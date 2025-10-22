首页 > 原创 > 关键词  > HarmonyOS6最新资讯  > 正文

华为鸿蒙HarmonyOS 6公测版开启推送

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:今日，华为召开HarmonyOS6发布会，与此同时，备受期待的HarmonyOS6公测版也已开始向用户推送，且无需用户主动申请即可接收更新。

据用户反馈，华为Mate60/70系列等众多机型均已收到HarmonyOS6.0.0.108SP6的最新版本推送，此次更新还特别取消了开发者标签，以更简洁的形式呈现给用户。

值得注意的是，此次推送的公测版并未带有“NEXT”后缀，而是直接以HarmonyOS6.0命名，体现了华为对系统版本的清晰定位。目前，支持HarmonyOS6系统公测版的机型已全面开放升级入口，用户只需在设置-系统更新中即可轻松进行尝鲜升级。

华为鸿蒙HarmonyOS 6 公测版已开始推送：无需申请

HarmonyOS6将为用户带来前所未有的互联和智能体验。全场景体验更加易用，时延更低，让用户在不同设备间切换更加流畅。同时，鸿蒙智能再次进化，AI能力更加开放，为用户提供更智能的服务。HMAF鸿蒙智能体框架的赋能，使得鸿蒙应用和元服务实现智能化升级，人机交互更加自然、强大、高效和协同。

此外，华为智慧助手小艺的能力也得到了进一步增强。它将为用户提供更主动、更懂需求的服务体验，让用户的日常生活更加便捷。

在更新内容方面，HarmonyOS6.0.0.108SP6带来了诸多惊喜。艺术签名功能让锁屏独具一格，用户可通过AI字体生成或图形化文字模板，将喜欢的字体样式应用到锁屏签名中。元气心情主题则让锁屏界面更加生动有趣，用户可点击表情进行互动，还可长按表情包变换更多风格。

在智能功能方面，备忘录工具栏新增了AI帮写助手，用户可使用多种模板，还能通过指令进行文案撰写、润色、扩充。图库功能也得到了升级，AI一键成片可选择多张图片智能搭配运镜、音乐生成视频，还能为静态照片生成动态效果，让照片成为鲜活的回忆。

