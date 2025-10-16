卢伟冰官宣REDMI K90系列下周发布：不排斥和小米竞争

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:今日，小米集团合伙人、REDMI品牌总经理卢伟冰正式宣布，REDMI K90系列将于下周正式亮相。在发布会上，他特别回顾了小米17系列的亮眼成绩——开售仅5天，系列销量便突破100万台，其中定位高端的Pro Max机型表现尤为突出，不仅轻松跨越6000元价格门槛，更推动了小米产品结构的历史性升级。

卢伟冰表示，基于小米17系列的成功经验，集团对REDMI K系列提出了更高要求，并给予全方位支持，重新定义了该系列的战略定位:突破价格限制，不以品牌划分技术边界，甚至允许与小米数字系列直接竞争。这一决策标志着REDMI K系列将开启全新篇章，而K90系列正是这一战略的首个实践者。

据介绍，K90系列将首次推出Pro Max版本，直接瞄准4000元价位市场。该机型不仅延续了K系列在性能、续航、屏幕等领域的传统优势，更在质感、影像、声音等旗舰体验上实现全面突破，部分技术指标甚至有望引领行业。卢伟冰坦言，K90Pro Max的定位可能与小米17系列形成部分重叠，但强调这是通过差异化竞争实现品牌协同发展的必然选择。

爆料信息显示，K90Pro Max的影像系统堪称史诗级升级。该机将搭载5000万像素1/1.3英寸超大底主摄，支持OIS光学防抖，并首次引入潜望式长焦镜头，成为REDMI K系列首款配备该技术的旗舰机型。这一配置不仅填补了REDMI在高端影像领域的空白，更显示出其挑战小米数字系列产品力的决心。

