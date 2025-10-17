华为nova Flip S小折叠手机开启预售：3488元起

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:今日，华为正式对外宣布，旗下新款小折叠手机nova Flip S开启预售，起售价仅为3488元，一举成为华为目前最便宜的小折叠机型，引发市场广泛关注。

在外观设计上，nova Flip S与前代nova Flip保持一致，采用1:1方形外屏设计，尺寸为2.14英寸，分辨率达480x480像素。这块外屏不仅支持通话趣显、可爱萌宠、DIY壁纸及互动等丰富主题，还能将高频应用如查天气、看日程或亮码支付等常驻其上，极大提升了使用的便捷性。同时，外屏支持实况窗功能，可实时显示航班、外卖等关键信息，让用户随时掌握动态。

内屏方面，nova Flip S配备了一块6.9英寸的大屏，分辨率高达1136*2698，支持1-120Hz LTPO自适应刷新率，确保流畅的视觉体验。采用先进的玄武水滴铰链系统，折痕控制出色，几乎达到纯平效果，并荣获瑞士SGS120万次弯折耐久认证，品质有保障。

续航与充电方面，nova Flip S内置4400mAh电池，支持66W有线超级快充，满足用户快速补能的需求。同时，配备侧边指纹识别，提升解锁效率;通过生活防水认证，可轻松应对日常泼溅场景，使用更安心。

在影像系统上，nova Flip S后置双摄组合，包括5000万像素主摄（F1.9光圈）和800万像素超广角(F2.2光圈)，支持AIS防抖、4K视频录制及悬停自拍等功能，满足用户多样化的拍摄需求。前摄则为3200万像素，支持人像模式、声控拍照，让自拍更加出色。

软件方面，nova Flip S出厂搭载HarmonyOS5.1系统，支持跨设备互联、外屏萌宠互动、AI消除等实用功能，为用户带来更加智能、便捷的使用体验。

机身设计上，nova Flip S厚度仅为6.88mm，重量195g，轻盈便携。提供樱语粉、零度白、天青蓝、星耀黑、羽砂黑、向新绿共6种配色选择，满足用户个性化的审美需求。

价格方面，华为nova Flip S仅推出两个版本:256GB版本售价3488元，512GB版本售价3788元，以极具竞争力的价格，为消费者带来高品质的小折叠手机体验。

