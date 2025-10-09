京东双11今晚开启：现货开卖 官方直降低至一折

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:今晚8点，京东11.11大促正式拉开帷幕，消费者无需等待预售，即可享受现货开卖的便捷服务。

今年京东11.11在促销策略上做出重大调整，摒弃复杂玩法，主打"官方直降低至1折"的简单低价模式，消费者还可额外领取最高2111元的官方加补券包，以最直接的方式享受优惠。

从10月9日晚8点起，京东平台将全面开启优惠通道，月黑风高、试用、秒杀、新品首发、直播特惠、百亿补贴、特价专区、拍卖专场以及PLUS会员专属福利等频道将轮番上阵，持续为消费者输送福利。

值得注意的是，继今年618推出六大惊喜日后，京东11.11再度升级玩法，针对不同消费群体的兴趣偏好，精心打造电玩、爱家、上新、花少、风尚、球迷、吃喝玩乐、暖暖等八大主题惊喜日。

活动期间，数码、家居、健康、服饰、美食等全品类特色商品将集中亮相，配合趣味互动活动提升消费体验。更引人注目的是，张艺兴、雷佳音、沈腾等明星艺人正式加盟京东11.11，分别担任潮流代言人、寻鲜代言人、买药品牌代言人。他们将在整个大促期间为消费者推荐特色商品，并送出专属福利。

此次京东11.11通过简化促销流程、扩大优惠覆盖面、深化场景化营销，配合明星效应增强互动性，力求为消费者打造一场兼具实惠与趣味的购物盛宴。

