OpenAI推出AI浏览器ChatGPT Atlas 开启个性化上网新体验

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:OpenAI正式推出了其首款人工智能驱动的网页浏览器ChatGPT Atlas，这一创新产品旨在为用户提供更为个性化的上网体验，还能代理用户执行预订航班、编辑文档等多样化任务，引发了行业与用户的广泛关注。

ChatGPT Atlas以ChatGPT为核心，构建起独特的交互模式。当用户访问任意网页时，只需点击“Ask ChatGPT”，便可在侧边栏与AI进行实时互动。在阅读电影评论时，用户可轻松让ChatGPT快速生成摘要，节省时间与精力;查找菜谱时，也能委托它在线订购所需食材，让生活更加便捷。

目前，ChatGPT Atlas已在macOS平台全球上线，后续计划逐步扩展至Windows、iOS和Android系统，以满足不同设备用户的需求。不过，其更高级的AI代理功能现阶段仅面向付费用户开放，包括ChatGPT Plus、Pro和Business订阅者。

在产品直播中，OpenAI工程主管Ben Goodger着重强调了ChatGPT在Atlas中的核心地位。用户能够像在Perplexity或Google的AI模式中一样，与搜索结果进行自然对话。该浏览器内置的侧边聊天面板更是一大亮点，它可自动捕捉当前页面内容作为上下文，省去用户频繁复制粘贴的麻烦，使交互更为流畅自然。

产品负责人Adam Fry进一步介绍了Atlas的其他特色功能。它搭载了“sidecar”功能与“浏览历史”记录，系统会记忆用户的访问网站与操作，从而提供更精准的个性化回复。默认情况下，点击搜索结果将以分屏形式呈现，左侧为网页，右侧为ChatGPT对话记录，确保AI助手全程伴随用户浏览。用户也可根据自身需求关闭分屏。直播中还演示了网页摘要功能与“光标聊天”特性，例如在邮件中选中文本，即可一键交由ChatGPT润色。

此外，Atlas引入了网页代理功能，通过“agent模式”授权ChatGPT代为执行小型任务。但该功能上线初期同样仅对付费用户开放。

