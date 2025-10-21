AI日报：阿里夸克“C计划”曝光；Veo3.1将增加视频“精确编辑”功能；Anthropic推出Claude Code网页版

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、阿里夸克“C计划”曝光:目标直指对话式AI应用，或剑指字节“豆包”

阿里巴巴旗下夸克正在推进一项名为“C计划”的重磅AI业务，旨在布局对话式AI应用，并可能与字节跳动的“豆包”展开竞争。该计划由夸克核心团队主导，并有多位通义实验室高级成员参与，显示出阿里在AI应用领域的长期投入和决心。

【AiBase提要:】 🤖 夸克正在推进代号为“C计划”的对话式AI业务，目标是切入对话AI领域。 🔥 “C计划”可能与字节跳动的“豆包”竞争，显示出夸克在对话式AI领域的雄心。 🚀 阶段性成果即将落地，表明阿里在AI应用赛道有长期深耕的决心。

2、Anthropic 推出 Claude Code 网页版，可在浏览器运行编码任务

Anthropic 推出的 Claude Code 网页版为开发者提供了一个全新的编码环境，使得他们可以在浏览器中直接运行编码任务，无需繁琐的命令行操作和本地环境配置。该工具支持与 GitHub 仓库的无缝对接，并允许开发者实时监控任务的执行情况，同时还能在移动端使用，实现移动编码的理念。

【AiBase提要:】 🚀 新工具:Anthropic 推出 Claude Code 网页版，开发者可直接在浏览器中运行编码任务。 🔗 便捷连接:用户可轻松连接 GitHub 仓库，实时管理和监控代码任务。 📱 移动支持:Claude Code 支持 iOS 设备，开发者可随时随地执行轻量任务。 详情链接:https://claude.com/product/claude-code

3、谷歌为 Veo 添加全新视频“精确编辑”功能

谷歌 DeepMind 为 AI 视频生成模型 Veo 引入了‘精确编辑’功能，允许用户通过文本提示轻松添加或删除视频中的元素，同时保持场景的物理真实性和视觉连贯性。该功能提升了创作者在 Flow 平台上的效率，并支持音频同步、多提示场景生成和原生 1080p 输出。

【AiBase提要:】 🎥 精确编辑功能让用户通过文本提示轻松修改视频内容。 🔄 支持添加或删除元素，同时保持场景的物理真实性和视觉连贯性。 ⚡ Veo3.1 提升了角色一致性和叙事控制，编辑准确率达95%。

4、Fish Audio 推出 S1 语音克隆模型升级：10 秒即可复刻真人语音

Fish Audio 推出的 S1 语音克隆模型在情感表现力和拟真度方面取得重大进展，能够通过 10 秒语音样本还原真人声音，并且在价格和性能上具有显著优势。同时，其 API 提供了低延迟的实时语音生成能力，适用于虚拟人、智能助理等多个领域。

【AiBase提要:】 🔊 Fish Audio 发布升级版 S1 语音克隆模型，实现情感表现力与拟真度的重大突破。 💰 相比国际产品，Fish Audio 的语音克隆服务价格低约六倍，具备明显成本优势。 ⚡ S1 API 支持低延迟实时语音生成，提升交互体验并支持无限克隆不同人声。

5、AWS美国东部区域发生大规模故障：ChatGPT、Snapchat等多个服务受影响

AWS美国东部区域发生大规模故障，导致多个依赖该云服务的平台长时间无法正常运行，包括Amazon、Alexa、Snapchat、Fortnite等。此次故障源于EC2内部网络问题，虽然已基本缓解，但部分服务仍未完全恢复，凸显了云基础设施的脆弱性和多区域部署的重要性。

【AiBase提要:】 🚨 AWS美国东部区域发生大规模故障，影响多个知名平台。 🌐 故障原因被定位为EC2内部网络问题，部分服务尚未恢复。 🔒 此次事件凸显了云服务基础设施的脆弱性及多区域部署的重要性。

6、颠覆LLM长文本处理！DeepSeek-OCR发布“视觉记忆压缩”机制，或破解AI记忆瓶颈

DeepSeek-OCR通过引入“视觉记忆压缩”机制，使AI能够通过看图片阅读，显著减少语言模型的Token消耗，提高信息处理效率，并有望解决LLM内存限制问题。

【AiBase提要:】 🧠 将文本绘制为图像，实现高效压缩 🖼️ 通过视觉标记解码恢复文本，提升信息处理效率 🔄 模拟人类“遗忘曲线”，分层压缩以节省计算资源 详情链接:https://deepseekocr.app/

7、Adobe推出AI Foundry服务：为企业定制基于品牌资产的生成式AI模型

Adobe推出了AI Foundry服务，允许企业构建基于自身品牌和知识产权训练的定制生成式AI模型。该服务基于Firefly系列AI模型，采用按使用量定价模式，旨在满足企业对个性化和品牌一致性需求。

【AiBase提要:】 🔥 Adobe AI Foundry服务允许企业构建定制生成式AI模型，基于品牌和知识产权进行训练。 💡 采用按使用量定价模式，适合企业级AI应用的实际使用场景。 🌐 Adobe通过AI Foundry服务在生成式AI市场中实现差异化定位，强调品牌资产与版权合规的重要性。

8、Anthropic 推出 Claude for Life Sciences:AI 助力生命科学研究提速

Anthropic 推出了专为生命科学研究人员设计的 AI 工具 'Claude for Life Sciences'，旨在通过深度整合实验室工作流程，加速药物发现和生物医学创新。该工具基于最新模型 Claude Sonnet4.5，具备科学工具集成、Agent Skills 与工作流自动化以及全流程支持等核心功能。

【AiBase提要:】 🧠 基于 Claude Sonnet4.5 模型，提升生命科学任务处理能力。 🧬 集成科学工具，实现实验室平台无缝连接。 📊 提供工作流自动化，缩短科研周期，提高效率。 详情链接:https://www.anthropic.com/news/claude-for-life-sciences

（举报）