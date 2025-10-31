小米随身蓝牙音箱曜石黑配色版本开售：售价299元

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:今日，小米正式宣布其随身蓝牙音箱曜石黑配色版本全渠道开售，售价定为299元。据官方介绍，此款曜石黑配色与小米SU7Ultra的经典色相呼应，为消费者带来了又一时尚选择。

小米随身蓝牙音箱自今年9月发布以来，便以其金属超薄机身设计吸引了众多目光。机身重量仅约249克，轻巧便携。除了此次发售的曜石黑配色外，该音箱还提供了宝石绿、钛金属、晴山蓝、日暮粉、晚霞紫等五款丰富配色，满足不同用户的个性化需求。

在音质表现上，小米随身蓝牙音箱同样不俗。它内置了3单元声学配置，包括2个全频扬声器和1个无源辐射器，并采用了小米夜莺算法进行调音，确保音质纯净动人。此外，音箱还内置了均衡、室内、室外三种环境音效，以适应不同场景下的聆听需求。用户还可以通过米家App自定义高、中、低三频频响曲线，手动调节音效强弱，打造专属的听觉盛宴。

值得一提的是，这款小米随身蓝牙音箱还是小米首款支持一键收藏的蓝牙音箱。它内置了4GB存储空间，用户可以将喜欢的音乐缓存至本地，并同步收藏至三方歌单。同时，用户也可以直接从三方歌单下载音乐，享受便捷的音乐体验。

在其他功能方面，小米随身蓝牙音箱同样表现出色。它支持IP66防尘防水等级，无论是户外探险还是日常使用都能轻松应对。此外，音箱还支持NFC一碰连、小米妙播、蓝牙5.4以及兼容Type-C连接等多种功能。更令人惊喜的是，它还支持2-10台组合播放，让音乐分享变得更加简单。内置的1980mAh电池则确保了音箱长达10小时的续航能力，满足用户长时间使用的需求。

