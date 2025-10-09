首页 > 原创 > 关键词  > iQOO15发布最新资讯  > 正文

iQOO 15官宣：10月20日发布

2025-10-09 10:05

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:今日，iQOO官方正式对外宣布，备受期待的iQOO15将于10月20日19:00在深圳盛大发布。值得注意的是，此次iQOO跳过了14的命名，直接从iQOO13跃升至iQOO15。官方强调，这并非产品型号名的简单跨代，而是产品力实现了真正的跨代领先。

iQOO15背部延续了圆角矩形的后摄模组设计，并且外围环绕着一圈呼吸灯，这一设计在上一代中备受好评。背壳采用了独特的红白灰配色，极具辨识度。手机配备金属直角中框，边缘经过弧形过渡处理，保证了出色的握持手感。正面则是一块纯平的窄边中孔屏，视觉效果出众。

跳过 14 命名！iQOO 15 正式官宣： 10 月 20 日发布

此次iQOO15的屏幕堪称一大亮点。它首发了2K三星珠峰屏，同时搭载了三星最新最好的发光材料M14，并且全球首发2K LEAD OLED显示技术，为用户带来“一眼通透”的极致视觉体验。2K LEAD OLED技术通过创新的光刻工艺，成功去除了传统2K屏幕中的偏光层。

这一突破性设计不仅大幅提升了屏幕的透光效率，降低了功耗，还延长了屏幕的显示寿命。此外，专属定制的高精度光刻机首次在2K屏幕上实现了千万级像素点的精准光刻，在发光层与屏幕玻璃之间打造了一条直通通道，使得屏幕显示更为通透，色彩表现也更加出色。具体参数上，iQOO15的2K三星珠峰屏手动峰值亮度达到1000尼特，全屏峰值亮度高达2600尼特，局部峰值亮度更是达到了惊人的6000尼特。

在具体规格方面，iQOO15采用了6.85英寸的2K三星屏，刷新率高达144Hz，为用户带来流畅的视觉体验。性能上，它搭载了高通第五代骁龙8至尊版平台，内置自研电竞芯片Q3，确保了强大的运算能力和游戏性能。

续航方面，iQOO15配备了7000mAh级超大电池，支持100W有线充电，同时也支持无线充电，满足了用户多样化的充电需求。

拍照上，后置5000万大底三摄，包含一颗5000万潜望长焦，拍照能力值得期待。此外，手机还配备了封闭式对称双扬声器以及091640X轴大马达，为用户带来更加沉浸的影音娱乐体验。

