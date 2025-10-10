11月开启！vivo OriginOS 6公测适配计划公布

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:近日，vivo正式公布了其全新系统OriginOS6的公测适配计划，引发了广大vivo和iQOO用户的广泛关注。据悉，该系统公测将于11月陆续开启，为多款机型带来前所未有的流畅体验。

根据计划，vivo X Fold5、vivo X200系列、iQOO13以及iQOO Neo10系列等机型将成为首批尝鲜者，于11月正式开启公测适配。这些机型用户将率先体验到OriginOS6带来的系统级流畅与优化。

随后，在2025年12月，vivo X Fold3系列、vivo X100系列、iQOO12系列、iQOO Neo9系列以及iQOO Z10Turbo等机型也将紧随其后，开启公测适配之旅。这些机型的用户同样将享受到OriginOS6带来的全新系统体验。

进入2026年，适配计划将继续推进。1月份，vivo X Fold2、vivo X90系列、vivo S30系列、iQOO11系列以及iQOO Z10Turbo系列等机型将迎来公测适配。而从2月开始，vivo S20系列、iQOO Neo8系列、iQOO Z9系列等老机型也将陆续加入适配行列，让更多用户能够体验到OriginOS6的魅力。

OriginOS6作为蓝厂史上最流畅的手机系统，首发搭载了蓝河流畅引擎。该引擎从计算、显示、存储三大核心模块入手，深度重构了安卓核心系统，实现了从单点优化到系统级协同的跨越式发展。其中，超核计算作为异构计算空间里的全局算力调度器，能够实时监测核心的负载状态，并优先处理高优先级任务。即使在所有核心都满载的情况下，它也能智能抢占普通任务的资源，确保关键任务的绝对优先。

实测数据显示，超核计算显著提升了算力使用效率。在重载场景下，应用启动速度提升了11%，而30个应用连续启动速度更是提升了14%。这一数据充分证明了OriginOS6在系统流畅性和多任务处理能力上的卓越表现。

