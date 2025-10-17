红魔11 Pro系列发布：4999元起 首发风水双冷散热

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:今日下午，红魔电竞手机正式推出年度旗舰红魔11Pro系列，以全球首发的"风水双冷散热系统"为核心卖点，起售价4999元。该系列包含红魔11Pro与红魔11Pro+两款机型，提供暗夜骑士、银翼战神、氘锋透明暗夜/银翼等四种配色方案，其中顶配版24GB+1TB版本售价达7699元。

作为行业首款同时搭载风冷与水冷技术的电竞手机，红魔11Pro系列的散热方案引发技术界关注。其风冷系统采用驭风4.0主动散热风扇，转速达24000转/分钟，创行业新高。该风扇通过IPX8级纳米气密材料封装，实现独立风道设计，在确保防尘防水性能的同时，可承受暴雨级泼溅。水冷方面，红魔11Pro+首发脉动水冷引擎，内置与AI服务器同源的氟化液散热介质，工作温度范围覆盖-60°C至108°C，配合抗跌落防泄漏结构，开创手机水冷散热新时代。

屏幕配置上，该系列全球首发6.85英寸悟空屏2.0，屏占比达95.3%，采用X10屏下发光材料实现1.5K分辨率与144Hz刷新率，并搭载1600万像素屏下摄像头。性能层面，全系标配高通第五代骁龙8至尊版平台，红魔11Pro配备8000mAh电池与80W有线快充，Pro+版本则升级至7500mAh电池，支持120W有线及80W无线双快充。影像系统采用5000万像素主摄，满足多场景拍摄需求。

工业设计延续红魔透明美学传统，背部采用水冷可视化结构与透明RGB灯效，首创纯平摄像头模组设计，消除横屏握持时的凸起感。系统层面搭载全新红芯R4芯片，支持200余款游戏超分超帧并发运行，并内置PC模拟器功能，可流畅运行3A级游戏大作。

据发布会信息，该系列即日起开启预售，10月25日正式开售，首批用户可享12期免息分期及专属游戏礼包。

