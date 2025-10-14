AI日报：微软发布自研图像生成模型 MAI-Image-1；百度世界大会时间公布；AI大牛开源nanochat教学工具

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、微软发布首款自研图像生成模型 MAI-Image-1，跻身 LMArena 前十名

微软AI正式推出其首款完全自主研发的图像生成模型MAI-Image-1，该模型在LMArena排名前十，展现出卓越的图像生成能力。MAI-Image-1注重实际应用价值，避免重复或风格单一的图像生成，同时在光影效果和自然风景等方面表现出色，结合速度与质量，提升创作效率。微软团队也在LMArena测试模型以确保安全使用，并计划将其应用于Copilot和Bing Image Creator中，为用户提供更强大的创作工具。

【AiBase提要:】 🌟 首款自主研发模型：MAI-Image-1是微软AI首个完全自主研发的图像生成模型。 ⚡ 高质量与快速迭代：该模型在生成逼真图像方面表现优异，结合速度与质量，提升创作效率。 🛡️ 安全负责的应用：微软团队在LMArena测试模型以确保安全使用，并期待在更多平台上线。 详情链接:https://microsoft.ai/news/introducing-mai-image-1-debuting-in-the-top-10-on-lmarena/

2、百度世界2025将于11月13日举办：聚焦大模型技术、AI原生应用与全球化战略

百度世界2025大会聚焦大模型技术、AI原生应用与全球化战略，展现百度在人工智能领域的技术优势和未来布局。

【AiBase提要:】 🧠 百度将展示其在大模型技术领域的最新进展与技术积累。 💡 重点探讨AI原生应用生态的建设，推动数字化转型。 🌍 展示百度的全球出海战略，探索国际市场增长潜力。

3、Meta 超级智能实验室推出新技术，使大模型 RAG 推理速度提升 30 倍

Meta 公司成立了全新的超级智能实验室（MSL），并发布了首篇重要论文《REFRAG: Rethinking RAG based Decoding》，显著提升了大语言模型在检索增强生成（RAG）任务中的推理速度，提升幅度达到30倍以上。该研究通过信息压缩和持续预训练方法，提高了模型的效率与准确性，为人工智能领域的发展注入了新的动力。

【AiBase提要:】 🧠 Meta 成立超级智能实验室，推动 AI 技术发展。 ⚡ 新论文《REFRAG》实现 RAG 推理速度提升 30 倍，减少计算量。 🚀 REFRAG 框架通过信息压缩，提升大语言模型的效率与准确性。 详情链接:https://arxiv.org/abs/2509.01092

4、100美元打造专属ChatGPT：AI大牛开源nanochat教学工具，4小时从零炼成聊天机器人

nanochat是一个全新开源项目，让普通开发者和AI爱好者以极低成本构建功能齐全的聊天AI系统。该项目通过简洁的代码栈实现了从数据处理到部署上线的一键式流程，极大降低了技术门槛。

【AiBase提要:】 🔥 nanochat提供了一个完整的教学工具，帮助用户深入理解大型语言模型的训练过程。 💡 项目涵盖模型训练、微调、评估以及交互部署等环节，支持分布式高效加载。 🚀 用户只需启动一台云节点，运行单一脚本即可在4小时内完成全部流程。 详情链接:https://github.com/karpathy/nanochat

5、Google NotebookLM推出动漫风视频功能：Nano Banana一键生成六种艺术风格，中文支持仍需优化

Google的NotebookLM工具近日更新，新增动漫风视频功能，借助Nano Banana图像生成模型，用户可将文档转化为生动视频，并选择多种艺术风格。尽管功能强大，但中文支持仍有不足，如方言混淆和同步问题。

【AiBase提要:】 ✨ Google NotebookLM新增动漫风视频功能，提升内容创作趣味性。 🎨 支持六种艺术风格，包括水彩、复古印刷和动漫日式卡通风格。 ⚠️ 中文支持存在语言处理问题，需进一步优化以适应多语言环境。

6、中国农大发布神农大模型3.0，AI助力乡村振兴

中国农业大学在2025世界农业科技创新大会上发布了神农大模型3.0，该模型不仅覆盖了全国农业学科和应用场景，还标志着我国农业AI技术迈入了一个崭新的阶段。神农大模型3.0通过推出32B、7B和1B三种版本，显著提升了计算效率，并将算力缩小了50%。同时，团队还推出了“神农大模型智能体平台”，构建了一个全新的AI应用生态，进一步推动农业AI技术向更高层次的“系统智能”发展。

【AiBase提要:】 🌱 神农大模型3.0覆盖全国农业学科和应用场景，标志着我国农业AI技术迈入新阶段。 🚀 神农大模型3.0推出32B、7B和1B三种版本，计算效率提升，算力缩小50%。 🌍 中国农业大学团队推出“神农大模型智能体平台”，构建全新的AI应用生态。

7、腾讯聚焦 AI 人才培养:青云奖学金首期资助15位硕博精英，提供稀缺算力资源

腾讯公司宣布启动“青云奖学金”，专注于人工智能领域的基础研究与应用创新，旨在支持计算机科学、人工智能及其交叉领域的优秀硕博研究生。首期计划评选15位获奖者，每位将获得50万元人民币的现金及算力资源支持，以解决研究中的计算瓶颈问题。该奖学金是腾讯人才计划的重要组成部分，进一步完善了其立体化培养体系。

【AiBase提要:】 🧠 腾讯“青云奖学金”聚焦人工智能领域，支持硕士及博士研究生的科研工作。 💰 首期资助15位获奖者，每人获得50万元人民币的现金及算力资源支持。 🚀 奖学金旨在完善腾讯的人才培养体系，提供导师指导、实验室参访等机会。

8、苹果推出全新 FS-DFM 模型，AI 长文本写作效率提升128倍!

苹果公司与俄亥俄州立大学研究团队联合发布的 FS-DFM 模型在长文本生成方面表现出色，仅需8轮快速迭代便可生成高质量文本，写入速度可提高最多128倍，打破了以往长文本生成的效率瓶颈。该模型通过三步法优化了迭代机制，使其在文本生成的困惑度和熵等关键指标上优于其他大型模型，展现了其在 AI 长文本写作领域的潜力。

【AiBase提要:】 🍎 FS-DFM 模型仅需8轮迭代，生成质量与传统模型千轮相当。 🚀 写入速度提升最多128倍，极大提高长文本生成效率。 🔍 性能测试显示，FS-DFM 在困惑度和熵的关键指标上均优于其他大型模型。 详情链接:https://machinelearning.apple.com/research/fs-dfm

9、谷歌 Lens 与 AI 模式上线 Nano Banana 图像编辑功能

谷歌正式推出 Nano Banana 图像编辑功能，已在 Gemini 应用中取得良好反响。该功能整合到 AI 模式和 Google Lens 中，用户可更方便地进行图像编辑与生成。目前，该功能已在美国和印度的 Android 和 iOS 用户中上线，并计划扩展至更多国家和地区。

【AiBase提要:】 📱 AI 模式与 Google Lens 整合，提升图像捕捉和编辑体验。 🌍 新增 35 种语言和 40 个国家支持，扩大 AI 模式的覆盖范围。 🎨 用户可通过香蕉表情符号创建或编辑图像，并带有 Gemini 水印。

10、HKU和美团联手破解AI数学难题：CodePlot-CoT让大模型学会用代码画图思考，性能飙升21%

香港大学和美团团队提出的CodePlot-CoT方法，通过让大模型生成绘图代码来解决数学几何题的难题。这种方法将图像生成问题转化为语言建模问题，提升了大模型在数学推理中的表现。

【AiBase提要:】 📌 CodePlot-CoT通过生成绘图代码解决数学几何题，提升推理能力。 💡 Math-VR数据集要求模型主动画图思考，推动多模态数学推理发展。 📈 实验结果显示CodePlot-CoT在Math-VR基准测试中性能提升高达21%。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2510.11718

