微信三大更新放出上热搜 涉及群聊消息处理、消息撤回等

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:近日，微信正悄然进行灰度测试，即将为广大用户带来三项颇具亮点的新功能，涵盖群聊消息处理、消息撤回以及聊天记录管理等多个方面，引发了众多用户的期待。

在群聊消息处理方面，微信对群聊消息免打扰功能进行了优化。以往开启群聊免打扰后，群内所有消息都不会通知用户，而此次更新后，用户可以关注特定群成员。一旦关注了某个群成员，即便该群处于免打扰状态，当被关注的成员在群内发送消息时，用户仍会收到通知。不过，为了不过度打扰用户，每个群最多只能关注4个群成员，这一设置既满足了用户对特定信息的需求，又避免了过多通知带来的困扰。

消息撤回功能也迎来了重大升级。更新后的微信支持用户一次性撤回本次连续发送的多条内容，这无疑为用户在发送消息时提供了更多的容错空间。但需要注意的是，该操作对消息的发出时效有限制，用户必须在2分钟内完成多条消息的撤回操作，否则将无法使用这一功能。这一改进让用户在发送消息时更加从容，减少了因误发消息而带来的尴尬。

此外，微信在聊天记录管理方面也有了新动作。此前，微信iOS版已将“聊天记录迁移与备份”更新为“聊天记录管理”，原本的“迁移”“备份与恢复”功能被“导入与导出”和“备份与恢复”所取代。如今，这一功能即将落地安卓版微信。届时，安卓用户通过“导入与导出”功能，可以方便地从其他设备导入聊天记录，或者将本设备的聊天记录导出到其他设备，极大地提升了聊天记录管理的便捷性和灵活性。

微信此次灰度测试的三项新功能，从不同维度提升了用户的使用体验，相信在正式推出后，将为用户带来更加高效、便捷的社交沟通感受。

（举报）