显示出其在医学知识运用能力上的超越。

5、奇瑞墨甲机器人实现 L3 级别！未来将着眼于多个行业应用

奇瑞墨甲机器人在10月19日的全球发布会上宣布实现了从L2到L3的技术飞跃，展现了其在智能机器人领域的强大实力。公司计划将机器人应用于多个行业，并通过全球服务网络加速全球化布局。同时，奇瑞还与芜湖市政府合作成立了“车机协同创新中心”，以推动机器人与汽车技术的融合。

【AiBase提要:】

🤖 奇瑞墨甲机器人实现从 L2 到 L3 的技术飞跃，标志着智能机器人领域的重大进展。

🌐 奇瑞计划将机器人应用于多个行业，并通过全球11000多家服务网点加速全球化交付能力。

🚗 与芜湖市政府合作成立“车机协同创新中心”，推动机器人与汽车技术的深度融合。

6、YouTube 推出 AI “肖像识别” 工具，打击虚假内容

YouTube 推出了 AI “肖像识别” 工具，旨在帮助创作者识别和举报未经授权的深度伪造视频。该功能已在部分用户中上线，并计划在未来几个月内推广至更多创作者。此外，YouTube 还加强了对 AI 生成内容的管理，要求创作者标注相关内容。

【AiBase提要:】

🖼️ YouTube 推出 AI 肖像识别工具，帮助创作者识别和举报未经授权的深度伪造视频。

📅 功能首批用户已收到通知，未来几个月将向更多创作者开放。

🔍 YouTube 正在加强对 AI 生成内容的管理，要求创作者标注相关视频。

7、三星官宣AI眼镜战略：2026年首发，2027年上AR屏，联手谷歌与时尚巨头重塑可穿戴未来

三星宣布将推出AI眼镜，结合谷歌Gemini AI模型和Android XR系统，分阶段实现智能语音助手和AR显示屏功能。通过与Gentle Monster和Warby Parker合作，强调设计与实用性的结合，旨在推动智能眼镜从科技产品向大众消费品转型。

【AiBase提要:】

✨ 三星计划于2026年推出首款AI眼镜，主打智能语音助手功能。

🚀 2027年将发布搭载AR显示屏的第二代产品，实现沉浸式交互体验。

🛍️ 与时尚品牌合作，使智能眼镜兼具功能性与美观性，吸引年轻用户。

8、Claude客户端更新了，支持截图发给 Claude、快捷键语音交流

Anthropic更新Claude桌面客户端，使其成为桌面级生产力工具，支持实时响应屏幕内容、语音指令和文件操作。新增的截图分享功能允许用户快速捕获屏幕并发送至Claude进行分析，提升交互效率。

【AiBase提要:】

📷 新增截图分享功能，支持拖拽选区并直接发送至Claude聊天。

🎙️ 引入语音指令和智能窗口分享，实现AI主动协作。

🔒 强化安全机制，确保隐私优先，适用于企业环境。

