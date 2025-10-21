首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：阿里夸克“C计划”曝光；Veo3.1将增加视频“精确编辑”功能；Anthropic推出Claude Code网页版

2025-10-21 16:01 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、阿里夸克C计划”曝光:目标直指对话式AI应用，或剑指字节“豆包”

阿里巴巴旗下夸克正在推进一项名为“C计划”的重磅AI业务，旨在布局对话式AI应用，并可能与字节跳动的“豆包”展开竞争。该计划由夸克核心团队主导，并有多位通义实验室高级成员参与，显示出阿里在AI应用领域的长期投入和决心。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 夸克正在推进代号为“C计划”的对话式AI业务，目标是切入对话AI领域。

🔥 “C计划”可能与字节跳动的“豆包”竞争，显示出夸克在对话式AI领域的雄心。

🚀 阶段性成果即将落地，表明阿里在AI应用赛道有长期深耕的决心。

2、Anthropic 推出 Claude Code 网页版，可在浏览器运行编码任务

Anthropic 推出的 Claude Code 网页版为开发者提供了一个全新的编码环境，使得他们可以在浏览器中直接运行编码任务，无需繁琐的命令行操作和本地环境配置。该工具支持与 GitHub 仓库的无缝对接，并允许开发者实时监控任务的执行情况，同时还能在移动端使用，实现移动编码的理念。

Claude

【AiBase提要:】

🚀 新工具:Anthropic 推出 Claude Code 网页版，开发者可直接在浏览器中运行编码任务。

🔗 便捷连接:用户可轻松连接 GitHub 仓库，实时管理和监控代码任务。

📱 移动支持:Claude Code 支持 iOS 设备，开发者可随时随地执行轻量任务。

详情链接:https://claude.com/product/claude-code

3、谷歌为 Veo 添加全新视频“精确编辑”功能

谷歌 DeepMind 为 AI 视频生成模型 Veo 引入了‘精确编辑’功能，允许用户通过文本提示轻松添加或删除视频中的元素，同时保持场景的物理真实性和视觉连贯性。该功能提升了创作者在 Flow 平台上的效率，并支持音频同步、多提示场景生成和原生 1080p 输出。

【AiBase提要:】

🎥 精确编辑功能让用户通过文本提示轻松修改视频内容。

🔄 支持添加或删除元素，同时保持场景的物理真实性和视觉连贯性。

⚡ Veo3.1 提升了角色一致性和叙事控制，编辑准确率达95%。

4、Fish Audio 推出 S1 语音克隆模型升级：10 秒即可复刻真人语音

Fish Audio 推出的 S1 语音克隆模型在情感表现力和拟真度方面取得重大进展，能够通过 10 秒语音样本还原真人声音，并且在价格和性能上具有显著优势。同时，其 API 提供了低延迟的实时语音生成能力，适用于虚拟人、智能助理等多个领域。

QQ20251021-145954.png

【AiBase提要:】

🔊 Fish Audio 发布升级版 S1 语音克隆模型，实现情感表现力与拟真度的重大突破。

💰 相比国际产品，Fish Audio 的语音克隆服务价格低约六倍，具备明显成本优势。

⚡ S1 API 支持低延迟实时语音生成，提升交互体验并支持无限克隆不同人声。

5、AWS美国东部区域发生大规模故障：ChatGPT、Snapchat等多个服务受影响

AWS美国东部区域发生大规模故障，导致多个依赖该云服务的平台长时间无法正常运行，包括Amazon、Alexa、Snapchat、Fortnite等。此次故障源于EC2内部网络问题，虽然已基本缓解，但部分服务仍未完全恢复，凸显了云基础设施的脆弱性和多区域部署的重要性。

【AiBase提要:】

🚨 AWS美国东部区域发生大规模故障，影响多个知名平台。

🌐 故障原因被定位为EC2内部网络问题，部分服务尚未恢复。

🔒 此次事件凸显了云服务基础设施的脆弱性及多区域部署的重要性。

6、颠覆LLM长文本处理！DeepSeek-OCR发布“视觉记忆压缩”机制，或破解AI记忆瓶颈

DeepSeek-OCR通过引入“视觉记忆压缩”机制，使AI能够通过看图片阅读，显著减少语言模型的Token消耗，提高信息处理效率，并有望解决LLM内存限制问题。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 将文本绘制为图像，实现高效压缩

🖼️ 通过视觉标记解码恢复文本，提升信息处理效率

🔄 模拟人类“遗忘曲线”，分层压缩以节省计算资源

详情链接:https://deepseekocr.app/

7、Adobe推出AI Foundry服务：为企业定制基于品牌资产的生成式AI模型

Adobe推出了AI Foundry服务，允许企业构建基于自身品牌和知识产权训练的定制生成式AI模型。该服务基于Firefly系列AI模型，采用按使用量定价模式，旨在满足企业对个性化和品牌一致性需求。

【AiBase提要:】

🔥 Adobe AI Foundry服务允许企业构建定制生成式AI模型，基于品牌和知识产权进行训练。

💡 采用按使用量定价模式，适合企业级AI应用的实际使用场景。

🌐 Adobe通过AI Foundry服务在生成式AI市场中实现差异化定位，强调品牌资产与版权合规的重要性。

8、Anthropic 推出 Claude for Life Sciences:AI 助力生命科学研究提速

Anthropic 推出了专为生命科学研究人员设计的 AI 工具 'Claude for Life Sciences'，旨在通过深度整合实验室工作流程，加速药物发现和生物医学创新。该工具基于最新模型 Claude Sonnet4.5，具备科学工具集成、Agent Skills 与工作流自动化以及全流程支持等核心功能。

【AiBase提要:】

🧠 基于 Claude Sonnet4.5 模型，提升生命科学任务处理能力。

🧬 集成科学工具，实现实验室平台无缝连接。

📊 提供工作流自动化，缩短科研周期，提高效率。

详情链接:https://www.anthropic.com/news/claude-for-life-sciences

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • RTE&对话式 AI 产品论坛开启报名 探索人机交互的下一代范式

    生成式AI与多模态大模型推动实时互动行业变革，从人人互动迈向人机、人物交互。Convo AI & RTE2025大会将于10月31日在北京举办，聚焦AI与RTE深度融合，设20余场论坛探讨对话式AI场景实践。声网将发布对话引擎2.0及零代码智能体工厂，商汤、MiniMax等企业将分享数字人、语音大模型等创新应用。大会免费报名，扫描文章二维码即可参与。

    ​生成式AI ​多模态大模型 ​实时互动

  • 生成式 AI 搜索优化（GEO）完全指南：从入门到落地

    随着生成式AI工具普及，用户更倾向直接提问而非传统搜索，导致优质内容可能被AI忽略。本文介绍生成式引擎优化（GEO）策略，帮助内容被AI理解、引用并整合进答案。核心包括：优化内容结构（如摘要、问答块、列表）、使用Schema标记、构建权威性，并推荐AIBase等工具监控引用效果。GEO是SEO的演进，需重塑写作方式以适应AI阅读逻辑。

    ​GEO ​生成式引擎优化 ​AI搜索优化

  • 史上首个“AI+大消费”双11，阿里妈妈助力这些商家先“赢”一步

    2025天猫双11将于明晚8点正式开卖。 此前，双11预售于10月15日晚8点正式开启。数据显示，预售首小时有35个品牌成交破亿，1802个品牌成交翻倍，破亿品牌数、成交翻倍品牌数、活跃用户数均超去年同周期。 “AI+大消费”驱动的双11迎来全新局面。 商家侧的显著增长，离不开阿里妈妈的AI产品升级。今年9月，阿里妈妈将万相台无界版升级为万相台AI无界，以全新的AI投放能力帮

    ​天猫双11 ​阿里妈妈 ​AI投放

  • 阿里云与天猫启动“AI新品类联合计划” ，支持智能硬件规模化发展

    2025年9月24日，阿里云与天猫在杭州云栖大会联合启动“AI新品类联合计划”，旨在依托阿里云AI技术及天猫电商平台，为智能硬件企业构建从产品创新到商业落地的闭环。计划覆盖XR设备、机器人、无人机等品类，提供专项组织保障、定制化政策、资源倾斜及技术支持。双方将共同推动AI硬件产业发展，天猫平台已优化eSIM服务、搜索推荐、以旧换新及渠道对接，助力产品转化。数据显示，智能眼镜、机器人等品类增长显著，平台生态持续扩大，AI硬件将成为2025年双十一大促重点品类。

    ​AI新品类 ​智能硬件 ​阿里云天猫合作

  • 革命来临：在生成式 AI 时代，SEO该怎么做

    生成式AI正重塑SEO规则：搜索入口从点击列表转向答案直呈，SEO核心从"优化排名"升级为"优化被引用"。需打造能被AI摘录的内容（如FAQ、结构化数据），强化语义结构与权威性，监控"被AI引用"新指标。推荐使用AIBase GEO等工具量化AI可见性，实现从流量获取到答案源头的战略转型。

    ​生成式AI ​SEO变革 ​搜索入口

  • 掌握AI内容时代的核心竞争力:一文读懂AIBase GEO排名查询工具

    在AI驱动内容爆发的时代，内容可见性成为新核心战场。GEO（生成引擎优化）正取代传统SEO，通过优化内容在AI搜索中的可理解性、引用率和可信度提升曝光。AIBase推出的GEO排名查询工具支持多平台监控，提供关键词分析和优化建议，帮助用户实时追踪内容在AI生态的“曝光温度”，实现精准优化。掌握GEO意味着抢占未来流量入口，是内容营销不可或缺的竞争利器。

    ​GEO ​生成引擎优化 ​AI搜索生态

  • AI+大消费的首个双11，商家借阿里妈妈实现首波爆发

    10月15日晚八点，天猫正式开启了2025年度双11预售，预售首小时，便有35个品牌成交破亿，1802个品牌成交翻倍，破亿品牌数、成交翻倍品牌数、活跃用户数均超去年同周期。淘宝天猫作为双11的主阵地，再一次见证了无数优秀品牌商家的高光时刻。 作为首个AI全面落地的双11，这场品牌生意集体爆发盛景的背后，阿里妈妈对商家经营的赋能作用，已悄然融入每一个关键节点。 在

    ​双11预售 ​天猫双11 ​阿里妈妈

  • Infobip亮相2025云栖大会，发布对话式 AI 解决方案，助力中国企业出海

    2025云栖大会于9月24-26日在杭州举办，聚焦超级人工智能（ASI）发展路径，定义智能涌现、自主行动、自我迭代三阶段。大会设三大展馆、110余场论坛，吸引全球超12万人次线下参会及6700万线上观看。全球云通信平台Infobip展示全渠道沟通、AI营销等方案，助力企业实现智能化、个性化客户互动，强调整合消息应用与AI技术以满足多样化需求，推动数字化转型与全球化发展。

    ​云栖大会 ​超级人工智能 ​AI云技术

  • 本地业务如何获得AI推荐，生成式 GEO优化策略分享（含工具实操）

    本文探讨生成式AI时代本地业务如何抢占AI推荐入口。指出传统SEO已不足，需采用生成式GEO策略。核心要素包括：确保NAP信息精准一致、标注实时营业状态；创建结构化FAQ和场景化内容；通过多平台评价提升可信度；优化页面为"可被摘录"模式。文章提供五步操作流程，并推荐AIBase工具监测本地GEO表现，强调构建"快速回答+场景页面"模板是未来竞争关键。

    ​生成式GEO策略 ​AI推荐入口 ​本地SEO

  • GEO 长尾关键词实战策略:在生成式 AI 环境下抢占用户提问入口

    在生成式AI搜索环境下，长尾关键词策略比传统SEO更为重要。用户倾向于使用自然完整的提问句式，因此长尾关键词/提问式短语的覆盖率成为关键。文章指出，GEO优化需构建“提问式+语义覆盖+实体关联+结构化摘要”的方法体系，包括：通过AI平台模拟提问、分析用户问答社区获取真实查询句式；优先布局高潜力长尾问题；为每条长尾设计包含核心解答、结构化分段、语义扩展的内容模板；配合Schema标记等技术适配。最终通过AIBase等工具持续监控内容在AI搜索结果中的可见性，形成“发现-筛选-创作-监控”的闭环优化体系。

    ​文章搜索 ​核心标签 ​SEO优化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM