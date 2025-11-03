首页 > 原创 > 关键词  > DeepSeek故障最新资讯  > 正文

DeepSeek崩了上热搜 页面显示“服务器繁忙”

2025-11-03 16:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:截至2025年11月3日，大量用户在微博话题#DeepSeek崩了#下集中反馈，DeepSeek平台出现服务异常状况，引发广泛关注。综合各方信息，此次故障呈现多方面表现，对用户使用造成显著影响。

众多用户表示遭遇服务全面中断问题，在尝试使用平台时，无法正常发送消息，也接收不到任何响应，系统频繁提示“服务器繁忙”或“操作无法完成”等错误信息。不仅如此，平台的深度思考功能也受到严重限制，部分用户反馈，在长达4小时的时间里，仅能使用该功能1次，极大影响了使用体验与效率。

微信截图_20251103161131.png

此次故障还存在区域性波动情况。部分城市的用户完全无法访问DeepSeek平台，而少数地区的用户虽然能够断断续续使用，但系统响应极不稳定，时好时坏，给用户操作带来极大困扰。

更为棘手的是，突发性崩溃问题让不少用户损失惨重。许多用户反映，在正专注于处理重要任务，如撰写文案、编写代码、进行法律分析等工作时，平台突然发生中断，导致已完成的诸多内容瞬间丢失，前期努力付诸东流。

目前，针对此次服务异常，DeepSeek官方尚未给出详细解释与明确应对方案，众多用户仍在焦急等待平台恢复正常服务，期望官方能尽快解决问题，减少损失。

