首页 > 原创 > 关键词  > 正文

红魔11 Pro系列发布：4999元起 首发风水双冷散热

2025-10-17 16:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:今日下午，红魔电竞手机正式推出年度旗舰红魔11Pro系列，以全球首发的"风水双冷散热系统"为核心卖点，起售价4999元。该系列包含红魔11Pro与红魔11Pro+两款机型，提供暗夜骑士、银翼战神、氘锋透明暗夜/银翼等四种配色方案，其中顶配版24GB+1TB版本售价达7699元。

全球首发风水双冷散热！红魔11 Pro系列发布： 4999 元起

全球首发风水双冷散热！红魔11 Pro系列发布： 4999 元起

作为行业首款同时搭载风冷与水冷技术的电竞手机，红魔11Pro系列的散热方案引发技术界关注。其风冷系统采用驭风4.0主动散热风扇，转速达24000转/分钟，创行业新高。该风扇通过IPX8级纳米气密材料封装，实现独立风道设计，在确保防尘防水性能的同时，可承受暴雨级泼溅。水冷方面，红魔11Pro+首发脉动水冷引擎，内置与AI服务器同源的氟化液散热介质，工作温度范围覆盖-60°C至108°C，配合抗跌落防泄漏结构，开创手机水冷散热新时代。

屏幕配置上，该系列全球首发6.85英寸悟空屏2.0，屏占比达95.3%，采用X10屏下发光材料实现1.5K分辨率与144Hz刷新率，并搭载1600万像素屏下摄像头。性能层面，全系标配高通第五代骁龙8至尊版平台，红魔11Pro配备8000mAh电池与80W有线快充，Pro+版本则升级至7500mAh电池，支持120W有线及80W无线双快充。影像系统采用5000万像素主摄，满足多场景拍摄需求。

工业设计延续红魔透明美学传统，背部采用水冷可视化结构与透明RGB灯效，首创纯平摄像头模组设计，消除横屏握持时的凸起感。系统层面搭载全新红芯R4芯片，支持200余款游戏超分超帧并发运行，并内置PC模拟器功能，可流畅运行3A级游戏大作。

据发布会信息，该系列即日起开启预售，10月25日正式开售，首批用户可享12期免息分期及专属游戏礼包。

全球首发风水双冷散热！红魔11 Pro系列发布：4999元起

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 红魔游戏本16 Pro 2026发布：最高配备RTX 5090 14999元起

    红魔游戏本16+ Pro 2026正式发布，搭载英特尔酷睿Ultra 9-275Hx处理器，性能较14代HX系列提升40%，最高频率5.4GHz。配备英伟达RTX 5090 GPU，支持DLSS 4和双显三模热切换，搭配魔冷散热架构2.0提升散热效率。售价方面，RTX 5090/64GB/2TB版29999元，国行27999元；RTX 5080/32GB/1TB版22499元，国行20499元；RTX 5070Ti/32GB/1TB版16999元，国行14999元。

    ​红魔游戏本16 ​Pro ​2026

  • 苹果宣布推出M5芯片 新款iPad Pro发布：8999元起

    苹果正式发布M5版iPad Pro，起售价8999元。新品延续经典设计，采用双尺寸OLED屏，搭载M5芯片实现性能突破：256GB/512GB版配备9核CPU+10核GPU，1TB/2TB版升级至10核CPU。运行内存最高达16GB，支持Wi-Fi7与蜂窝网络提速50%。10月17日开启预售，22日全球发售，以全面升级巩固其最强平板地位。

    ​iPad ​Pro ​M5芯片

  • 49999元ROG×初音未来联名主机被37008元拍下 2.6万人围观

    昨晚，华硕ROG与初音未来联名打造的限量定制主机拍卖落下帷幕。 这款市场价49999元的主机，一个小时内进行了29轮出价，最终被用户A*7以37008元成功竞得。 开拍初期，有用户以1元起拍试探，随后仅39秒价格快速攀升至32490元;进入后半程，从20:49的37004一路冲刺，最终在20:57以37008元锁定成交。 超2.6万人次围观的热度，也印证了这款联名主机在硬件爱好者与二次元粉丝群体中的

    ​华硕ROG ​初音未来 ​联名主机

  • 苹果发布2025款Vision Pro头显：售价29999元起 首发M5芯片

    苹果公司正式推出2025款Vision Pro头显，售价29999元起，提供三种存储版本。新品搭载首发的M5芯片，配备10核CPU、10核GPU及16核神经网络引擎，性能强劲。显示方面采用双micro-OLED屏幕，像素达2300万，刷新率最高120Hz，支持92% DCI-P3色域。AI功能运行速度提升50%，续航时间增至2.5小时。该产品将于10月17日开启预售，10月22日正式发售。

    ​苹果Vision ​Pro ​2025款头显

  • 红魔11 Pro外观出炉 搭载水冷、风冷双散热

    红魔11Pro系列游戏手机将于10月17日发布，已进入预热阶段。新机推出四款配色，外观设计延续纯平背壳方案，镜头不凸起，提升美观与握持感。散热技术实现行业突破，首次将水冷和风冷结合应用，搭载驭风4.0散热系统，风扇转速达24000转/分钟。核心配置包括新一代屏下摄像头直屏、第五代骁龙8处理器、8000mAh大电池，支持IPX8防水和3D超声波指纹识别，性能强劲，体验便捷安全。

    ​红魔11Pro ​游戏手机 ​氘锋透明

  • 7999元起卖断货 京东iPhone Air成交额1秒破亿

    iPhone Air国行版10月17日正式开售，起售价7999元。开售仅5分钟官网首批即告售罄，零售店无现货。该机采用eSIM技术，无实体卡槽，重165克、厚5.6毫米，成为苹果最薄iPhone。搭载A19 Pro芯片，配备6.5英寸超视网膜XDR显示屏，支持120Hz自适应刷新率，后置4800万单摄。京东数据显示，双11期间iPhone 17系列成交额同比增长150%，iPhone Air创下1秒成交额破亿纪录。

    ​iPhone ​Air预售 ​京东双11

  • 苹果iPhone Air国行版今日预售：售价7999元起 支持eSIM

    10月17日，苹果iPhone Air国行版开启预售，起售价7999元，10月22日正式上市。CEO库克通过抖音直播带货，亲自介绍新品特点，称其“非常轻，好像能飞走”。该机重165克、厚5.6毫米，为苹果最薄iPhone，采用eSIM技术，成为国内首款eSIM手机，获三大运营商支持。硬件搭载A19Pro芯片、C1X基带，配备6.5英寸120Hz高刷屏及4800万像素主摄，性能强劲。苹果提醒其他iPhone型号无法安装国内eSIM配置。

    ​iPhone ​Air预售 ​库克直播带货

  • 苹果14英寸MacBook Pro发布：售价12999元起 首发苹果M5芯片

    苹果公司10月16日正式发布全新14英寸MacBook Pro，起售价12999元。新品最大亮点是首发搭载M5芯片，采用3nm工艺，AI性能较M1提升最高6倍，图形处理器配备增强型着色核心和光线追踪引擎。提供深空灰和银色两种配色，标配版16GB+512GB售价12999元，10月17日开启预售，22日正式发售。支持定制高配组件，最高可选32GB内存+4TB硬盘，搭配专业软件后总价可达29530元。配备Liquid视网膜XDR显示屏及丰富接口，满足多样化连接需求。

    ​MacBook ​Pro ​M5芯片

  • 949元！小米推出米家智能消毒机：消杀率99.999%、接入米家App

    小米10月17日推出米家智能消毒机，专为母婴消毒设计，售价949元。配备25L大容量和304不锈钢置物篮，可消毒奶瓶、餐具、玩具等。采用紫外线+巴氏除菌双重系统，内置24颗灯珠，覆盖260-270nm波长，搭配75℃高温，有效杀灭35种微生物，杀菌率达99.999%。支持72小时长效抑菌，减少二次污染。提供75℃和45℃两种模式，适应不同物品。内置负离子和过滤网去除异味，运行噪音低于29.8dB，支持夜间模式。可通过小爱同学或米家App远程控制，自定义消毒程序，并与其他智能设备联动。

    ​米家智能消毒机 ​紫外线巴氏除菌 ​母婴消毒

  • 万元以内最值得买的相机 OPPO Find X9 Pro发布：5299元起

    OPPO Find X9 Pro于10月16日发布，售价5299元起，提供追光红、绒光钛和霜白三色。搭载6.78英寸1.5K直屏、天玑9500平台、7500mAh电池，支持80W有线及50W无线闪充。影像系统升级为哈苏2亿超清长焦镜头，配合LUMO超像素引擎实现2亿像素多帧融合，提升画质清晰度。主摄索尼LYT-828支持第四代传感器曝光技术，视频拍摄新增4K 120fps格式，并集成智能防抖和杜比视界。变焦操作优化，实现即触即变，视频系统革新带来旗舰级表现。

    ​OPPO ​Find ​X9

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM